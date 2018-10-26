نجاح‭ ‬انطلاق‭ ‬أول‭ ‬قطار‭ ‬بين‭ ‬المانيا‭ ‬والصين‭ ‬

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬تشغيل‭ ‬خط‭ ‬سكك‭ ‬حديدية‭ ‬عملاق‭ ‬باسم‭ ‬“ترانس‭ ‬آسيا”‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬والصين،‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬الفنية‭ ‬والتشغيلية‭ . ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬مدينة‭ ‬مانهايم‭ ‬بولاية‭ ‬بادن‭ ‬فيرتمبيرغ‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا‭:‬‭ ‬“بدأ‭ ‬اليوم‭ ‬تشغيل‭ ‬الخط‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مدينة‭ ‬مانهايم‭ ‬ومنطقة‭ ‬الراين‭-‬‭ ‬نيكر‭ ‬الألمانية‭ ‬الحيوية،‭ ‬وبين‭ ‬مدينة‭ ‬تشونغ‭ ‬كينغ‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الصين،‭ ‬أين‭ ‬يعيش‭ ‬حوالي‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصين،‭ ‬على‭ ‬منابع‭ ‬نهر‭ ‬يانغ‭ ‬تسي”‭. ‬وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬مدينة‭ ‬مانهايم،‭ ‬إن‭ ‬“تشونغ‭ ‬كينغ‭ ‬ستكون‭ ‬منطلقاً‭ ‬ومقصداً‭ ‬لقطار‭ ‬“ترانس‭ ‬آسيا”‭ ‬السريع‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وألمانيا،‭ ‬ويعتبر‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬استراتيجية‭ ‬كبرى‭ ‬للشحن‭ ‬اللوجستي‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وأوروبا”‭. ‬ويحتاج‭ ‬القطار‭ ‬السريع‭ ‬بين‭ ‬المدينتين‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬أو‭ ‬18‭ ‬يوماً‭ ‬ليقطع‭ ‬مسافة‭ ‬11200‭ ‬كيلومتر‭. ‬ويمر‭ ‬القطار‭ ‬بين‭ ‬مانهايم‭ ‬وتشونغ‭ ‬كينغ‭ ‬بمدن‭ ‬مالاتشفيتش‭ ‬بولندا،‭ ‬وبريست‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬ودوستيك‭ ‬في‭ ‬كازاخستان،‭ ‬وآلاشانكو‭ ‬الصينية‭. ‬وتعتزم‭ ‬الجهات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬تسيير‭ ‬القطار‭ ‬مرة‭ ‬أسبوعياً‭.‬