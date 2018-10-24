إبنة‭ ‬مسؤول‭ ‬مصري‭ ‬سابق‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬اغتياله

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

عادت‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬رفعت‭ ‬المحجوب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬حسنى‭ ‬مبارك‭ ‬الى‭ ‬واجهة‭ ‬الاحداث‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فجرت‭ ‬ابنته‭ ‬د‭/‬‭ ‬ايمان‭ ‬رفعت‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طالبت‭ ‬باعادة‭ ‬محاكمة‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬البراءة‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭.‬

وقالت‭ ‬د‭/‬‭ ‬ايمان‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الافراج‭ ‬جاءت‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬فى‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اذ‭ ‬اعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬شهادة‭ ‬زوجات‭ ‬المتهمين‭ ‬واللاتى‭ ‬اعترفن‭ ‬ضد‭ ‬ازواجهم‭ ‬بعملية‭ ‬الاغتيال‭ ‬اخذت‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬،كما‭ ‬ان‭ ‬د‭/‬‭ ‬ناجح‭ ‬ابراهيم‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬الجماعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬اقر‭ ‬ان‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬هى‭ ‬التى‭ ‬اغتالت‭ ‬رفعت‭ ‬المحجوب‭ ‬لذا‭ ‬فسوف‭ ‬تطلب‭ ‬شهادته‭ ‬عند‭ ‬اعادة‭ ‬المحاكمة‭ ‬وعن‭ ‬علاقته‭ ‬بالرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬كان‭ ‬يقدره‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭ ‬بينهما‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬رفضه‭ ‬لخصخصة‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬،واضافت‭ ‬ان‭ ‬شخصيات‭ ‬قياديه‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬اسرته‭ ‬عدم‭ ‬التحدث‭ ‬فى‭ ‬القضيه‭ ‬وكشفت‭ ‬د‭/‬‭ ‬ايمان‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬روايات‭ ‬الشهود‭ ‬والرسامين‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬ان‭ ‬ملامحهم‭ ‬غير‭ ‬مصرية‭ ‬اى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭ ‬تغيرت‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬يوم‭ ‬عقب‭ ‬قتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الجماعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬حيث‭ ‬اعلن‭ ‬الامن‭ ‬بعدها‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬رفعت‭ ‬المحجوب‭.‬

فيما‭ ‬القى‭ ‬د‭/‬‭ ‬ايمن‭ ‬رفعت‭ ‬المحجوب‭ ‬استاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والماليه‭ ‬العامه‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬مسئولية‭ ‬اغتيال‭ ‬والده‭ ‬على‭ ‬قيادات‭ ‬فى‭ ‬الحزب‭ ‬الوطنى‭ ‬وكشف‭ ‬د‭/‬‭ ‬ايمن‭ ‬النقاب‭ ‬انه‭ ‬حدث‭ ‬لغط‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬والده‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬والذى‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬له‭ ‬ايضا‭ ‬د‭/‬‭ ‬فؤاد‭ ‬محيى‭ ‬الدين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسبق‭ ‬وفى‭ ‬اللحظات‭ ‬الاخيرة‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬فؤاد‭ ‬محيى‭ ‬الدين‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ود‭/‬‭ ‬رفعت‭ ‬المحجوب‭ ‬لرئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬،

يذكر‭ ‬ان‭ ‬رفعت‭ ‬المحجوب‭ ‬قد‭ ‬هدد‭ ‬فى‭ ‬اواخر‭ ‬ايامه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الاسبق‭ ‬صفوت‭ ‬الشريف‭ ‬بانه‭ ‬سوف‭ ‬يكشف‭ ‬حقيقة‭ ‬بيعه‭ ‬السلاح‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬وخارجها‭ ‬للراي‭ ‬العام‭ ‬وبعد‭ ‬ايام‭ ‬قليله‭ ‬تم‭ ‬اغتياله‭ ‬ب‭ ‬80‭ ‬رصاصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬توفى‭ ‬على‭ ‬اثرها‭.‬