الممثلون‭ ‬قبل‭ ‬المشاهدين‭ ‬ضحية‭ ‬مسلسل‭ ‬رعب‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اصاب‭ ‬مسلسل‭ ‬تلفزيوني‭ ‬جرى‭ ‬عرضه‭ ‬مؤخرا،‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬نجومه‭ ‬بحالات‭ ‬من‭ ‬الصدمات‭ ‬النفسية‭ ‬جراء‭ ‬مشاركتهم‭ ‬فيه‭.‬

فقد‭ ‬أكد‭ ‬نجمان‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬The‭ ‬Haunting‭ ‬Of‭ ‬Hill‭ ‬House‭ ‬أو‭ ‬“بيت‭ ‬هيل‭ ‬المسكون”‭ ‬أنهما‭ ‬عانيا‭ ‬جراء‭ ‬مشاركتهما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬المرعب‭ ‬الذي‭ ‬تعرضه‭ ‬حاليا‭ ‬شبكة‭ ‬“نتفليكس”‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬أوليفر‭ ‬جاكسون‭ ‬كوهين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬صحيفة‭ ‬“ديلي‭ ‬ميل”‭ ‬إن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬جعلته‭ ‬يرى‭ ‬أشياء‭ ‬غريبة‭ ‬ومخيفة،‭ ‬بينما‭ ‬عانت‭ ‬إليزابيث‭ ‬ريزر‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬الأرق‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬مسلسل‭ ‬“منزل‭ ‬هيل‭ ‬المسكون”‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬حلقات،‭ ‬تم‭ ‬اقتباسه‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬لشيرلي‭ ‬جاكسون‭ ‬جرى‭ ‬نشرها‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬وتدور‭ ‬حبكتها‭ ‬حول‭ ‬عائلة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أبناء‭ ‬ووالدين،‭ ‬أجبرو‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬على‭ ‬بيتهم‭ ‬المصاب‭ ‬بلعنة‭ ‬الأشباح،‭ ‬لكن‭ ‬الأبناء‭ ‬يقررون‭ ‬مواجهة‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬التشويق‭ ‬والرعب‭. ‬وأضاف‭ ‬أوليفر،‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬دور‭ ‬مدمن‭ ‬مخدرات‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬التلفزيوني‭ ‬المرعب‭:‬‭ ‬“ربما‭ ‬تعرفون‭ ‬أننا‭ ‬كممثلين،‭ ‬يصبح‭ ‬لدينا‭ ‬تصورات‭ ‬غبية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬فعندما‭ ‬كنت‭ ‬طالبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬كانت‭ ‬تنتابني‭ ‬هلوسات‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬حيث‭ ‬أتخيل‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬يجلس‭ ‬على‭ ‬طرف‭ ‬السرير”‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬إليزابيث‭ ‬رايزر،‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دور‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬شيرلي‭:‬‭ ‬“‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عقلي‭ ‬يتفاعل‭ ‬مع‭ ‬مفهوم‭ ‬الأشباح،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتي‭ ‬في‭ ‬المسلسل،‭ ‬بدأت‭ ‬أشعر‭ ‬بأمور‭ ‬غريبة‭ ‬تجعلني‭ ‬أخرج‭ ‬عن‭ ‬طوري،‭ ‬وربما‭ ‬هذا‭ ‬أمرا‭ ‬طبيعيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضيت‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الأشباح‭ ‬المخيفة”‭. ‬وهنا‭ ‬يتدخل‭ ‬أوليفر‭ ‬مؤيدا‭ ‬كلام‭ ‬رايزر‭:‬‭ ‬“أتذكر‭ ‬أني‭ ‬اتصلت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أيام‭ ‬التصوير،‭ ‬وقالت‭ ‬لي‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬النوم”،‭ ‬وهنا‭ ‬تتابع‭ ‬“الشقيقة‭ ‬شيرلي”‭ ‬كلامها‭:‬‭ ‬“فعلا‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬النوم،‭ ‬ربما‭ ‬لأننا‭ ‬أجسادنا‭ ‬وعقولنا‭ ‬لا‭ ‬تفرق‭ ‬بين‭ ‬التمثيل‭ ‬والواقع”‭.‬