الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬يتفاجأ‭ ‬بحجم‭ ‬الدمار‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

وصف‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬عاينه‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬بأنه‭ ‬“هائل”،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الانسانية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬كبيرة،‭ ‬اثر‭ ‬زيارته‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬معقلاً‭ ‬بارزاً‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬دومينيك‭ ‬ستيلهارت‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬إثر‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬“لقد‭ ‬هالني‭ ‬حقاً‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬وجدناه‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬رأيت‭ ‬شيئاً‭ ‬مماثلاً‭ ‬لذلك”‭. ‬وتعرضت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لحصار‭ ‬استمر‭ ‬سنوات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬بدعم‭ ‬روسي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بسيطرته‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬أبرز‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭. ‬وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬والغارات‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1700‭ ‬مدني‭. ‬وبموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والفصائل‭ ‬أبرمتها‭ ‬روسيا،‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬‭ ‬ورغم‭ ‬مرور‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬المعارك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الدمار‭ ‬يطغى‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭. ‬

وبدأ‭ ‬النازحون‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬مجاورة‭ ‬بالعودة‭ ‬تدريجياً‭ ‬الى‭ ‬منازلهم‭ ‬وإن‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬جماعي‭. ‬

وأوضح‭ ‬ستيلهارت‭ ‬“في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حرستا‭ ‬حيث‭ ‬كنا،‭ ‬فإن‭ ‬نحو‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬مدمرة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل”‭. ‬وتابع‭ ‬“حجم‭ ‬الدمار‭ ‬هناك‭ ‬حقاً‭ ‬صادم”‭. ‬وتوزع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الأساسية‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬والنازحين‭ ‬المحتاجين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬كما‭ ‬تتولى‭ ‬إصلاح‭ ‬شبكات‭ ‬الإمداد‭ ‬بالمياه،‭ ‬ودعم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬وفي‭ ‬بلدة‭ ‬كفربطنا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬نقل‭ ‬ستيلهارت‭ ‬مشاهدته‭ ‬لطفل‭ ‬يتلقى‭ ‬اسعافاً‭ ‬طارئاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬داخل‭ ‬مرفق‭ ‬طبي‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬“الضوء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متاحاً‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬خلوي”‭. ‬وأضاف‭ ‬“هذه‭ ‬هي‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬توقع‭ ‬مشاهدتها‭ ‬خلال‭ ‬النزاع‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر”‭ ‬من‭ ‬انتهائه‭.‬