التزوير الحلال وأصحاب الحظ العاثر

توقيع

فاتح عبد السلام

مضى‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سنة‭ ‬و‭ ‬شهور‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬منصبه،‭ ‬ولاتزال‭ ‬تهمة‭ ‬التزوير‭ ‬أو‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬تهدده‭ ‬بالعزل‭ ‬بين‭ ‬يوم‭ ‬وآخر،‭ ‬والتحقيقات‭ ‬الدقيقة‭ ‬لم‭ ‬تنته،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إنّ‭ ‬معظم‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬،ربما‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬التكهنات‭ ‬والتحليلات‭ ‬والشكوك‭ .‬

في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬جرى‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬التزوير‭ ‬التي‭ ‬ذاع‭ ‬صيتها‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬التحقيق‭ ‬انصب‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬العد‭ ‬والفرز‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الصناديق‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬إنّ‭ ‬جميع‭ ‬المزورين‭ ‬كانوا‭ ‬مرتاحي‭ ‬الصدور‭ ‬ومطمئنين‭ ‬وهم‭ ‬يدعون‭ ‬لاعادة‭ ‬العد‭ ‬والفرز‭ ‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬اللعبة‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬الصناديق‭ ‬ومراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬جذورها‭ ‬وأصولها‭ ‬،‭ ‬وخلصت‭ ‬التحقيقات‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬التطابق‭ ‬وسد‭ ‬الملف‭.‬

اليوم‭ ‬جرى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مكالمتين‭ ‬بالهاتف‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬يرقى‭ ‬اليهما‭ ‬الشك‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬او‭ ‬بعيد‭ ‬بين‭ ‬مرشحين‭ ‬للانتخابات‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬أحدهما‭ ‬يشتري‭ ‬مقعده‭ ‬وكانت‭ ‬معه‭ ‬الوسيطة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬له‭ ‬شراء‭ ‬المقعد‭ ‬والاصوات‭ ‬،‭ ‬وورد‭ ‬في‭ ‬حديثهما‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬حاجة‭ ‬شخصية‭ ‬لسياسي‭ ‬جديد‭ ‬يريد‭ ‬الالتحاق‭ ‬بقافلة‭ ‬من‭ ‬المزوّرين‭ ‬التي‭ ‬سبقته‭ ‬الى‭ ‬المناصب‭ ‬بسنوات‭ ‬عدة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬الحديث‭ ‬صراحة‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬تلعب‭ ‬بالاصوات‭ ‬بيعاً‭ ‬وقبضاً،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬القوى‭ ‬المحلية‭ ‬،التي‭ ‬يعني‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬المرشح‭ ‬فوزَه‭ ‬،وسخطها‭ ‬خسارتَه‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬واضحة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬اللبس‭ ‬،‭ ‬يبدو‭ ‬إنّ‭ ‬جميع‭ ‬السياسيين‭ ‬باتوا‭ ‬مؤمنين‭ ‬بها‭ ‬وعاملين‭ ‬في‭ ‬ضوئها،‭ ‬وهي‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬السرية‭ ‬لمساراتهم‭ .‬

لا‭ ‬يتوهم‭ ‬أحدكم،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬التشفي‭ ‬والتلذذ‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬التسجيل‭ ‬الفاضح‭ ‬المسرّب‭ ‬يعني‭ ‬هذا‭ (‬الشخص‭) ‬وهذه‭ (‬الشخصة‭) ‬تحديداً‭ ‬وحصرياً،‭ ‬مع‭ ‬اعتذاري‭ ‬لسيبويه،‭ ‬ولكن‭ ‬السياق‭ ‬العام‭ ‬للانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬خاضع‭ ‬لنفس‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬الذي‭ ‬كشفته‭ ‬صحيفة‭ ‬عراقية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تذكر‭ ‬اسم‭ ‬الجهة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬استمكان‭ ‬المكالمات‭ ‬بهذا‭ ‬الوضوح‭ ‬وتسجيلها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تسريبها‭ ‬للإعلام‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬معين‭ ‬،لابد‭ ‬انه‭ ‬يخدم‭ ‬جهة‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الأن‭.‬

لا‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سيهتم‭ ‬بكشف‭ ‬أسماء‭ ‬اجنبية‭ ‬أو‭ ‬محلية‭ ‬تحدد‭ ‬مسار‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فلتكن‭ ‬الاصوات‭ ‬مزورة‭ ‬،‭ ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬ثمة‭ ‬أحد‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬ثقافة‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬يؤمن‭ ‬بالتعددية‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬تنهار‭ ‬آماله‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬كشف‭ ‬لمساومات‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬الاصوات‭ ‬.مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬نفت‭ ‬علاقتها‭ ‬بأية‭ ‬مفردة‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬وقالت‭ ‬انها‭ ‬عملية‭ ‬نصب‭ ‬بين‭ ‬اثنين‭.‬

وهي‭ ‬محقة‭ ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬لأن‭ ‬القضية‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬عندها‭.‬‭ ‬لقد‭ ‬نفذ‭ ‬الحيتان‭ ‬الكبار‭ ‬من‭ ‬عين‭ ‬الصياد‭ ‬ووصلوا‭ ‬الى‭ ‬شواطئهم‭ ‬الآمنة‭ ‬،‭ ‬ووقع‭ ‬بها‭ ‬المستجدون‭ ‬والمتعثرون‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬والمصدقون‭ ‬للدعايات‭ ‬الرائجة‭ ‬عن‭ ‬تصنيف‭ ‬مَن‭ ‬هو‭ ‬قوي‭ ‬ومَن‭ ‬هو‭ ‬ضعيف‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬ينخر‭ ‬الفساد‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬الخلاص‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية