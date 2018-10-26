مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لـ‭ ‬‭( ‬الزمان‭): ‬مصر‭ ‬قدمت‭ ‬نصائح‭ ‬للسعودية‭ ‬بإطالة‭ ‬أمد‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي

الكرملين يصدق رواية الرياض والنائب العام السعودي في اسطنبول
القاهرة – مصطفى عمارة
موسكو- الزمان
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة أن سامح شكري وزير الخارجية المصري قدم للمسؤولين السعوديين وعلى رأسهم ولي العهد الامير محمد بن سلمان نصائح للتعامل مع قضية خاشقجي من خلال إطالة أمد التحقيق وتوجيه إنتقادات حادة للمتورطين حتى يمكن للسعودية مواجهة حملة الإنتقادات الموجهه إليها ، فيما أعرب الكرملين الجمعة عن اعتقاده بأن العائلة المالكة في السعودية غير متورطة في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي بعد اتصال بحث خلاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ولدى طرح أحد الصحافيين سؤالا حول ما إذا كان الكرملين مقتنعا تماما بعدم تورط العائلة المالكة السعودية في جريمة القتل التي وقعت في اسطنبول أجاب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن هذا السؤال “غير ملائم”. وقال بيسكوف “لقد أصدر الملك السعودي بيانا رسميا، كذلك فعل ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) وليس هناك ما يدعو لعدم تصديقهما”. ومساء الخميس أجرى بوتين محادثة هاتفية مع العاهل السعودي البالغ 82 عاما بحثا خلالها “ملابسات قضية خاشقجي”، بحسب بيان الكرملين. فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن النائب العام السعودي سيزور إسطنبول الاحد في إطار التحقيق في قتل خاشقجي مؤكدا أنه يملك أدلة إضافية مرتبطة بهذه الجريمة.
ويأتي إعلان إردوغان بعدما أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب استنادا الى معلومات من الجانب التركي الخميس للمرة الاولى أن “المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”. وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة “الاحد، سيرسلون (السعوديون) نائبهم العام الى تركيا، وسيلتقي النائب العام لجمهوريتنا في اسطنبول”.
وأضاف من جانب آخر أن السلطات التركية في حوزتها “عناصر إضافية” من الادلة المرتبطة بالجريمة التي وقعت في 2 تشرين الاول/اكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال الرئيس التركي “ليس الامر وكأنه ليست لدينا عناصر أخرى أو وثائق أخرى بين أيدينا. لكن غدا يوم آخر. لا تفيد العجلة بشيء”.
وتابع الرئيس التركي متوجها بكلامه الى الرياض أن جمال خاشقجي “قتل وهذا واقع. لكن أين هو؟ أين جثته؟ (…) من أصدر مثل هذا الامر؟ يجب ان تفسر السلطات (السعودية) ذلك”.
وأضاف إردوغان ان تركيا شاركت دولا أخرى بينها السعودية، “الادلة” التي بحوزتها.
وفي معرض حديثه عن قضية خاشقجي مجددا، هاجم إردوغان مجددا التصريحات الاساسية للرياض التي انكرت في بادىء الامر مقتل خاشقجي مؤكدة أنه غادر مبنى القنصلية.
وقال الرئيس التركي “هذه التصريحات كانت فعلا مضحكة، كانت تصريحات طفولية لا تتلاءم مع جدية دولة”.
وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الجمعة هاتفيا مسار التحقيق مع نظيره السعودي عادل الجبير كما أعلن مسؤول تركي كبير.
وقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر في القنصلية السعودية باسطنبول. وبحسب مسؤولين أتراك فانه قتل على أيدي فريق قدم من الرياض.