ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬يشيد‭ ‬باقتصاد‭ ‬قطر‭ ‬

الرياض - الزمان
تعهّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء بدولة “مختلفة تماما” في السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي سيتواصل في المملكة الساعية الى تنويع اقتصادها المرتهن للنفط.
وفي تصريح بدا مفاجئا حيال قطر، أشاد ولي العهد باقتصاد الإمارة الخليجية في خطوة غير مسبوقة لمسؤول سعودي منذ قطع العلاقات في العام الماضي. وقال الأمير محمد في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض “أنا اعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط”. وأضاف “المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين ستكون مختلفة تماما والكويت. حتى قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماما بعد خمس سنوات”.
وكانت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 حزيران/يونيو 2017، بعدما اتّهمت الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في الشرق الاوسط، وهو ما نفته الدوحة مرارا.
وعادة ما يقول المسؤولون السعوديون ان اقتصاد قطر ضعف بعد قطع العلاقات.
وأضاف ولي العهد السعودي “إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة ستلتحق بنا الدول” في المنطقة. وتابع “هذه حرب السعوديين وهذه حربي التي أخوضها شخصيا”.
وكان الامير محمد طرح في العام 2016 خطة اقتصادية اصلاحية تحت مسمى “رؤية 2030”، تعتمد على الاستثمارات في مجالات الترفيه والنقل وغيرها.
وذكر الاربعاء ان بلاده اتّخذت “خطوات كبيرة جدا” في تطوير الاقتصاد السعودي.
وأضاف “الأرقام هي التي تتحدث (…) ارتفاع التوقّع لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية للعام الحالي من 2,2% إلى 2,5%”، ملاحظا أن “إيراداتنا غير النفطية تكاد تكون تضاعفت 3 مرات”.