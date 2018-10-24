صديقة‭ ‬تارة‭ ‬فارس‭… ‬براءة‭ ‬بعد‭ ‬الاستجواب

بغداد‭ – ‬الزمان

قررت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دي‭ ‬جي‭ ‬علوش‮»‬،‭ ‬صديقة‭ ‬الراحلة‭ ‬تارة‭ ‬الفارس،‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬العراق‭ ‬السابقة‭ ‬وعارضة‭ ‬الأزياء،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اعتقالها‭ ‬لاتهامها‭ ‬بقتلها‭.‬

”و‭ ‬كانت‭ ‬علوش‭ ‬قد‭ ‬خضعت‭ ‬للتحقيقات‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بقرار‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬الأدلة‭ ‬ضدها‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬اعتقلت‭ ‬‮«‬دي‭ ‬جي‭ ‬علوش‮»‬،‭ ‬لوجود‭ ‬اتصالات‭ ‬جرت‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬تارة‭ ‬الفارس‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬بفترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬عيوش‭ ‬الى‭ ‬هاتف‭ ‬تارة‭ ‬بعد‭ ‬مقتلها‭ ‬مباشرة‭.‬

كما‭ ‬وجدت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقاً‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تارة‭ ‬فارس‭ ‬وعلوش‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬غداء‭ ‬معًا‭ ‬قبل‭ ‬مقتلها‭ ‬بوقت‭ ‬قصير‭ ‬يذكرأن‭ ‬تارة‭ ‬الفارس،‭ ‬قتلت‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬شخصية‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المناطق‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬وعند‭ ‬خروجها‭ ‬اعترض‭ ‬مسلحون‭ ‬مجهولون‭ ‬سيارتها،‭ ‬مطلقين‭ ‬رصاصات‭ ‬نحو‭ ‬رأسها‭ ‬وصدرها،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتلها‭ ‬فورًا‭. ‬وتارة‭ ‬الفارس‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬وفازت‭ ‬بلقبي‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬بغداد‭ ‬ووصيفة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬العراق،‭ ‬واكتسبت‭ ‬شهرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬وأصبحت‭ ‬وجها‭ ‬دعائيا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭.‬

وأثارت‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬الجدل‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬بسبب‭ ‬منشورات‭ ‬لها‭ ‬تعتبر‭ ‬جريئة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬المحافظ‭.‬