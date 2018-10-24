انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للبرلمان‭ ‬الجزائري‭ ‬والقديم‭ ‬متمسك‭ ‬بمنصبه

الجزائر‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

انتخب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الشعبي‭ ‬الوطني‭ ‬الاربعاء‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬الاغلبية‭ ‬النيابية‭ ‬مازال‭ ‬يعتبر‭ ‬نفسه‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرعي‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يخلق‭ ‬وضعا‭ ‬معقدا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬

ودون‭ ‬مفاجأة‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬معاذ‭ ‬بوشارب‭ ‬‭(‬47‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬كمرشح‭ ‬وحيد،‭ ‬رئيسا‭ ‬للغرفة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬‭(‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬هو‭ ‬الغرفة‭ ‬الثانية‭)‬‭ ‬بتصويت‭ ‬320‭ ‬نائبا‭ ‬‭(‬من‭ ‬مجموع‭ ‬462‭ ‬‭)‬‭ ‬لصالحه‭ ‬مقابل‭ ‬امتناع‭ ‬نائب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الحاضرين،‭ ‬بينما‭ ‬قاطع‭ ‬نواب‭ ‬المعارضة‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭.‬

وكان‭ ‬بوشارب‭ ‬قبل‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬لكتلة‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬161‭ ‬نائبا،‭ ‬وهو‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭. ‬وتلقى‭ ‬أيضا‭ ‬دعم‭ ‬100‭ ‬نائب‭ ‬من‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬حزب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أحمد‭ ‬اويحيى‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬نواب‭ ‬الأحزاب‭ ‬الاخرى‭ ‬الداعمة‭ ‬للرئيس‭ ‬بوتفليقة‭. ‬ورفض‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للمجلس‭ ‬السعيد‭ ‬بوحجة‭ ‬‭(‬80‭ ‬سنة‭)‬‭ ‬وهو‭ ‬نفسه‭ ‬ينتمي‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير،‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬وأكد‭ ‬انه‭ ‬“يبقى‭ ‬الرئيس‭ ‬الشرعي‭ ‬للمجلس‭ ‬الشعبي‭ ‬الوطني”‭ ‬منددا‭ ‬ب”المساس‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬بدولة‭ ‬القانون‭ ‬‭(‬و‭)‬‭ ‬مبدأ‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬واحترام‭ ‬المؤسسات”‭ ‬الدستورية‭. ‬وبحسب‭ ‬الدستور‭ ‬الجزائري‭ ‬فان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ينتخب‭ ‬لولاية‭ ‬تدوم‭ ‬طول‭ ‬الفترة‭ ‬التشريعية،‭ ‬أي‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬ولا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اجراء‭ ‬لإقالته‭ ‬اوسحب‭ ‬الثقة‭ ‬منه‭.‬

وعزا‭ ‬نواب‭ ‬الأغلبية‭ ‬عزله‭ ‬الى‭ ‬“عجز”‭ ‬بوحجة‭ ‬عن‭ ‬“ممارسة‭ ‬مهامه‭ ‬بسبب‭ ‬خلافه‭ ‬مع‭ ‬النواب‭ ‬ورفضه‭ ‬الاستقالة”‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اعلان‭ ‬“شغور”‭ ‬المنصب‭ .‬

وبالنسبة‭ ‬لأستاذة‭ ‬القانون‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الجزائر‭ ‬فتيحة‭ ‬بن‭ ‬عبو‭ ‬فان‭ ‬بوحجة‭ ‬يبقى‭ ‬“الرئيس‭ ‬الشرعي”‭ ‬للمجلس‭ ‬لأن‭ ‬اقرار‭ ‬حالة‭ ‬الشغور‭ ‬“لم‭ ‬يتم‭ ‬وفق‭ ‬القواعد‭ ‬القانونية”‭.‬

وعبرت‭ ‬عن‭ ‬خشيتها‭ ‬من‭ ‬“وجود‭ ‬رئسين‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬رئيس‭ ‬شرعي‭ ‬وآخر‭ ‬بحكم‭ ‬الواقع”‭ ‬و”هذا‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬معقول”‭.‬

وكانت‭ ‬خمس‭ ‬كتل‭ ‬نيابية‭ ‬تشكل‭ ‬الاغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬طالبت‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2018‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بالاستقالة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬انتخابه‭ ‬غداة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2017،‭ ‬متهمين‭ ‬اياه‭ ‬“بسوء‭ ‬التسيير”‭.‬

ودعا‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬جمال‭ ‬ولد‭ ‬عباس‭ ‬وحليفه‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للتجمع‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي‭ ‬أحمد‭ ‬أويحيى،‭ ‬صراحة‭ ‬بوحجة‭ ‬الى‭ ‬الاستقالة‭.‬

وخلال‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬تابع‭ ‬الجزائريون‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬بوحجة‭ ‬ومعارضيه،‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬الجزائرية،‭ ‬حيث‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الواحد‭ ‬سابقا‭ ‬‭(‬جبهة‭ ‬التحرير‭)‬‭ ‬وأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬هو‭ ‬القاعدة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لبوحجة‭ ‬فان‭ ‬مشاكله‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬اقالته‭ ‬للامين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الشعبي‭ ‬الوطني‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬حزب‭ ‬الاغلبية،‭ ‬لكن‭ ‬الاسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬للأزمة‭ ‬تبقى‭ ‬غامضة،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬لكل‭ ‬الفرضيات‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للمعارضة‭ ‬فان‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬صراع‭ ‬أجنحة‭ ‬من‭ ‬النظام‭.‬