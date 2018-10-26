عشبة‭ ‬تدمر‭ ‬السكريات‭ ‬والفاكهة‭ ‬المعجزة‭ ‬تغزو‭ ‬موائد‭ ‬النباتيين

واشنطن‭ ‬‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

طرحت‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬إنتاج‭ ‬الأدوية‭ ‬من‭ ‬أعشاب‭ ‬طبيعية‭ ‬أخيراً،‭ ‬عقاراً‭ ‬طبيعياً‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬إدمان‭ ‬الحلويات‭ ‬والسكريات‭ ‬وعدم‭ ‬مقاومتها،‭ ‬رغم‭ ‬أضرارها‭. ‬وبحسب‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬الأميركية،‭ ‬استخلصت‭ ‬الشركة‭ ‬العقار‭ ‬من‭ ‬عشبة‭ ‬تُسَمّى‭ ‬‮«‬الجيمنيما‮»‬،‭ ‬وتُزرَع‭ ‬في‭ ‬غابات‭ ‬الهند‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭. ‬وتُعرَف‭ ‬‮«‬الجيمنيما‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مدمرة‭ ‬السكريات‮»‬،‭ ‬لكبحها‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الحلوى‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثوانٍ‭. ‬وتمتلك‭ ‬‮«‬الجيمنيما‮»‬‭ ‬تاريخاً‭ ‬من‭ ‬الاستخدام‭ ‬لعلاج‭ ‬داء‭ ‬البول‭ ‬السكري‭ ‬والبدانة‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬‮«‬أيورفيدا‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منظومة‭ ‬الطب‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬الهند‭. ‬فيما‭ ‬ازداد‭ ‬الطلب‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬فاكهة‭ ‬“جاك‭ ‬فروت”‭ ‬أو‭ ‬ثمرة‭ ‬الكاكايا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬كبديل‭ ‬للحوم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنباتيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأصبح‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬الغذاء‭ ‬“المعجزة”‭. ‬وبدأت‭ ‬الفاكهة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬شهية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تنمو‭ ‬فيها،‭ ‬تنافس‭ ‬الآن‭ ‬اللحوم‭ ‬التقليدية‭ ‬مثل‭ ‬لحم‭ ‬البقر‭ ‬على‭ ‬موائد‭ ‬النباتيين‭ ‬الذين‭ ‬يتزايد‭ ‬عددهم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬“ديلي‭ ‬ميل”‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬الثمرة‭ ‬الضخمة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬فاكهة‭ ‬تنمو‭ ‬على‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لها‭ ‬ملمس‭ ‬جلدي‭ ‬مثل‭ ‬اللحوم‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تزن‭ ‬الواحدة‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬وبدأت‭ ‬تنافس‭ ‬بدائل‭ ‬اللحوم‭ ‬التقليدية‭ ‬مثل‭ ‬التوفو‭. ‬

وتظهر‭ ‬الفاكهة،‭ ‬وتسمى‭ ‬أيضا‭ ‬الجايكة”‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الطعام‭ ‬للنباتيين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بنحو‭ ‬3‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬فيما‭ ‬تضعها‭ ‬محلات‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬الرائدة‭ ‬وسلاسل‭ ‬المطاعم‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الطعام‭ ‬وطرحتها‭ ‬في‭ ‬أشكال‭ ‬متعددة‭ ‬مثل‭ ‬كعكة‭ ‬الجاك‭ ‬فروت‭ ‬وحتى‭ ‬البرجر‭ ‬بل‭ ‬ودخلت‭ ‬مطاعم‭ ‬البيتزا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬وتستخدمها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬البيتزا‭ ‬النباتية‭. ‬ويتم‭ ‬استيراد‭ ‬ثمرة‭ ‬الجاك‭ ‬فروت‭ ‬في‭ ‬علب‭ ‬الصفيح‭ ‬أو‭ ‬مجمدة‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤكل‭ ‬مجففة،‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفيتامينات،‭ ‬ويتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬كمحصول‭ ‬غذائي‭ ‬“معجزة”‭ ‬بسبب‭ ‬وفرتها‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تنمو‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬غالبا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬“طعام‭ ‬الفقراء”،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬منها‭ ‬كانت‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬النفايات،‭ ‬ولكن‭ ‬الآن‭ ‬وبعد‭ ‬زيادة‭ ‬شعبيتها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الغربية‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬انتاجيتها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬“كيرالا”‭ ‬الجنوبية‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬لفاكهة‭ ‬الجاك‭ ‬فروت‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬تنمو‭ ‬الفاكهة‭ ‬عبر‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تايلاند‭ ‬والفلبين‭ ‬وماليزيا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وأستراليا‭.‬