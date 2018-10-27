قمة اسطنبول الرباعية تطالب بالحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب

اسطنبول,-(أ ف ب

دعا قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا خلال قمة عقدوها السبت في اسطنبول إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا.

وجاء في البيان الختامي للقمة الذي تلاه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاجتماع “شدد على أهمية وقف دائم لإطلاق النار (في إدلب) مع التشديد على مواصلة المعركة ضد الإرهاب”.

وجمعت هذه القمة اضافة الى اردوغان، الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

من جهته قال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد انتهاء أعمال القمة “نعتمد على روسيا لممارسة ضغط واضح جدا على النظام الذي يدين لها ببقائه” لضمان “وقف لاطلاق النار يكون مستقرا ودائما في إدلب”.

ودعا القادة الاربعة في البيان الختامي للقمة إلى تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بوضع دستور جديد لسوريا “قبل نهاية السنة”.

كما دعوا الى “ضمان التحرك السريع والآمن للمنظمات الانسانية ومن دون قيود عبر الأراضي السورية”.

وجاء في البيان الختامي أيضا ان الدول الأربع “شددت على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين” السوريين.