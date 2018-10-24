ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬يشيد‭ ‬باقتصاد‭ ‬قطر‭ ‬

الرياض‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

تعهّد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدولة‭ ‬“مختلفة‭ ‬تماما”‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬سيتواصل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الساعية‭ ‬الى‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬المرتهن‭ ‬للنفط‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بدا‭ ‬مفاجئا‭ ‬حيال‭ ‬قطر،‭ ‬أشاد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬باقتصاد‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لمسؤول‭ ‬سعودي‭ ‬منذ‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬“مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار”‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬“أنا‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬أوروبا‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط”‭. ‬وأضاف‭ ‬“المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭. ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬والكويت‭. ‬حتى‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬خلافنا‭ ‬معهم‭ ‬لديهم‭ ‬اقتصاد‭ ‬قوي‭ ‬وستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات”‭.‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬ومعها‭ ‬الإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017،‭ ‬بعدما‭ ‬اتّهمت‭ ‬الإمارة‭ ‬بدعم‭ ‬تنظيمات‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬الدوحة‭ ‬مرارا‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬السعوديون‭ ‬ان‭ ‬اقتصاد‭ ‬قطر‭ ‬ضعف‭ ‬بعد‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭.‬

وأضاف‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬“إذا‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة‭ ‬ستلتحق‭ ‬بنا‭ ‬الدول”‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتابع‭ ‬“هذه‭ ‬حرب‭ ‬السعوديين‭ ‬وهذه‭ ‬حربي‭ ‬التي‭ ‬أخوضها‭ ‬شخصيا”‭.‬

وكان‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬خطة‭ ‬اقتصادية‭ ‬اصلاحية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬“رؤية‭ ‬2030”،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الترفيه‭ ‬والنقل‭ ‬وغيرها‭.‬

وذكر‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬اتّخذت‭ ‬“خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا”‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي‭.‬

وأضاف‭ ‬“الأرقام‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬ارتفاع‭ ‬التوقّع‭ ‬لنمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬2,2%‭ ‬إلى‭ ‬2,5%”،‭ ‬ملاحظا‭ ‬أن‭ ‬“إيراداتنا‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬تضاعفت‭ ‬3‭ ‬مرات”‭.‬