مصادرة‭ ‬500‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان

قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الشرطة‭ ‬الدولية‭ ‬‭(‬الإنتربول‭)‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مداهمات‭ ‬منسقة‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬116‭ ‬دولة‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مصادرة‭ ‬500‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬العقاقير‭ ‬الطبية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أدوية‭ ‬سرطان‭ ‬مغشوشة‭ ‬وأقراص‭ ‬مسكنة‭ ‬للآلام‭ ‬مغشوشة‭ ‬ومحاقن‭ ‬طبية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الإنتربول‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسية‭ ‬مقرا‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬859‭ ‬شخصا‭ ‬ومصادرة‭ ‬عقاقير‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خطيرة‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وأضافت‭ ‬المنظمة‭ ‬“أدت‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬التوصيل‭ ‬التي‭ ‬تستغلها‭ ‬شبكات‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬3671‭ ‬رابطا‭ ‬إلكترونيا‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مواقع‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬وصفحات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وأسواق‭ ‬إلكترونية”‭.‬

وتزايدت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تجارة‭ ‬الدواء‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬مع‭ ‬تنويع‭ ‬العصابات‭ ‬الإجرامية‭ ‬لأساليبها‭ ‬وسعيها‭ ‬لاكتشاف‭ ‬زبائن‭ ‬جدد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنترنت‭.‬

وهذه‭ ‬ثاني‭ ‬عملية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعقاقير‭ ‬الطبية‭ ‬ينفذها‭ ‬الانتربول‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬