مقتل 20 تلميذاً والبحث عن مفقودين في سيول الأمطار بالأردن

عمان -الزمان

قال مصدر في الدفاع المدني الأردني إن السيول الناتجة عن أمطار غزيرة جرفت الخميس حافلة كانت تقل تلامذة مدرسة في منطقة البحر الميت غرب الأردن، ما أدى الى مصرع عشرين طالباً وإصابة 30 آخرين بجروح.

بحسب اخر احصائية اليوم الجمعة

وقال المصدر في الدفاع المدني إن “الأمطار الغزيرة أدت الى تشكل سيول قرب البحر الميت (نحو 50 كلم غرب عمان) جرفت حافلة مدرسية كانت تقل 37 طالبا وسبعة مرافقين، ما أدى الى مصرع 20 طالباً وإصابة 30 آخرين فيما البحث جار عن مفقودين”.

وتحدث المصدر عن معلومات أولية تشير الى ان “الطلاب كانوا في رحلة مدرسية ويبدو أن انهيارا في الطريق نتيجة السيول أدى لجرف الحافلة”.

وأشار الى ان “عدد الوفيات والإصابات قابل للزيادة وعمليات البحث والتمشيط للمنطقة جارية وبفرق مختلفة بواسطة طائرات مروحية وآليات للجيش ووسائل انقاذ اخرى”.

وشهد الأردن بعد ظهر الخميس تساقطا غزيرا للأمطار ما أدى الى تشكل السيول في عدة مناطق.

ومنطقة البحر الميت تعد أكثر بقعة إنخفاضا على وجه الكرة الأرضية، ونتيجة الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة التي تصب في البحر الميت.