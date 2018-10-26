تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تبلغ‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬دعمها‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية

لندن – الزمان
اعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الجمعة، دعم بلادها للحكومة العراقية في جميع المجالات، فيما وجهت دعوة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى زيارة لندن. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان الجمعة، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي”، موضحا أن “تيريزا ماي هنأت عادل عبد المهدي بمناسبة تشكيل الحكومة، معربة عن دعم المملكة المتحدة للحكومة العراقية في جميع المجالات”. فيما تسلم عبدالمهدي حقيبتي الداخلية والدفاع بالوكالة حتى التوافق على وزيرين جديدين . واضاف المكتب، أنه “جرى خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويره، وبالاخص في قطاعات الأمن والإعمار والإستثمار”. وبين عبد المهدي، حسب البيان، أن “العراق حريص على ادامة العلاقات الايجابية مع جميع دول الجوار والمجتمع الدولي مع حماية استقلال العراق وسيادته”. وتابع المكتب، أن “تيريزا ماي وجهت دعوة لعادل عبد المهدي لزيارة لندن”، مشيرا الى أن عبد المهدي “بدوره وجه دعوة لماي لزيارة بغداد”.