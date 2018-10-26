فاجعة‭ ‬الأردن‭:‬‭ ‬مقتل‭ ‬21‭ ‬طالباً‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان‭ ‬عراقيان‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬المطر

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

لايزال‭ ‬الاردن‭ ‬يعيش‭ ‬وقع‭ ‬الفاجعة‭ ‬التي‭ ‬نكبت‭ ‬عشرات‭ ‬الاسر‭ ‬الاردنية‭ ‬بموت‭ ‬اطفالهم‭ ‬او‭ ‬فقدانهم‭ ‬او‭ ‬اصاباباتهم‭ ‬البالغة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬مدرسة‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬جرفتها‭ ‬الخميس‭ ‬سيول‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الأردن،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬35‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قدم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائلي‭ ‬المساعدة‭ ‬بطلب‭ ‬اردني‭ . ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأردنية‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬المأساة‭ ‬فيما‭ ‬عكست‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬حالة‭ ‬الصدمة‭ ‬والحزن‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وعنونت‭ ‬إحداها‭ ‬“فاجعة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الميت”‭. ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬ليس‭ ‬أمرا‭ ‬نادرا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬لكن‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬مرتفعة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية،‭ ‬فإن‭ ‬طلاب‭ ‬المدرسة‭ ‬والأساتذة‭ ‬المرافقين‭ ‬لهم‭ ‬كانوا‭ ‬نزلوا‭ ‬من‭ ‬حافلة‭ ‬توقفت‭ ‬قرب‭ ‬شاطىء‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬عندما‭ ‬باغتتهم‭ ‬سيول‭ ‬قوية‭ ‬جرفتهم‭ ‬مع‭ ‬الباص‭ ‬باتجاه‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الأردني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬“لغاية‭ ‬الآن‭ ‬تمكنت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬من‭ ‬انتشال‭ ‬جثة‭ ‬20‭ ‬قتيلا‭ ‬و35‭ ‬مصابا،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬البحث‭ ‬جاريا‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬آخرين‭ ‬جرفتهم‭ ‬السيول”‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬إن‭ ‬“البحث‭ ‬جار‭ ‬عن‭ ‬ثمانية‭ ‬مفقودين”‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬“الضحايا‭ ‬جلّهم‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬سنة،‭ ‬وكانوا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مدرسية‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬‭(‬50‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬عمان‭)‬”‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬“بين‭ ‬القتلى‭ ‬أناسا‭ ‬آخرين‭ ‬كانوا‭ ‬يتنزهون‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة”‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‭+‬المياه‭ ‬الساخنة‭+‬‭ ‬و”داهمتهم‭ ‬السيول”‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬“بين‭ ‬الجرحى‭ ‬رجال‭ ‬أمن‭ ‬كانوا‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الانقاذ”‭.‬

ونقلت‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزة‭ ‬المحلية‭ ‬مشاهد‭ ‬مباشرة‭ ‬لعمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬المفقودين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭. ‬وظهر‭ ‬عشرات‭ ‬عناصر‭ ‬أجهزة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والقوى‭ ‬الأمنية‭ ‬وسكان‭ ‬محليون‭ ‬وهم‭ ‬يقومون‭ ‬بتمشيط‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬الذي‭ ‬بدت‭ ‬مياهه‭ ‬وقد‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬طين‭ ‬وأوحال‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الإمكان‭ ‬مشاهدة‭ ‬مراكب‭ ‬داخل‭ ‬البحر‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬محتملين‭.‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬“رؤيا”‭ ‬الاردنية‭ ‬المستقلة‭ ‬صورا‭ ‬لوالد‭ ‬عراقي‭ ‬وهو‭ ‬يبكي‭ ‬ويصيح‭ ‬“ماتت‭ ‬زوجتي‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬واليوم‭ ‬مات‭ ‬ابني”‭.‬

وبحسب‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬رفضوا‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ركوب‭ ‬أبنائهم‭ ‬الباص‭ ‬للذهاب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬بسبب‭ ‬توالي‭ ‬تحذيرات‭ ‬مركز‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬تردي‭ ‬حالة‭ ‬الطقس‭ ‬وهبوب‭ ‬رياح‭ ‬وعواصف‭ ‬ترابية‭ ‬وأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭.‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني‭ ‬الى‭ ‬“انهيار‭ ‬جسر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت”‭ ‬نتيجة‭ ‬السيول‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬عزمي‭ ‬محافظة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬“الوزارة‭ ‬ستفتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬شاملا‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬جرى”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“منظم‭ ‬الرحلة‭ ‬يتحمل‭ ‬بالكامل‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬جرى”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬“الرحلة‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬جرفتها‭ ‬السيول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬خالفت‭ ‬مسارها‭ ‬الموافق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الوزارة”‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية،‭ ‬فإن‭ ‬المدرسة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬للذهاب‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مدرسية‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬الأزرق‭ ‬‭(‬شرق‭ ‬عمان‭)‬‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬محمية‭ ‬الازرق‭.‬

وألغى‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬زيارة‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحادث‭.‬

وكتب‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬“تويتر”،‭ ‬“حزني‭ ‬وألمي‭ ‬شديد‭ ‬وكبير،‭ ‬ولا‭ ‬يوازيه‭ ‬إلا‭ ‬غضبي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬وقوع‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬الأليمة”‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬“الرأي”‭ ‬الحكومية‭ ‬الصادرة‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬“فاجعة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الميت”،‭ ‬فيما‭ ‬كتبت‭ ‬“الدستور”‭ ‬شبه‭ ‬الحكومية‭ ‬إنه‭ ‬“يوم‭ ‬حزين‭ ‬على‭ ‬الأردنيين”،‭ ‬بينما‭ ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬“الغد”‭ ‬المستقلة‭ ‬إنه‭ ‬“يوم‭ ‬أسود”‭.‬

وتشارك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والبحث‭ ‬وتمشيط‭ ‬للمنطقة‭ ‬طائرات‭ ‬مروحية‭ ‬وآليات‭ ‬للجيش‭.‬

وأعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الخميس‭ ‬إرسال‭ ‬مروحيات‭ ‬الى‭ ‬الأردن‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭.‬

وانتهت‭ ‬العملية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬وحدة‭ ‬نخبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وشهد‭ ‬الأردن‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬تساقطا‭ ‬غزيرا‭ ‬للأمطار‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تشكل‭ ‬السيول‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭.‬

وتعد‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬أكثر‭ ‬بقعة‭ ‬انخفاضا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭. ‬ونتيجة‭ ‬الأمطار‭ ‬تتشكل‭ ‬السيول‭ ‬أحيانا‭ ‬وتفيض‭ ‬المياه‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الجبال‭ ‬في‭ ‬الوديان‭ ‬القريبة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭.‬