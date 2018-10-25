مديرة المخابرات الأمريكية تستمع الى تسجيلات عن عملية قتل خاشقجي

قالت وسائل اعلام امريكية عدة اليوم ان جينا هاسبيل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، استمعت إلى تسجيلات صوتية لقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وذلك خلال زيارتها إلى تركيا أوائل هذا الأسبوع.

و قُتل خاشقجي، الذي كان يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، خلال زيارة له لقنصلية بلاده في اسطنبول.

ويظهر أن تلك المقاطع الصوتية سجلت التحقيق مع خاشقجي وقتله.

ولا يزال الغموض يلف عملية الحصول على التسجيلات بالرغم من الكلام عن ساعة آبل

وألقت السعودية القبض على عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم على علاقة بالحادث، بعدما أثارت القضية غضب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.