نتانياهو‭ ‬قام‭ ‬بأول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنها‭ ‬مسبقاً‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬والتقى‭ ‬بالسلطان‭ ‬قابوس‭ ‬بن‭ ‬سعيد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مكتبه‭ ‬الجمعة‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬إن‭ ‬الزعيمين‭ ‬‮«‬بحثنا‭ ‬سبل‭ ‬دفع‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وناقشا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬زيارة‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأولى‭ ‬لزعيم‭ ‬اسرائيلي‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬زيارة‭ ‬الراحل‭ ‬شيمون‭ ‬بيريز‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

ووجه‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬دعوة‭ ‬الى‭ ‬نتانياهو‭ ‬وزوجته‭ ‬سارة‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اتصالات‭ ‬مطولة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الموساد‭ ‬يوسي‭ ‬كوهين‭ ‬ومستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬مائير‭ ‬بن‭ ‬شبات‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬يوفال‭ ‬روتيم‭ ‬ورئيس‭ ‬ديوان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬يؤاف‭ ‬هوروفيتس‭ ‬والسكرتير‭ ‬العسكري‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العميد‭ ‬أفي‭ ‬بلوت‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬نتانياهو‭ ‬الى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬تشكل‭ ‬خطوة‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬الخبرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والاقتصاد‮»‬‭.‬