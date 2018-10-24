عبدالمهدي‭: ‬سنُرشق‭ ‬الحكومة‭ ‬وأتعهد‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬قبل‭ ‬تحقيق‭ ‬منهاجها

تركيا‭ ‬تتوقع‭ ‬حكومة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وتحث‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬التركمان‭ ‬فيها‭ ‬

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬،‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬الاربعاء‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬الاشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الحكومة‭ ‬ستشهد‭ ‬اقرار‭ ‬القوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالوزارات‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬منصب‭ ‬نواب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قد‭ ‬الغيت‭ ‬وسنقوم‭ ‬بترشيق‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬واتعهد‭ ‬بتحسين‭ ‬الكهرباء‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬“‭. ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬برنامجه‭ ‬الوزاري‭ ‬ثقة‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ .‬

وتابع‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬”‭ ‬اتعهد‭ ‬بإنهاء‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬ولن‭ ‬أسافر‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬لحين‭ ‬اكتمال‭ ‬البرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬وعلينا‭ ‬توضيح‭ ‬الأهداف‭ ‬والخطط”،‭ ‬مضيفا‭ ‬”‭ ‬هنالك‭ ‬كفاءات‭ ‬كثيرة‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬استحقاقها‭ ‬بسبب‭ ‬زخم‭ ‬التقديم‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬بالدولة‭ ‬العميقة‭ ‬ويجب‭ ‬إنهاء‭ ‬الفوضى‭ ‬وإنتشار‭ ‬السلاح‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬السيطرات‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬ونصب‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬،‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬بأي‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‭ ‬ولأي‭ ‬طرف‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬التجاوز‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬العراق”‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬،‭ ‬الاربعاء‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬”‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،اناط‭ ‬مهمة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الى‭ ‬صبا‭ ‬الطائي،‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬الى‭ ‬جمال‭ ‬العادلي،‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬الى‭ ‬صالح‭ ‬الحسني،‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الى‭ ‬علاء‭ ‬العلوان،‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬‭:‬‭ ‬الى‭ ‬صالح‭ ‬الجبوري”‭ .‬

وتابعت‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬”‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬رشح‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ ‬لتولي‭ ‬مهام‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وأناط‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الى‭ ‬فالح‭ ‬الفياض،‭ ‬وحقيبة‭ ‬الدفاع‭ ‬الى‭ ‬فيصل‭ ‬الجربا،‭ ‬ووزارة‭ ‬النفط‭ ‬الى‭ ‬ثامر‭ ‬الغضبان”

فيما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬جاويش‭ ‬اوغلو،‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء،‭ ‬على‭ ‬“أهمية”‭ ‬مشاركة‭ ‬التركمان‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وقال‭ ‬تركيا‭ ‬كانت‭ ‬“الأكثر‭ ‬سخاء”‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬العراق‭ ‬بتعهدها‭ ‬بإقراض‭ ‬العراق‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬ستستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القروض‭. ‬واضاف‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬“الاناضول”‭ ‬التركية،‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬العراقيين‭ ‬كافة‭ . ‬ورفض‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬العراقي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬عودة‭ ‬الوجوه‭ ‬القديمة‭ ‬وإجراء‭ ‬التصويت‭ ‬السري‭ ‬على‭ ‬الكابينة‭ ‬الوزارية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬يريد‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حكومة‭ ‬نزيهة‭.‬

وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬“كلا‭ ‬للتصويت‭ ‬السري،‭ ‬وكلا‭ ‬لتقاسم‭ ‬المغانم،‭ ‬وكلا‭ ‬للمحاصصة‭ ‬العرقية،‭ ‬وكلا‭ ‬للوجوه‭ ‬القديمة،‭ ‬وكلا‭ ‬للهيمنة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وكلا‭ ‬للفساد‭ ‬والفاسدين،‭ ‬وكلا‭ ‬لهجران‭ ‬الشعب”

فيما‭ ‬اعلن‭ ‬تحالف‭ ‬القرار،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬عن‭ ‬تحفظه‭ ‬على‭ ‬المنهاج‭ ‬الوزاري‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المقبلة،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬مشارك‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬وسيلجأ‭ ‬الى‭ ‬المعارضة‭.‬

وقال‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬انه‭ ‬“في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي،‭ ‬وعندما‭ ‬تكون‭ ‬الأهداف‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬به‭ ‬نسترشد،‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أدعى‭ ‬إلى‭ ‬التمسك‭ ‬به‭ ‬سوى‭ ‬ثوابت‭ ‬المبادئ‭ ‬وكلمة‭ ‬الحق”‭.‬

واضاف‭ ‬التحالف‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬الاصلاح‭ ‬والاعمار‭ ‬انه‭ ‬“يرى‭ ‬أن‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬سادها‭ ‬شرخ‭ ‬قوامه‭ ‬فقدان‭ ‬التشاور‭ ‬وغياب‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬وبرنامجها‭ ‬ومنهاجها‭ ‬الوزاري”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬“شعار‭ ‬ابعاد‭ ‬الفاسدين،‭ ‬بقي‭ ‬شعارا‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬جذور،‭ ‬بل‭ ‬الانكى‭ ‬أن‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تواترت‭ ‬المعلومات‭ ‬بشأن‭ ‬فسادها‭ ‬قد‭ ‬كوفئت،‭ ‬وتم‭ ‬شرعنة‭ ‬الأساليب‭ ‬اللاقانونية‭ ‬عبر‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بشراء‭ ‬بعض‭ ‬النواب‭ ‬وسرقتهم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬أو‭ ‬وعود،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬شراء‭ ‬ارادة‭ ‬الناخب‭ ‬العراقي‭ ‬ومخالفة‭ ‬قراره‭ ‬عبر‭ ‬أساليب‭ ‬جوهــرها‭ ‬التلاعب”‭.‬