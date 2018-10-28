البرازيل‭ ‬الدولة‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.. ‬رئة‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬لاغنى‭ ‬للعالم‭ ‬عنها‭ ‬

برازيليا - (أ ف ب): البرازيل التي تشهد في 28 تشرين الاول/اكتوبر انتخابات رئاسية، هي أكبر دول اميركا اللاتينية مساحة ومن أكبر الدول المصدرة للمواد الأولية في العالم، وشهدت الحياة السياسية فيها عدة ازمات عبر السنوات الماضية.
رئة الأرض
تمتد البرازيل لمسافة 7400 كلم على طول ساحل المحيط الأطلسي شرقا. ولديها حدود مشتركة مع غويانا وفنزويلا وسورينام وغويانا الفرنسية والأوروغواي والأرجنتين والباراغواي وبوليفيا والبيرو وكولومبيا. وهي تضم الجزء الأكبر من غابات الأمازون التي تعد الرئة التي تتنفس منها الأرض. وتبلغ مساحتها ثمانية ملايين و514 الفا و215 كيلومترا مربعا (نصف مساحة اميركا الجنوبية). ويتكون سكانها البالغ عددهم 208 مليون نسمة من الخلاسيين بنسبة 47,1 بالمئة واكثر من 43،1 بالمئة من البيض و8 بالمئة من السود، حسبما اورد المعهد البرازيلي للجغرافيا والأحصاء في الربع الثاني من عام 2018.
- العاصمة: برازيليا وأبرز المدن الكبرى ساو باولو (العاصمة الاقتصادية) وريو دي جانيرو.
- اللغة الرسمية: البرتغالية.
تعتبر البرازيل اكبر بلد كاثوليكي في العالم. كما يسجل وجود متزايد للكنيسة الانجيلية.
استقبلت البرازيل عشرات آلاف الفنزويليين الذين فروا من بلادهم اثر الازمة التي عصفت بها.
مملكة وديكتاتورية وديموقراطية
بعد الاستعمار البرتغالي منذ 1500 أصبحت البرازيل مملكة مستقلة في العام 1822 قبل أن تتحول الى جمهورية العام 1889. وألغيت العبودية في عام 1888. ثم حكمها نظام عسكري من 1964 الى 1985. أجرت اول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر العام 1989. وأصبح لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، من حزب العمل (يسار)، أول رئيس يساري عندما أنتخب في تشرين الاول/اكتوبر 2002 وأعيد انتخابه العام 2006، بسبب برامجه الاجتماعية التي استفاد منها 29 مليون برازيلي. وشهدت البلاد خلال السنوات الماضية، ارتدادات سياسية، حيث تم انتخاب ديلما روسيف خليفة لولا وأول امرأة في هذا المنصب، في 2010 وأعيد انتخابها لولاية ثانية في 2014 . لكن البرلمان أقالها بعد عامين بتهمة تجميل الحسابات العامة للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية الخانقة وفضائح فساد عديدة. ولن يتمكن خلفها ميشال تامر، الذي نجا من الإقالة رغم اتهامه بالفساد، من الترشح نظرا لتراجع شعبيته الى أدنى مستوى.
وطالت فضيحة الفساد التي عرفت باسم «لافا جاتو» (الغسل السريع) واندلعت في عام 2014، جميع الأحزاب السياسية البرازيلية، على خلفية تلاعب شركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروبراس» بالحسابات ولجوئها للرشوة.
أول اقتصاد في أميركا اللاتينية
تاثرت البرازيل، أحد الاقتصادات الناشئة الرئيسية في 2009 بالأزمة الاقتصادية العالمية مع تراجع اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0,2%. لكن في العام 2010 سجل معدل نمو قوي يزيد عن 7,5% قبل ان يتراجع مجددا (2,7 بالمئة في 2011 و1 بالمئة في 2012 و2,5 بالمئة في 2013).
وسجل هذا البلد حالة ركود تاريخية لفصل الاول وبلغ انكماش الناتج المحلي في عامي 2015 و2016 نحو 3،5 بالمئة.
وتقدم الاقتصاد في عام 2017 بنسبة 1 بالمئة وتتوقع الحكومة أن يبلغ في 2018 نحو 1،6 بالمئة. وتضرر الاقتصاد بسبب إضراب عمال النقل البري والشكوك التي حامت حول الانتخابات الرئاسية ما ادى الى هبوط في سعر صرف العملة المحلية.
ويعتمد اقتصاد البرازيل، أول اقتصاد في أميركا اللاتينية على مواردها الطبيعية الوفيرة وعلى القطاع الصناعي الحيوي (صناعة السيارات، والطيران المدني، والاجهزة الكهربائية والنسيج).
كما أنها أول منتج عالمي للبن والسكر وعصير البرتقال ولحوم الابقار. وهي منتج ومصدر كبير للصويا والدواجن والايثانول المستخرج من قصب السكر والتبغ والكاكاو والجلود والحديد.
ويستقطب الكرنفال ومسابقات مدارس السامبا ملايين السياح سنويا.
تمييز وأعمال عنف
أشار البنك الدولي إلى أن البرازيل تحتل المرتبة التاسعة في العالم من حيث التمييز. وهي تضم آلاف الاحياء الفقيرة ، بينها المئات في ريو دي جانيرو.
كما أنها من أكثر الدول التي تشهد عنفاً في العالم، وسجلت جرائم القتل رقماً قياسياً بلغ 36 ألفا و880 جريمة في 2017 (بمعدل 30،8 جريمة لمئة الف نسمة) وفق منتدى الامن العام الذي احصى 60 ألفا و18 جريمة اغتصاب العام الماضي واكثر من 600 حالة عنف منزلي يوميا.
كرة قدم ورقص
تشتهر البرازيل برياضة كرة القدم. وهي البلد الوحيد الذي فاز بكأس العالم خمس مرات (1958، 1962، 1970، 1994، 2002) ويضم أشهر نجوم اللعبة في العالم ومنهم الملك بيليه ونيمار.
كما يتميز البلد بالايقاع الموسيقي المتنوع من السامبا إلى الفانك مرورا بالبوسانوفا والجاز.