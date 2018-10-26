المغرب‭ ‬يعتمد‭ ‬التوقيت‭ ‬الصيفي‭ ‬طول‭ ‬السنة

الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬المجلس‭ ‬الحكومي‭ ‬بالمغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬حول‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بالساعة‭ ‬الإضافية،‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬هامة‭ ‬مواكبة‭ ‬للإستمرار‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الإضافية‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬‭:‬‭ ‬و‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬07‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬‭(‬نونبر‭ ‬‭)‬المقبل،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬العطلة‭ ‬البينية‭ ‬المقررة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬قرار‭ ‬وطني‭ ‬بخصوص‭ ‬اعتماد‭ ‬توقيت‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬كشفت‭ ‬الساعة‭ ‬الإضافية‭ ‬وجود‭ ‬جوانب‭ ‬صحية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتغيير‭ ‬التوقيت،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬للمملكة‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬واوضحت‭ ‬ذات‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬التوقيت‭ ‬الصيفي‭ ‬سيمكن‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬أغراضهم‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬أفضل،‭ ‬وتقليص‭ ‬مخاطر‭ ‬الذروة‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬أعطاب‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬فان‭ ‬الحكومة‭ ‬ستنهج‭ ‬خيارا‭ ‬يمكن‭ ‬حتى‭ ‬الآباء‭ ‬من‭ ‬مرافقة‭ ‬أبنائهم‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬قبل‭ ‬التحاقهم‭ ‬بمقرات‭ ‬عملهم‭ ‬بدون‭ ‬ضغط‭ ‬وفي‭ ‬إيقاع‭ ‬لائق‭.‬