التزوير الحلال وأصحاب الحظ العاثر

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فاتح عبد السلام
مضى على الرئيس دونالد ترامب سنة و شهور عدّة في منصبه، ولاتزال تهمة التزوير أو التدخل الروسي في الانتخابات تهدده بالعزل بين يوم وآخر، والتحقيقات الدقيقة لم تنته، بالرغم من إنّ معظم ما يقال ،ربما يدخل في باب التكهنات والتحليلات والشكوك .
في العراق ، جرى تحقيق في حوادث التزوير التي ذاع صيتها ، لكن التحقيق انصب على اعادة العد والفرز والتأكد من عدد الصناديق ، في حين إنّ جميع المزورين كانوا مرتاحي الصدور ومطمئنين وهم يدعون لاعادة العد والفرز ، لأنّ اللعبة كانت خارج الصناديق ومراكز الاقتراع في جذورها وأصولها ، وخلصت التحقيقات الى نتيجة التطابق وسد الملف.
اليوم جرى الكشف عن مكالمتين بالهاتف ، لا يرقى اليهما الشك من قريب او بعيد بين مرشحين للانتخابات ، كان أحدهما يشتري مقعده وكانت معه الوسيطة التي تضمن له شراء المقعد والاصوات ، وورد في حديثهما ما هو أبعد من حاجة شخصية لسياسي جديد يريد الالتحاق بقافلة من المزوّرين التي سبقته الى المناصب بسنوات عدة ، حيث جرى الحديث صراحة عن أسماء مؤسسات دولية تلعب بالاصوات بيعاً وقبضاً، كما جرى الحديث عن مراكز القوى المحلية ،التي يعني رضاها عن المرشح فوزَه ،وسخطها خسارتَه ، في معادلة واضحة لا تقبل اللبس ، يبدو إنّ جميع السياسيين باتوا مؤمنين بها وعاملين في ضوئها، وهي خارطة الطريق السرية لمساراتهم .
لا يتوهم أحدكم، تحت طائلة التشفي والتلذذ ، في انّ التسجيل الفاضح المسرّب يعني هذا (الشخص) وهذه (الشخصة) تحديداً وحصرياً، مع اعتذاري لسيبويه، ولكن السياق العام للانتخابات العراقية خاضع لنفس المعايير في البيع والشراء التي تحدث عنها ذلك الشخص في التسجيل الذي كشفته صحيفة عراقية، من دون أن تذكر اسم الجهة القادرة على استمكان المكالمات بهذا الوضوح وتسجيلها ومن ثم تسريبها للإعلام ، في توقيت معين ،لابد انه يخدم جهة سياسية في العراق الأن.
لا أحد في العالم سيهتم بكشف أسماء اجنبية أو محلية تحدد مسار الانتخابات في العراق ، فلتكن الاصوات مزورة ، ماذا يعني ذلك ، هل ثمة أحد يبحث عن بناء ثقافة مجتمع مدني يؤمن بالتعددية ، لكي تنهار آماله مع أول كشف لمساومات بيع وشراء الاصوات .مفوضية الانتخابات نفت علاقتها بأية مفردة وردت في التسجيل وقالت انها عملية نصب بين اثنين.
وهي محقة فيما تقول لأن القضية لا تقف عندها. لقد نفذ الحيتان الكبار من عين الصياد ووصلوا الى شواطئهم الآمنة ، ووقع بها المستجدون والمتعثرون في الدفع والمصدقون للدعايات الرائجة عن تصنيف مَن هو قوي ومَن هو ضعيف ، في بلاد ينخر الفساد فيها كل شيء من دون أمل في الخلاص.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية