البرازيل‭ ‬الدولة‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.. ‬رئة‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬لاغنى‭ ‬للعالم‭ ‬عنها‭ ‬

برازيليا ‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬البرازيل‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية،‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬دول‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬مساحة‭ ‬ومن‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للمواد‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وشهدت‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬فيها‭ ‬عدة‭ ‬ازمات‭ ‬عبر‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

رئة‭ ‬الأرض

تمتد‭ ‬البرازيل‭ ‬لمسافة‭ ‬7400‭ ‬كلم‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬ساحل‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬شرقا‭. ‬ولديها‭ ‬حدود‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬غويانا‭ ‬وفنزويلا‭ ‬وسورينام‭ ‬وغويانا‭ ‬الفرنسية‭ ‬والأوروغواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬والباراغواي‭ ‬وبوليفيا‭ ‬والبيرو‭ ‬وكولومبيا‭. ‬وهي‭ ‬تضم‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬غابات‭ ‬الأمازون‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الرئة‭ ‬التي‭ ‬تتنفس‭ ‬منها‭ ‬الأرض‭. ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬و514‭ ‬الفا‭ ‬و215‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ (‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬اميركا‭ ‬الجنوبية‭). ‬ويتكون‭ ‬سكانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬208‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬من‭ ‬الخلاسيين‭ ‬بنسبة‭ ‬47‭,‬1‭ ‬بالمئة‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬43،1‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬البيض‭ ‬و8‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬السود،‭ ‬حسبما‭ ‬اورد‭ ‬المعهد‭ ‬البرازيلي‭ ‬للجغرافيا‭ ‬والأحصاء‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

‭- ‬العاصمة‭: ‬برازيليا‭ ‬وأبرز‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ (‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭) ‬وريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬

‭- ‬اللغة‭ ‬الرسمية‭: ‬البرتغالية‭.‬

تعتبر‭ ‬البرازيل‭ ‬اكبر‭ ‬بلد‭ ‬كاثوليكي‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬يسجل‭ ‬وجود‭ ‬متزايد‭ ‬للكنيسة‭ ‬الانجيلية‭.‬

استقبلت‭ ‬البرازيل‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الفنزويليين‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬بلادهم‭ ‬اثر‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬عصفت‭ ‬بها‭.‬

مملكة‭ ‬وديكتاتورية‭ ‬وديموقراطية

بعد‭ ‬الاستعمار‭ ‬البرتغالي‭ ‬منذ‭ ‬1500‭ ‬أصبحت‭ ‬البرازيل‭ ‬مملكة‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1822‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬جمهورية‭ ‬العام‭ ‬1889‭. ‬وألغيت‭ ‬العبودية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1888‭. ‬ثم‭ ‬حكمها‭ ‬نظام‭ ‬عسكري‭ ‬من‭ ‬1964‭ ‬الى‭ ‬1985‭. ‬أجرت‭ ‬اول‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬بالاقتراع‭ ‬العام‭ ‬المباشر‭ ‬العام‭ ‬1989‭. ‬وأصبح‭ ‬لويز‭ ‬ايناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا،‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمل‭ (‬يسار‭)‬،‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬يساري‭ ‬عندما‭ ‬أنتخب‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2002‭ ‬وأعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬العام‭ ‬2006،‭ ‬بسبب‭ ‬برامجه‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬29‭ ‬مليون‭ ‬برازيلي‭. ‬وشهدت‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ارتدادات‭ ‬سياسية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬ديلما‭ ‬روسيف‭ ‬خليفة‭ ‬لولا‭ ‬وأول‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬وأعيد‭ ‬انتخابها‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬2014‭ . ‬لكن‭ ‬البرلمان‭ ‬أقالها‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬بتهمة‭ ‬تجميل‭ ‬الحسابات‭ ‬العامة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬وقع‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخانقة‭ ‬وفضائح‭ ‬فساد‭ ‬عديدة‭. ‬ولن‭ ‬يتمكن‭ ‬خلفها‭ ‬ميشال‭ ‬تامر،‭ ‬الذي‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الإقالة‭ ‬رغم‭ ‬اتهامه‭ ‬بالفساد،‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬نظرا‭ ‬لتراجع‭ ‬شعبيته‭ ‬الى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭. ‬

وطالت‭ ‬فضيحة‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬لافا‭ ‬جاتو‮»‬‭ (‬الغسل‭ ‬السريع‭) ‬واندلعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬جميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬البرازيلية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تلاعب‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬البرازيلية‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬بتروبراس‮»‬‭ ‬بالحسابات‭ ‬ولجوئها‭ ‬للرشوة‭.‬

أول‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية

تاثرت‭ ‬البرازيل،‭ ‬أحد‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الناشئة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬بالأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬اجمالي‭ ‬ناتجها‭ ‬الداخلي‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭,‬2‭%. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬سجل‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬قوي‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬7‭,‬5‭% ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتراجع‭ ‬مجددا‭ (‬2,7‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬و1‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬و2‭,‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2013‭).‬

وسجل‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬حالة‭ ‬ركود‭ ‬تاريخية‭ ‬لفصل‭ ‬الاول‭ ‬وبلغ‭ ‬انكماش‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬نحو‭ ‬3،5‭ ‬بالمئة‭.‬

وتقدم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭ ‬بالمئة‭ ‬وتتوقع‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬نحو‭ ‬1،6‭ ‬بالمئة‭. ‬وتضرر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بسبب‭ ‬إضراب‭ ‬عمال‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬والشكوك‭ ‬التي‭ ‬حامت‭ ‬حول‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬هبوط‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭.‬

ويعتمد‭ ‬اقتصاد‭ ‬البرازيل،‭ ‬أول‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬على‭ ‬مواردها‭ ‬الطبيعية‭ ‬الوفيرة‭ ‬وعلى‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬الحيوي‭ (‬صناعة‭ ‬السيارات،‭ ‬والطيران‭ ‬المدني،‭ ‬والاجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والنسيج‭).‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬أول‭ ‬منتج‭ ‬عالمي‭ ‬للبن‭ ‬والسكر‭ ‬وعصير‭ ‬البرتقال‭ ‬ولحوم‭ ‬الابقار‭. ‬وهي‭ ‬منتج‭ ‬ومصدر‭ ‬كبير‭ ‬للصويا‭ ‬والدواجن‭ ‬والايثانول‭ ‬المستخرج‭ ‬من‭ ‬قصب‭ ‬السكر‭ ‬والتبغ‭ ‬والكاكاو‭ ‬والجلود‭ ‬والحديد‭.‬

ويستقطب‭ ‬الكرنفال‭ ‬ومسابقات‭ ‬مدارس‭ ‬السامبا‭ ‬ملايين‭ ‬السياح‭ ‬سنويا‭.‬

تمييز‭ ‬وأعمال‭ ‬عنف

أشار‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرازيل‭ ‬تحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التمييز‭. ‬وهي‭ ‬تضم‭ ‬آلاف‭ ‬الاحياء‭ ‬الفقيرة‭ ‬،‭ ‬بينها‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬عنفاً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وسجلت‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬بلغ‭ ‬36‭ ‬ألفا‭ ‬و880‭ ‬جريمة‭ ‬في‭ ‬2017‭ (‬بمعدل‭ ‬30،8‭ ‬جريمة‭ ‬لمئة‭ ‬الف‭ ‬نسمة‭) ‬وفق‭ ‬منتدى‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬احصى‭ ‬60‭ ‬ألفا‭ ‬و18‭ ‬جريمة‭ ‬اغتصاب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬حالة‭ ‬عنف‭ ‬منزلي‭ ‬يوميا‭.‬

كرة‭ ‬قدم‭ ‬ورقص

تشتهر‭ ‬البرازيل‭ ‬برياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وهي‭ ‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ (‬1958،‭ ‬1962،‭ ‬1970،‭ ‬1994،‭ ‬2002‭) ‬ويضم‭ ‬أشهر‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومنهم‭ ‬الملك‭ ‬بيليه‭ ‬ونيمار‭.‬

كما‭ ‬يتميز‭ ‬البلد‭ ‬بالايقاع‭ ‬الموسيقي‭ ‬المتنوع‭ ‬من‭ ‬السامبا‭ ‬إلى‭ ‬الفانك‭ ‬مرورا‭ ‬بالبوسانوفا‭ ‬والجاز‭.‬