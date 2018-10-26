برشلونة – ريال مدريد: السباق المضني نحو المليار

برشلونة‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

يستضيف‭ ‬برشلونة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬“كلاسيكو”‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية،‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬تجمع‭ ‬بينهما‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬العائدات‭ ‬المالية‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يحقق‭ ‬إيرادات‭ ‬سنوية‭ ‬تتخطى‭ ‬عتبة‭ ‬المليار‭ ‬يورو‭. ‬هذا‭ ‬الخريف،‭ ‬عبر‭ ‬رئيسا‭ ‬الناديين‭ ‬جوسيب‭ ‬ماريا‭ ‬بارتوميو‭ ‬وفلورنتينو‭ ‬بيريز‭ ‬عن‭ ‬رغبتهما‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬المثير‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لناديهما‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مشجعي‭ ‬الفريقين‭. ‬بمقدور‭ ‬الناديين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬بفضل‭ ‬سرعتهما‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭:‬‭ ‬قفز‭ ‬رقم‭ ‬أعمال‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬من‭ ‬521‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2012-2013،‭ ‬إلى‭ ‬ميزانية‭ ‬متوقعة‭ ‬بلغت‭ ‬752‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬2018-2019‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬برشلونة،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬الرقم‭ ‬960‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مقابل‭ ‬490‭ ‬مليونا‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬يصعب‭ ‬التفريق‭ ‬بين‭ ‬الناديين‭. ‬يشرح‭ ‬استيفي‭ ‬كالسادا‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬‭(‬2002-2007‭)‬‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬“برايم‭ ‬تايم‭ ‬سبورت”،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“يملك‭ ‬الناديان‭ ‬فرصة‭ ‬الوصول‭ ‬‭(‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭)‬”‭. ‬يؤكد‭ ‬بلاسيدو‭ ‬رودريغيز‭ ‬غيريرو‭ ‬الاستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أوفييدو‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرياضي‭ ‬“لا‭ ‬أعرف‭ ‬من‭ ‬سيفوز‭. ‬سيستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬بضع‭ ‬سنوات،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬بيع‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬بـ400‭ ‬مليون‭ ‬يورو”‭.‬

نجوم‭ ‬وألقاب

وفقاً‭ ‬للخبيرين،‭ ‬فإن‭ ‬تفسير‭ ‬الاختلاف‭ ‬الصافي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬غير‭ ‬المتكرر‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬الانتقالات‭ ‬التي‭ ‬حصدها‭ ‬برشلونة،‭ ‬إذ‭ ‬نال‭ ‬222‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لبيع‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أقر‭ ‬بارتوميو‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬البيع‭ ‬المنتظم‭ ‬للاعبين‭ ‬“يساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن”،‭ ‬إذ‭ ‬دخل‭ ‬ميزانية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬131‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭. ‬لكن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬موسم‭ ‬بعد‭ ‬موسم؟

هناك‭ ‬الألقاب‭ ‬التي‭ ‬تضخم‭ ‬حقوق‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬وتفعل‭ ‬المكافآت‭:‬‭ ‬سينال‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬راعي‭ ‬قميصه‭ ‬“راكوتن”‭ ‬1,5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توج‭ ‬بالليغا‭ ‬و5‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬طريقة‭ ‬أخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬شهرة‭ ‬النادي،‭ ‬يعزز‭ ‬مبيعات‭ ‬المنتجات‭ ‬التجارية‭ ‬ويسهل‭ ‬المفاوضات‭ ‬الإعلانية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سياسة‭ ‬جلب‭ ‬الـ”غالاكتيكوس”‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

الملاعب‭ ‬الجديدة

توفر‭ ‬الملاعب‭ ‬دخلا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للأندية‭:‬‭ ‬افتتح‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ملعبه‭ ‬الجديد‭ ‬“واندا‭ ‬متروبوليتانو”،‭ ‬فيما‭ ‬سيخضع‭ ‬“سانتياغو‭ ‬برنابيو”‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬و”كامب‭ ‬نو”‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬لعملية‭ ‬تجديد‭ ‬كبيرة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬خصوصا‭ ‬لناحية‭ ‬تكبير‭ ‬المقصورات‭ ‬والمساحات‭ ‬التجارية‭.‬

أسعار‭ ‬ذهبية‭:‬‭ ‬بكلفة‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬سيرفع‭ ‬برشلونة‭ ‬سعة‭ ‬ملعبه‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬105‭ ‬آلاف‭ ‬ويبني‭ ‬سقفا‭ ‬لملعبه‭ ‬الكبير‭. ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬سعة‭ ‬ملعبه‭ ‬‭(‬81‭ ‬الف‭ ‬متفرج‭)‬،‭ ‬سيستدين‭ ‬ريال‭ ‬525‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لوضع‭ ‬سقف‭ ‬لملعبه‭ ‬وغلاف‭ ‬معدني‭ ‬من‭ ‬المنحنيات‭ ‬بهدف‭ ‬حصد‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬الإضافية،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيسه‭ ‬بيريز‭. ‬لماذا‭ ‬الاستدانة؟‭ ‬لأن‭ ‬ريال‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬بعد‭ ‬شريكا‭ ‬تجاريا‭ ‬يربط‭ ‬اسمه‭ ‬مع‭ ‬برنابيو،‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البترولية‭ ‬الدولية‭ ‬‭(‬“آيبيك”‭)‬‭ ‬الإماراتية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬يبدو‭ ‬برشلونة‭ ‬“متفائلا”‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شريك‭ ‬قبل‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬يوفر‭ ‬له‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬يشدد‭ ‬كالسادا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬“التسمية‭ ‬موضوع‭ ‬جوهري”،‭ ‬وتقدر‭ ‬إيراداتها‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭ ‬“لكن‭ ‬هناك‭ ‬أمرا‭ ‬هاما‭:‬‭ ‬نتحدث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬تصميم‭ ‬للملاعب،‭ ‬وليس‭ ‬بناء‭ ‬ملعب‭ ‬جديد‭ ‬مثل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬سهلا‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬جديد”‭. ‬يبقى‭ ‬أخيرا‭ ‬الإبداع‭:‬‭ ‬أعلن‭ ‬برشلونة‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬للبحوث‭ ‬والابتكار،‭ ‬وينوي‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬والنمو‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬باتجاه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬الليغا،‭ ‬وقارة‭ ‬آسيا‭.‬

ساحات‭ ‬أخرى‭ ‬للإيرادات‭ ‬تشمل‭ ‬إصلاح‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬توفر‭ ‬دخلا‭ ‬إضافيا‭ ‬للمشاركين‭ ‬فيها،‭ ‬وربما‭ ‬إمكانية‭ ‬إقامة‭ ‬“كلاسيكو”‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭!‬