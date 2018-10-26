عالج‭ ‬الاكتئاب‭ ‬بالحمام‭ ‬الساخن‭ ‬مرتين‭ ‬أسبوعياً

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬الاستحمام‭ ‬بماء‭ ‬ساخن‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الطريقة‭ ‬الأفضل‭ ‬لعلاج‭ ‬الاكتئاب‭.. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬منتجع‭ ‬صحي‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬تتحسن‭ ‬صحتهم‭ ‬العقلية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭. ‬ويشير‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعيد‭ ‬إيقاع‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭ ‬الطبيعية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬ويشكل‭ ‬علاجا‭ ‬أفضل‭ ‬للمرضي‭ ‬المصابين‭ ‬بالاكتئاب‭.‬

وقال‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬“فرايبورج”‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬إن‭ ‬الاستحمام‭ ‬المنتظم‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الحالة‭ ‬المزاجية،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬فقد‭ ‬عكف‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الألمانية‭ ‬على‭ ‬اختبار‭ ‬آثار‭ ‬الحمامات‭ ‬الحرارية‭ ‬على‭ ‬45‭ ‬شخصا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭.. ‬وقالوا‭:‬”‭ ‬تبدو‭ ‬الحمامات‭ ‬ذات‭ ‬الحرارة‭ ‬المفرطة‭ ‬طريقة‭ ‬سريعة‭ ‬المفعول‭ ‬وآمنة‭ ‬وسهلة‭ ‬الوصول،‭ ‬مما‭ ‬يؤدى‭ ‬إلى‭ ‬تحسينات‭ ‬سريرية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬اضطراب‭ ‬الاكتئاب‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭.. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مناسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬تمرينات‭ ‬التمرين‭.‬

وقد‭ ‬عانى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬شملتهم‭ ‬الدراسة‭ ‬ويبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬أعمارهم‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬اكتئاب‭ ‬معتدل‭ ‬إلى‭ ‬شديد،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬قياسه‭ ‬على‭ ‬مقاييس‭ ‬خاصة‭. ‬

وأشارت‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستحمام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحول‭ ‬الشخص‭ ‬المصاب‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬الحاد‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬مصاب‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬المعتدل،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬معتدلة‭ ‬إلى‭ ‬معتدل‭.‬