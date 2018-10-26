دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭: ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬يحصد‭ ‬88‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬

باريس‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حصد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬أرباحا‭ ‬بقيمة‭ ‬88,6‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬‭(‬100,7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭)‬‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬نتيجة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬‭(‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬‭.‬

ووزع‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬مجموع‭ ‬1,412‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬لكل‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬2017-2018‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أندية‭ ‬أقصيت‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬الى‭ ‬المسابقة‭.‬

وتم‭ ‬تخصيص‭ ‬الأموال‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬ومدفوعات‭ ‬حددتها‭ ‬قيمة‭ ‬السوق‭ ‬التلفزيونية‭ ‬فيكل‭ ‬بلد‭.‬

وجاء‭ ‬بعد‭ ‬ريال‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬‭(‬83,8‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬‭(‬81,3‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬80,1‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وحل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مع‭ ‬70,5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

ونالت‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بين‭ ‬17,4‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬و46,5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بحسب‭ ‬نتائجها،‭ ‬وضمن‭ ‬كل‭ ‬ناد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬12,7‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬