حرب‭ ‬الطرود‭ ‬المشبوهة‭ ‬تقلق‭ ‬الساسة‭ ‬الامريكان‭ ‬وترامب‭: ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬بيننا‭ ‬للعنف‭ ‬السياسي

هيلاري قلقة من المرحلة الحرجة ورئيس الشيوخ الجمهوري يتحدث عن ارهاب داخلي
واشنطن – الزمان
بدأت حرب الطرود المشبوهة فجأة في مراكز سياسية مهمة في الولايات المتحدة في توقيت يثير التساؤلات والدهشة ، فيما وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء نداء الى الوحدة بعد اعتراض طرود مشبوهة كانت مرسلة خصوصا الى باراك اوباما وهيلاري كلينتون، معتبرا أن لا مكان “للعنف السياسي” في الولايات المتحدة. وقال ترامب من البيت الابيض “في أوقات كهذه، علينا أن نتوحد”، مضيفا “لا مكان للافعال والتهديد بالعنف السياسي في الولايات المتحدة الاميركية”. وأفاد الحاكم الديموقراطي لولاية نيويورك أندرو كيومو الاربعاء أن طردا مشبوها أرسل الى مكتبه في نيويورك بعد إرسال سلسلة طرود مشبوهة الى العديد من الشخصيات الديموقراطية وشبكة سي إن إن.
وقال حاكم الولاية في مؤتمر صحافي أمام مبنى سي إن إن التي تلقت طرد مشبوها في وقت سابق إن “طردا أرسل الى مكتبي في نيويورك. لن أفاجأ اذا ظهرت طرود أخرى” في أمكنة أخرى. واعلنت هيلاري كلينتون المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية العام 2016 ووزيرة الخارجية السابقة ان الولايات المتحدة تشهد “مرحلة مقلقة”، وذلك بعد استهدافها الاربعاء بطرد مشبوه يمكن ان يحوي مواد متفجرة. وقالت كلينتون من فلوريدا حيث من المقرر ان تشارك في تجمع استعدادا لانتخابات منتصف الولاية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، “إنها مرحلة مقلقة، مرحلة انقسامات عميقة وعلينا ان نقوم بكل ما نستطيع لتوحيد بلادنا”.وأعلنت شرطة فلوريدا الاربعاء أنها تحقق في العثور على “طرد مشبوه” قرب مكتب العضو في الكونغرس ديبي واسرمان شولتز، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية في الحزب الديموقراطي. وقالت شرطة مدينة سانرايز في تغريدة “نحقق في شأن طرد مشبوه”، موضحة أنه تم العثور عليه قرب مكتب واسرمان شولتز جنوب المدينة على بعد نحو 30 كلم شمال ميامي. وندد الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء بما اعتبره “ارهابا داخليا” بعد إرسال طرود مشبوهة الى الرئيس الديموقراطي السابق باراك اوباما والمرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون وشبكة سي إن إن. وقال ميتش ماكونيل في بيان “أضم صوتي الى جميع الاميركيين لادانة محاولات الارهاب الداخلي التي حصلت اليوم”، موجها الشكر الى قوات الامن ودوائر البريد “التي تحمي قادتنا وشخصياتنا العامة في مواجهة هذه الأفعال المرفوضة”.
بدوره ندد الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بشدة بارسال هذه الطرود قبل اقل من اسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية.
وكتب على تويتر “لن نقبل باي محاولة لارهاب الشخصيات العامة. ينبغي احالة المسؤولين عن هذه الافعال المدانة على القضاء”.
اعترضت السلطات الأمنية الأميركية الأربعاء رزماً مشبوهة يخشى أن تحتوي على مواد متفجرة موجهة إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ومرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون ومحطة سي إن إن قبل 13 يوماً من انتخابات منتصف الولاية.
ولاحقا، أعلنت شرطة فلوريدا الاربعاء أنها تحقق في العثور على “طرد مشبوه” قرب مكتب العضو في الكونغرس ديبي واسرمان شولتز، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية في الحزب الديموقراطي.