المغرب‭ ‬يعتمد‭ ‬التوقيت‭ ‬الصيفي‭ ‬طول‭ ‬السنة

الرباط – الزمان
أفادت مصادر مطلعة أنه بعد القرار الذي اتخذه المجلس الحكومي بالمغرب الجمعة حول استمرار العمل بالساعة الإضافية، فإن الحكومة ستتخذ قرارات هامة مواكبة للإستمرار في الساعة الإضافية ، ومن بين هذه القرارات : و ابتداء من 07 تشرين الثاني (نونبر )المقبل، مباشرة بعد العطلة البينية المقررة نهاية الأسبوع، سيكون هناك قرار وطني بخصوص اعتماد توقيت جديد في جميع المؤسسات التعليمية. من جهة اخرى كشفت الساعة الإضافية وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم. واوضحت ذات المصادر ان الإبقاء على التوقيت الصيفي سيمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب.
من جانبها فان الحكومة ستنهج خيارا يمكن حتى الآباء من مرافقة أبنائهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم بدون ضغط وفي إيقاع لائق.