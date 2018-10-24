نصيحة‭ ‬ألمانية‭ ‬حول‭ ‬فرشاة‭ ‬الأسنان‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬مبادرة‭ ‬“برودينت”‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬فرشاة‭ ‬أسنان‭ ‬ذات‭ ‬شعيرات‭ ‬صلبة،‭ ‬نظراً‭ ‬لأنها‭ ‬تمارس‭ ‬ضغطاً‭ ‬شديداً‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬الأسنان،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬نزيف‭ ‬اللثة‭ ‬وتآكل‭ ‬مينا‭ ‬الأسنان‭. ‬ولتجنب‭ ‬ذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬استعمال‭ ‬فرشاة‭ ‬أسنان‭ ‬ذات‭ ‬شعيرات‭ ‬ناعمة‭. ‬كما‭ ‬يوصي‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬باستعمال‭ ‬خيط‭ ‬الأسنان‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬للفرشاة،‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الخيط‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الأوساخ‭ ‬وبقايا‭ ‬الطعام‭ ‬بين‭ ‬فراغات‭ ‬الأسنان،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬الفرشاة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬حذرت‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬الليمونادة،‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬الليمون‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬أحماض‭ ‬تهاجم‭ ‬مينا‭ ‬الأسنان،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التسوس‭ ‬أو‭ ‬أمراض‭ ‬اللثة‭.‬