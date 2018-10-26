إردوغان : النائب العام السعودي سيزور اسطنبول في إطار قضية خاشقجي

انقرة -(أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أن النائب العام السعودي سيزور إسطنبول الاحد في إطار التحقيق في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة “الاحد، سيرسلون (السعوديون) نائبهم العام الى تركيا، وسيلتقي النائب العام لجمهوريتنا في اسطنبول”.

وأضاف من جانب آخر أن السلطات التركية تملك “عناصر إضافية” من الادلة المرتبطة بالجريمة التي وقعت في 2 تشرين الاول/اكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال الرئيس التركي “ليس الامر وكأنه ليست لدينا عناصر أخرى أو وثائق أخرى بين أيدينا. لكن غدا يوم آخر. لا تفيد العجلة بشيء”.

وتابع الرئيس التركي متوجها بكلامه الى الرياض أن جمال خاشقجي “قتل وهذا واقع. لكن أين هو؟ أين جثته؟ (…) من أصدر مثل هذا الامر؟ يجب ان تفسر السلطات (السعودية) ذلك”.

وأضاف إردوغان ان تركيا شاركت دولا أخرى بينها السعودية، “الادلة” التي بحوزتها.

وقال “بدون إعطائهم الادلة الاصلية، لقد عرضنا معلوماتنا ووثائقنا على هؤلاء المعنيين. لقد شاطرنا السعودية هذه المعلومات”.

وهاجم إردوغان مجددا التصريحات الاساسية للرياض التي انكرت في بادىء الامر مقتل خاشقجي مؤكدة أنه غادر مبنى القنصلية.

وقال الرئيس التركي “هذه التصريحات كانت فعلا مضحكة، كانت تصريحات طفولية لا تتلاءم مع جدية دولة”.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت الخميس للمرة الأولى أنها تحقق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أن المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول “أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”.