عبدالمهدي‭: ‬سنُرشق‭ ‬الحكومة‭ ‬وأتعهد‭ ‬عدم‭ ‬السفر‭ ‬قبل‭ ‬تحقيق‭ ‬منهاجها

تركيا تتوقع حكومة قوية في العراق وتحث على تمثيل التركمان فيها
بغداد – الزمان
قال رئيس الوزراء المكلف ، عادل عبد المهدي ، في كلمته امام مجلس النواب ، الاربعاء ، ان ” الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة ستشهد اقرار القوانين الخاصة بالوزارات ، وان منصب نواب رئيس مجلس الوزراء قد الغيت وسنقوم بترشيق الامانة العامة لمجلس الوزراء ، واتعهد بتحسين الكهرباء خلال العام 2019 “. فيما نال برنامجه الوزاري ثقة البرلمان في التصويت مساء الاربعاء .
وتابع عبد المهدي ” اتعهد بإنهاء العمل بالوكالة خلال ستة أشهر ولن أسافر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي وعلينا توضيح الأهداف والخطط”، مضيفا ” هنالك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم كما لا يمكن القبول بالدولة العميقة ويجب إنهاء الفوضى وإنتشار السلاح وسنعمل على تقليص السيطرات في المدن ونصب كاميرات المراقبة ، ولن نسمح بأي تدخل خارجي ولأي طرف داخلي في التجاوز على سيادة العراق” ، فيما أفادت مصادر مطلعة ، الاربعاء ، بأن ” رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي،اناط مهمة وزارة التربية الى صبا الطائي، وزارة الموارد المائية الى جمال العادلي، وزارة الزراعة الى صالح الحسني، وزارة الصحة الى علاء العلوان، وزارة الصناعة : الى صالح الجبوري” .
وتابعت ، أن ” عبد المهدي رشح كلاً من ، محمد علي الحكيم لتولي مهام وزارة الخارجية، وأناط وزارة الداخلية الى فالح الفياض، وحقيبة الدفاع الى فيصل الجربا، ووزارة النفط الى ثامر الغضبان”
فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، اليوم الاربعاء، على “أهمية” مشاركة التركمان العراقيين في تشكيل الحكومة الجديدة، وقال تركيا كانت “الأكثر سخاء” في عملية إعادة إعمار العراق بتعهدها بإقراض العراق خمسة مليارات دولار، اشار الى ان الشركات التركية ستستفيد من هذه القروض. واضاف أوغلو في حوار مع وكالة “الاناضول” التركية، إنه يتوقع تشكيل حكومة قوية في العراق قادرة على توحيد العراقيين كافة . ورفض زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، عودة الوجوه القديمة وإجراء التصويت السري على الكابينة الوزارية، لافتا إلى أن الشعب العراقي يريد إصلاح النظام من خلال حكومة نزيهة.
وقال الصدر في تغريدة له “كلا للتصويت السري، وكلا لتقاسم المغانم، وكلا للمحاصصة العرقية، وكلا للوجوه القديمة، وكلا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين، وكلا لهجران الشعب”
فيما اعلن تحالف القرار، الاربعاء، عن تحفظه على المنهاج الوزاري للحكومة العراقية المقبلة، فيما اكد انه غير مشارك بتشكيل الحكومة وسيلجأ الى المعارضة.
وقال التحالف في بيان امس انه “في العمل السياسي، وعندما تكون الأهداف العليا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس الذي به نسترشد، لا شيء أدعى إلى التمسك به سوى ثوابت المبادئ وكلمة الحق”.
واضاف التحالف وهو جزء من تحالف الاصلاح والاعمار انه “يرى أن تجربته مع الشركاء سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري”، مشيرا الى ان “شعار ابعاد الفاسدين، بقي شعارا من غير جذور، بل الانكى أن الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت، وتم شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود، ما يعني شراء ارادة الناخب العراقي ومخالفة قراره عبر أساليب جوهــرها التلاعب”.