توقيف صحافي في إيران بتهمة “الإساءة” إلى الإمام الحسين

طهران -(أ ف ب)

أوقف صحافي إيراني بتهمة الإساءة إلى الإمام الحسين، على ما أفادت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الخميس.

وذكرت الوكالة أن “بويان خوشحال الصحافي الملاحق بتهمة الإساءة إلى الإمام الحسين وأئمة (آخرين) أوقف الليل الماضي فيما كان يحاول مغادرة البلاد”.

وتحدث الصحافي في مقالة نشرت الأحد في صحيفة “ابتكار” الإصلاحية عن “وفاة ” الإمام الحسين وليس “استشهاده”، ما أثار “استنكارا وسيلا من الانتقادات” من قبل الإيرانيين، بحسب وكالة ميزان.

وذكرت الوكالة أن خوشحال سبق أن أساء مرارا إلى أئمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن السلطات تلقت شكاوى من عدد من المواطنين بهذا الصدد.

وأغلق حساب الصحافي على تويتر منذ ذلك الحين وصححت صحيفة “ابتكار” المقال على موقعها الإلكتروني.

واعتذر رئيس تحرير الصحيفة من كل الذين أساء المقال إليهم، وقال لصحافي في وكالة “ميزان” إن صحيفته قطعت كل صلاتها بخوشحال.

وفي آب/أغسطس حكم على الصحافي الإيراني مير محمد حسين مير اسماعيلي بالسجن عشر سنوات بتهمة “الإساءة” إلى أحد الأئمة المعصومين عند الشيعة الإثني عشرية.