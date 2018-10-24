الكهرباء قادمة ولكن – رافد جبوري

زمان جديد
حسمت الحكومة العراقية الامر في تنافس شركتي سيمنز وجنرال اليكتريك العالميتين على عقد انشاء محطات توليد الكهرباء, الحسم جاء في اختيارها للاثنين معا! لكن ما تم توقيعه هو في الحقيقة مذكرات تفاهم غير ملزمة من الممكن ان تتطور الى عقد او عقود وصفقات حقيقية. المفارقة تمثلت في ان التوقيع تم في الايام الاخيرة من حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فيما تزامنت مع ما تردد عن استياء رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من استمرار العبادي باتخاذ قرارات و تعيينات من غير مراعاة واضحة لكون ولايته انتهت وان هذه هي ايام تصريف الاعمال.
على اي حال فقد جلس وزير الكهرباء المنتهية ولايته فاسم الفهداوي الذي صمد في الماضي بوجه اكثر من عاصفة جماهيرية طالبت بازاحته او مسائلته كانت ابرزها تلك التي انطلقت بعد تصريحه الشهير حول استخدام بعض العراقيين للسخان الكهربائي او الكيزر في الصيف بحسب ادعاءه وهو الامر الذي يؤدي الى هدر في الكهرباء. لم تنقل لنا الاخبار غير صور التوقيعين والابتسامات وانباء متفرقة عن تعهد الشركتين بتوفير الطاقة الكهربائية والوظائف بل ان احداهما ذهبت الى انها ستبني مدارس ومشتشفيات وتكافح الفساد!
سيمتد الموضوع الى الحكومة القادمة. لكن تلك الحكومة ومن اجل ان تتحول مذكرتا التفاهم الى كهرباء حقيقية يحس بها الناس واقعا ملموسا تحتاج الى حسم الامر بين سيمنز الالمانية وجنرال اليكتريك الاميركية. سيمنز قدمت خارطة طريق للسنوات القادمة في مجال توليد الكهرباء وقدمت معها قصة النجاح التي تقول انها حققتها في مصر التي نفذت فيها عقدا كبيرا لبناء ثلاث محطات عملاقة بدأت به عام الفين واربعة عشر وانتهى العام الماضي اعقبه عقد اخر استلمت به ملف التوزيع ووقعته منذ اشهر. اما جنرال اليكتريك فهي مدعومة بوساطة الحكومة الاميركية و بمعرفتها التفصيلية لوضع شبكة الكهرباء في العراق.
ليست عقود الكهرباء جديدة على العراقيين فقد شاهدوا في الماضي صورا عديدة للعقود وتواقيعها والابتسامات التي رافقتها والتي لم تؤدي الى حل لازمة الكهرباء المزمنة التي تتصاعد في صيف العراق اللاهب وتتحول في احيان كثيرة لشرارة تظاهرات غاضبة تحتج على مجمل الوضع السياسي في العراق وعجز حكوماته المتعاقبة على لجم الفساد وتوفير الكهرباء والخدمات الاخرى. كما ان العراقيين يتذكرون ان رئيس وزرائهم السابق نوري المالكي تحدث بكل صراحة متهما نائبة حسين الشهرستاني بانه لم يوضح له نوع المحطات في عقود سابقة . نفى الشهرستاني الاتهامات ومصت القصة من غير تحسن للكهرباء.
استلمت حكومة عبد المهدي على اي حال مذكرتي تفاهم في قطاع الكهرباء من حكومةالعبادي لا ندري الى الان ما هي القيمة الحقيقية والعملية للمذكرتين والى اين ستؤديان. لكن الحكومة الجديدة تعلم جيدا ان نجاحها في توفير الكهرباء سيحتاج ان تنجح في توفير الامن وايقاف الهدر ومعالجة مشكلة الجباية وقطع الطريق امام التجاوزات و منع اي طريق للفساد وتلك قائمة طويلة صعبة يجدر ان لا تجزل فيها الوعود من غير خطة جادة وعزم حقيقي.