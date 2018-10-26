مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لـ‭ ‬‭( ‬الزمان‭): ‬مصر‭ ‬قدمت‭ ‬نصائح‭ ‬للسعودية‭ ‬بإطالة‭ ‬أمد‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي

الكرملين‭ ‬يصدق‭ ‬رواية‭ ‬الرياض‭ ‬والنائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬قدم‭ ‬للمسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬نصائح‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬التحقيق‭ ‬وتوجيه‭ ‬إنتقادات‭ ‬حادة‭ ‬للمتورطين‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬للسعودية‭ ‬مواجهة‭ ‬حملة‭ ‬الإنتقادات‭ ‬الموجهه‭ ‬إليها‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬الكرملين‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬غير‭ ‬متورطة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬بعد‭ ‬اتصال‭ ‬بحث‭ ‬خلاله‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬القضية‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭. ‬ولدى‭ ‬طرح‭ ‬أحد‭ ‬الصحافيين‭ ‬سؤالا‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الكرملين‭ ‬مقتنعا‭ ‬تماما‭ ‬بعدم‭ ‬تورط‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬أجاب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬“غير‭ ‬ملائم”‭. ‬وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬“لقد‭ ‬أصدر‭ ‬الملك‭ ‬السعودي‭ ‬بيانا‭ ‬رسميا،‭ ‬كذلك‭ ‬فعل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬‭(‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭)‬‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬لعدم‭ ‬تصديقهما”‭. ‬ومساء‭ ‬الخميس‭ ‬أجرى‭ ‬بوتين‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬البالغ‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬بحثا‭ ‬خلالها‭ ‬“ملابسات‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي”،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬الكرملين‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬سيزور‭ ‬إسطنبول‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يملك‭ ‬أدلة‭ ‬إضافية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بهذه‭ ‬الجريمة‭.‬

ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬إردوغان‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المعجب‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬الخميس‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬أن‭ ‬“المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬قد‭ ‬أقدموا‭ ‬على‭ ‬فعلتهم‭ ‬بنية‭ ‬مسبقة”‭. ‬وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬“الاحد،‭ ‬سيرسلون‭ ‬‭(‬السعوديون‭)‬‭ ‬نائبهم‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬وسيلتقي‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬لجمهوريتنا‭ ‬في‭ ‬اسطنبول”‭.‬

وأضاف‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬حوزتها‭ ‬“عناصر‭ ‬إضافية”‭ ‬من‭ ‬الادلة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجريمة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬“ليس‭ ‬الامر‭ ‬وكأنه‭ ‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬عناصر‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬وثائق‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬أيدينا‭. ‬لكن‭ ‬غدا‭ ‬يوم‭ ‬آخر‭. ‬لا‭ ‬تفيد‭ ‬العجلة‭ ‬بشيء”‭.‬

وتابع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬متوجها‭ ‬بكلامه‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬أن‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬“قتل‭ ‬وهذا‭ ‬واقع‭. ‬لكن‭ ‬أين‭ ‬هو؟‭ ‬أين‭ ‬جثته؟‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬من‭ ‬أصدر‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الامر؟‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تفسر‭ ‬السلطات‭ ‬‭(‬السعودية‭)‬‭ ‬ذلك”‭.‬

وأضاف‭ ‬إردوغان‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬شاركت‭ ‬دولا‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬السعودية،‭ ‬“الادلة”‭ ‬التي‭ ‬بحوزتها‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬خاشقجي‭ ‬مجددا،‭ ‬هاجم‭ ‬إردوغان‭ ‬مجددا‭ ‬التصريحات‭ ‬الاساسية‭ ‬للرياض‭ ‬التي‭ ‬انكرت‭ ‬في‭ ‬بادىء‭ ‬الامر‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬غادر‭ ‬مبنى‭ ‬القنصلية‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬“هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬كانت‭ ‬فعلا‭ ‬مضحكة،‭ ‬كانت‭ ‬تصريحات‭ ‬طفولية‭ ‬لا‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬جدية‭ ‬دولة”‭.‬

وبحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬الجمعة‭ ‬هاتفيا‭ ‬مسار‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬تركي‭ ‬كبير‭.‬

وقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬باسطنبول‭. ‬وبحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬أتراك‭ ‬فانه‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬فريق‭ ‬قدم‭ ‬من‭ ‬الرياض‭.‬