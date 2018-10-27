41 قتيلاً من قوات سوريا الديمقراطية في هجمات طوال الليل لداعش في دير الزور 

بيروت – (أ ف ب)

قتل 41 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في هجمات عدة شنها تنظيم الدولة الإسلامية ليل الجمعة السبت في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “تنظيم الدولة الإسلامية شنّ هجمات واسعة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت ضد مواقع تقدمت فيها قوات سوريا الديموقراطية” في آخر جيب يسيطر عليه الجهاديون في اقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية. وتخلل الهجمات تفجيرات انتحارية بالأحزمة الناسفة.