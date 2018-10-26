نجاح‭ ‬انطلاق‭ ‬أول‭ ‬قطار‭ ‬بين‭ ‬المانيا‭ ‬والصين‭ ‬

برلين - الزمان
بدأ تشغيل خط سكك حديدية عملاق باسم “ترانس آسيا” بين ألمانيا والصين، أمس وسط نجاح في جميع العمليات الفنية والتشغيلية . وقالت إدارة مدينة مانهايم بولاية بادن فيرتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا: “بدأ اليوم تشغيل الخط الذي يربط بين مدينة مانهايم ومنطقة الراين- نيكر الألمانية الحيوية، وبين مدينة تشونغ كينغ الكبرى في جنوب غرب الصين، أين يعيش حوالي 33 مليون نسمة، في وسط الصين، على منابع نهر يانغ تسي”. وقالت إدارة مدينة مانهايم، إن “تشونغ كينغ ستكون منطلقاً ومقصداً لقطار “ترانس آسيا” السريع الذي يربط بين الصين وألمانيا، ويعتبر ذا أهمية استراتيجية كبرى للشحن اللوجستي بين الصين وأوروبا”. ويحتاج القطار السريع بين المدينتين إلى 17 أو 18 يوماً ليقطع مسافة 11200 كيلومتر. ويمر القطار بين مانهايم وتشونغ كينغ بمدن مالاتشفيتش بولندا، وبريست في بيلاروس، ودوستيك في كازاخستان، وآلاشانكو الصينية. وتعتزم الجهات القائمة على المشروع تسيير القطار مرة أسبوعياً.