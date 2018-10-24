صديقة‭ ‬تارة‭ ‬فارس‭… ‬براءة‭ ‬بعد‭ ‬الاستجواب

بغداد – الزمان
قررت السلطات العراقية الإفراج عن «دي جي علوش»، صديقة الراحلة تارة الفارس، ملكة جمال العراق السابقة وعارضة الأزياء، بعد أيام من اعتقالها لاتهامها بقتلها.
”و كانت علوش قد خضعت للتحقيقات خلال الأيام الماضية والتي انتهت بقرار الإفراج عنها لعدم توافر الأدلة ضدها.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت «دي جي علوش»، لوجود اتصالات جرت بينها وبين تارة الفارس قبل وقوع الحادث بفترة وجيزة، فضلا عن وجود اتصال من عيوش الى هاتف تارة بعد مقتلها مباشرة.
كما وجدت التحريات أن هناك اتفاقاً بين كل من تارة فارس وعلوش على تناول وجبة غداء معًا قبل مقتلها بوقت قصير يذكرأن تارة الفارس، قتلت خلال زيارة شخصية قامت بها في إحدى المناطق وسط العاصمة بغداد، وعند خروجها اعترض مسلحون مجهولون سيارتها، مطلقين رصاصات نحو رأسها وصدرها، ما أسفر عن مقتلها فورًا. وتارة الفارس من مواليد عام 1996، وفازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل، فضلا عن أنها شاركت في عدة أعمال فنية وأصبحت وجها دعائيا للعديد من العلامات التجارية.
وأثارت الشابة من جهة أخرى الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشورات لها تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.