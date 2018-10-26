تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تبلغ‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬دعمها‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬دعم‭ ‬بلادها‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬دعوة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬لندن‭. ‬وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬“رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬تلقى،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي”،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬“تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬هنأت‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬بمناسبة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات”‭. ‬فيما‭ ‬تسلم‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬حقيبتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬بالوكالة‭ ‬حتى‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬وزيرين‭ ‬جديدين‭ . ‬واضاف‭ ‬المكتب،‭ ‬أنه‭ ‬“جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطويره،‭ ‬وبالاخص‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الأمن‭ ‬والإعمار‭ ‬والإستثمار”‭. ‬وبين‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬حسب‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬“العراق‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬ادامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الايجابية‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬استقلال‭ ‬العراق‭ ‬وسيادته”‭. ‬وتابع‭ ‬المكتب،‭ ‬أن‭ ‬“تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬وجهت‭ ‬دعوة‭ ‬لعادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬لزيارة‭ ‬لندن”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬“بدوره‭ ‬وجه‭ ‬دعوة‭ ‬لماي‭ ‬لزيارة‭ ‬بغداد”‭.‬