إبنة‭ ‬مسؤول‭ ‬مصري‭ ‬سابق‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬اغتياله

القاهرة – مصطفى عمارة
عادت قضية اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري السابق فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك الى واجهة الاحداث بعد ان فجرت ابنته د/ ايمان رفعت مفاجأة مدوية بعد ان طالبت باعادة محاكمة المتهمين من الجماعة الاسلامية والذين حصلوا على البراءة فى تلك القضية.
وقالت د/ ايمان فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان عملية الافراج جاءت بسبب خطأ فى الاجراءات القانونية اذ اعتبرت المحكمة ان شهادة زوجات المتهمين واللاتى اعترفن ضد ازواجهم بعملية الاغتيال اخذت تحت التعذيب ،كما ان د/ ناجح ابراهيم القيادي السابق فى الجماعات الاسلامية اقر ان الجماعة الاسلامية هى التى اغتالت رفعت المحجوب لذا فسوف تطلب شهادته عند اعادة المحاكمة وعن علاقته بالرئيس مبارك قالت ان الرئيس مبارك كان يقدره على الرغم من الخلافات بينهما فى عدد من القضايا وعلى راسها رفضه لخصخصة القطاع العام ،واضافت ان شخصيات قياديه طلبت من اسرته عدم التحدث فى القضيه وكشفت د/ ايمان على ان روايات الشهود والرسامين اكدت ان ان ملامحهم غير مصرية اى ان تلك الشهادات تغيرت بعد 14 يوم عقب قتل عدد من عناصر الجماعات الاسلامية بعد اشتباكات مع قوات الامن حيث اعلن الامن بعدها مسؤولية الجماعة الاسلامية عن قتل رفعت المحجوب.
فيما القى د/ ايمن رفعت المحجوب استاذ الاقتصاد والماليه العامه بجامعة القاهرة مسئولية اغتيال والده على قيادات فى الحزب الوطنى وكشف د/ ايمن النقاب انه حدث لغط فى اختيار والده لمنصب رئيس مجلس الشعب والذى كان مرشحا له ايضا د/ فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء الاسبق وفى اللحظات الاخيرة تم اختيار فؤاد محيى الدين لرئاسة الوزراء ود/ رفعت المحجوب لرئاسة البرلمان ،
يذكر ان رفعت المحجوب قد هدد فى اواخر ايامه رئيس مجلس الشورى الاسبق صفوت الشريف بانه سوف يكشف حقيقة بيعه السلاح داخل مصر وخارجها للراي العام وبعد ايام قليله تم اغتياله ب 80 رصاصة من قبل مسلحين توفى على اثرها.