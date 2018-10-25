إرسال طرد مشبوه الى عنوان عائد للممثل الاميركي روبرت دي نيرو

نيويورك-(أ ف ب

تفحص الشرطة الأميركية طردا مشبوها أرسل الى عنوان عائد للممثل الاميركي روبرت دي نيرو في ولاية نيويورك، على ما ذكرت وسائل إعلام الخميس غداة إرسال طرود مشبوهة إلى شخصيات سياسية بارزة في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن موظفا في شرطة تريبيكا للإنتاج، وهي شركة إنتاج أفلام وتلفزيون اسسها دي نيرو بالمشاركة مع آخرين، نبه الشرطة بالطرد حوالى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (9:00 ت غ).

ويشبه الطرد ظاهريا الطرود المرسلة الثلاثاء والاربعاء إلى الرئيس السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون ونواب ديموقراطيين وشبكة “سي ان ان” التي ينتقدها الرئيس الأميركي باستمرار.

ونقلت محطة “سي إن إن” الإخبارية عن مصدرين في قوات إنفاذ القانون أنّ الطرد أرسل إلى دي نيرو في عنوان تابع له في منطقة تريبيكا في مانهاتن.

ودي نيرو البالغ 75 عاما معارض لاذع لقطب العقارات الثري الذي وصل إلى البيت الابيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد تغلبه على الديموقراطية كلينتون.

وفي 11 حزيران/يونيو الفائت، وقف الحضور في حفل توزيع جوائز توني المسرحية مصفقين لدي نيرو حين وجه انتقادات لاذعة لترامب.

وقال الممثل وهو يرفع قبضته “أريد أن اقول شيئا: تبا لترامب” مثيرا موجة ضحك في صفوف الحضور في قاعة “راديو سيتي ميوزيك” في نيويورك. وقد وقف الحضور مصفقا له.

وصرح “اليوم لم يعد ينفع ان نقول فليسقط ترامب بل علينا أن نقول تبا لترامب” داعيا الناخبين الى التصويت خلال انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يهاجم فيها النجم الهوليوودي، ترامب.

ففي العام 2016 قال دي نيرو ان ترامب الذي كان يومها مرشحا للانتخابات “ابله ومعتوه بالكامل”.