الكهرباء قادمة ولكن – رافد جبوري

زمان جديد

حسمت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬تنافس‭ ‬شركتي‭ ‬سيمنز‭ ‬وجنرال‭ ‬اليكتريك‭ ‬العالميتين‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬انشاء‭ ‬محطات‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭,‬‭ ‬الحسم‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬اختيارها‭ ‬للاثنين‭ ‬معا‭!‬‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تتطور‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬او‭ ‬عقود‭ ‬وصفقات‭ ‬حقيقية‭. ‬المفارقة‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬التوقيع‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬فيما‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬عن‭ ‬استياء‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬العبادي‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬و‭ ‬تعيينات‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مراعاة‭ ‬واضحة‭ ‬لكون‭ ‬ولايته‭ ‬انتهت‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬ايام‭ ‬تصريف‭ ‬الاعمال‭.‬

على‭ ‬اي‭ ‬حال‭ ‬فقد‭ ‬جلس‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬فاسم‭ ‬الفهداوي‭ ‬الذي‭ ‬صمد‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬بوجه‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عاصفة‭ ‬جماهيرية‭ ‬طالبت‭ ‬بازاحته‭ ‬او‭ ‬مسائلته‭ ‬كانت‭ ‬ابرزها‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بعد‭ ‬تصريحه‭ ‬الشهير‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬بعض‭ ‬العراقيين‭ ‬للسخان‭ ‬الكهربائي‭ ‬او‭ ‬الكيزر‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬بحسب‭ ‬ادعاءه‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬هدر‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‭. ‬لم‭ ‬تنقل‭ ‬لنا‭ ‬الاخبار‭ ‬غير‭ ‬صور‭ ‬التوقيعين‭ ‬والابتسامات‭ ‬وانباء‭ ‬متفرقة‭ ‬عن‭ ‬تعهد‭ ‬الشركتين‭ ‬بتوفير‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والوظائف‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬احداهما‭ ‬ذهبت‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬ستبني‭ ‬مدارس‭ ‬ومشتشفيات‭ ‬وتكافح‭ ‬الفساد‭!‬

سيمتد‭ ‬الموضوع‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬القادمة‭. ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭ ‬ومن‭ ‬اجل‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬مذكرتا‭ ‬التفاهم‭ ‬الى‭ ‬كهرباء‭ ‬حقيقية‭ ‬يحس‭ ‬بها‭ ‬الناس‭ ‬واقعا‭ ‬ملموسا‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬حسم‭ ‬الامر‭ ‬بين‭ ‬سيمنز‭ ‬الالمانية‭ ‬وجنرال‭ ‬اليكتريك‭ ‬الاميركية‭. ‬سيمنز‭ ‬قدمت‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للسنوات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬وقدمت‭ ‬معها‭ ‬قصة‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬انها‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬فيها‭ ‬عقدا‭ ‬كبيرا‭ ‬لبناء‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬عملاقة‭ ‬بدأت‭ ‬به‭ ‬عام‭ ‬الفين‭ ‬واربعة‭ ‬عشر‭ ‬وانتهى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اعقبه‭ ‬عقد‭ ‬اخر‭ ‬استلمت‭ ‬به‭ ‬ملف‭ ‬التوزيع‭ ‬ووقعته‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭. ‬اما‭ ‬جنرال‭ ‬اليكتريك‭ ‬فهي‭ ‬مدعومة‭ ‬بوساطة‭ ‬الحكومة‭ ‬الاميركية‭ ‬و‭ ‬بمعرفتها‭ ‬التفصيلية‭ ‬لوضع‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬

ليست‭ ‬عقود‭ ‬الكهرباء‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬فقد‭ ‬شاهدوا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬صورا‭ ‬عديدة‭ ‬للعقود‭ ‬وتواقيعها‭ ‬والابتسامات‭ ‬التي‭ ‬رافقتها‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لازمة‭ ‬الكهرباء‭ ‬المزمنة‭ ‬التي‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العراق‭ ‬اللاهب‭ ‬وتتحول‭ ‬في‭ ‬احيان‭ ‬كثيرة‭ ‬لشرارة‭ ‬تظاهرات‭ ‬غاضبة‭ ‬تحتج‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وعجز‭ ‬حكوماته‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬لجم‭ ‬الفساد‭ ‬وتوفير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والخدمات‭ ‬الاخرى‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬العراقيين‭ ‬يتذكرون‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائهم‭ ‬السابق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬تحدث‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬متهما‭ ‬نائبة‭ ‬حسين‭ ‬الشهرستاني‭ ‬بانه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬له‭ ‬نوع‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬سابقة‭ . ‬نفى‭ ‬الشهرستاني‭ ‬الاتهامات‭ ‬ومصت‭ ‬القصة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬تحسن‭ ‬للكهرباء‭. ‬

استلمت‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬حال‭ ‬مذكرتي‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬حكومةالعبادي‭ ‬لا‭ ‬ندري‭ ‬الى‭ ‬الان‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬القيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬والعملية‭ ‬للمذكرتين‭ ‬والى‭ ‬اين‭ ‬ستؤديان‭. ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬تعلم‭ ‬جيدا‭ ‬ان‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الكهرباء‭ ‬سيحتاج‭ ‬ان‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الامن‭ ‬وايقاف‭ ‬الهدر‭ ‬ومعالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬الجباية‭ ‬وقطع‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬التجاوزات‭ ‬و‭ ‬منع‭ ‬اي‭ ‬طريق‭ ‬للفساد‭ ‬وتلك‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬صعبة‭ ‬يجدر‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تجزل‭ ‬فيها‭ ‬الوعود‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬خطة‭ ‬جادة‭ ‬وعزم‭ ‬حقيقي‭.‬