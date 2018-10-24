حرب‭ ‬الطرود‭ ‬المشبوهة‭ ‬تقلق‭ ‬الساسة‭ ‬الامريكان‭ ‬وترامب‭: ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬بيننا‭ ‬للعنف‭ ‬السياسي

هيلاري‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة‭ ‬ورئيس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الجمهوري‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬ارهاب‭ ‬داخلي

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بدأت‭ ‬حرب‭ ‬الطرود‭ ‬المشبوهة‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬سياسية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬يثير‭ ‬التساؤلات‭ ‬والدهشة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاربعاء‭ ‬نداء‭ ‬الى‭ ‬الوحدة‭ ‬بعد‭ ‬اعتراض‭ ‬طرود‭ ‬مشبوهة‭ ‬كانت‭ ‬مرسلة‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬وهيلاري‭ ‬كلينتون،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬“للعنف‭ ‬السياسي”‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬“في‭ ‬أوقات‭ ‬كهذه،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتوحد”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“لا‭ ‬مكان‭ ‬للافعال‭ ‬والتهديد‭ ‬بالعنف‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاميركية”‭. ‬وأفاد‭ ‬الحاكم‭ ‬الديموقراطي‭ ‬لولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬أندرو‭ ‬كيومو‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬طردا‭ ‬مشبوها‭ ‬أرسل‭ ‬الى‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بعد‭ ‬إرسال‭ ‬سلسلة‭ ‬طرود‭ ‬مشبوهة‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وشبكة‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭.‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬طرد‭ ‬مشبوها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬“طردا‭ ‬أرسل‭ ‬الى‭ ‬مكتبي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬لن‭ ‬أفاجأ‭ ‬اذا‭ ‬ظهرت‭ ‬طرود‭ ‬أخرى”‭ ‬في‭ ‬أمكنة‭ ‬أخرى‭. ‬واعلنت‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬المرشحة‭ ‬السابقة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬ووزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬السابقة‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تشهد‭ ‬“مرحلة‭ ‬مقلقة”،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استهدافها‭ ‬الاربعاء‭ ‬بطرد‭ ‬مشبوه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يحوي‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭. ‬وقالت‭ ‬كلينتون‭ ‬من‭ ‬فلوريدا‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬استعدادا‭ ‬لانتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬“إنها‭ ‬مرحلة‭ ‬مقلقة،‭ ‬مرحلة‭ ‬انقسامات‭ ‬عميقة‭ ‬وعلينا‭ ‬ان‭ ‬نقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬نستطيع‭ ‬لتوحيد‭ ‬بلادنا”‭.‬وأعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬فلوريدا‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬“طرد‭ ‬مشبوه”‭ ‬قرب‭ ‬مكتب‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬ديبي‭ ‬واسرمان‭ ‬شولتز،‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬سانرايز‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬“نحقق‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬طرد‭ ‬مشبوه”،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬قرب‭ ‬مكتب‭ ‬واسرمان‭ ‬شولتز‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬ميامي‭. ‬وندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬لمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الاميركي‭ ‬الاربعاء‭ ‬بما‭ ‬اعتبره‭ ‬“ارهابا‭ ‬داخليا”‭ ‬بعد‭ ‬إرسال‭ ‬طرود‭ ‬مشبوهة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الديموقراطي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬والمرشحة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬السابقة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬وشبكة‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭. ‬وقال‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“أضم‭ ‬صوتي‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬الاميركيين‭ ‬لادانة‭ ‬محاولات‭ ‬الارهاب‭ ‬الداخلي‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬اليوم”،‭ ‬موجها‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬ودوائر‭ ‬البريد‭ ‬“التي‭ ‬تحمي‭ ‬قادتنا‭ ‬وشخصياتنا‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬المرفوضة”‭.‬

بدوره‭ ‬ندد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشدة‭ ‬بارسال‭ ‬هذه‭ ‬الطرود‭ ‬قبل‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬اسبوعين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬“لن‭ ‬نقبل‭ ‬باي‭ ‬محاولة‭ ‬لارهاب‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭. ‬ينبغي‭ ‬احالة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الافعال‭ ‬المدانة‭ ‬على‭ ‬القضاء”‭.‬

اعترضت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬الأميركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬رزماً‭ ‬مشبوهة‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬ومرشحة‭ ‬الرئاسة‭ ‬السابقة‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬ومحطة‭ ‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭ ‬قبل‭ ‬13‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭.‬

ولاحقا،‭ ‬أعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬فلوريدا‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬“طرد‭ ‬مشبوه”‭ ‬قرب‭ ‬مكتب‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬ديبي‭ ‬واسرمان‭ ‬شولتز،‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭.‬