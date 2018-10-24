نصيحة‭ ‬ألمانية‭ ‬حول‭ ‬فرشاة‭ ‬الأسنان‭ ‬

برلين – الزمان
حذرت مبادرة “برودينت” الألمانية من استعمال فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة، نظراً لأنها تمارس ضغطاً شديداً للغاية على الأسنان، ما قد يتسبب في نزيف اللثة وتآكل مينا الأسنان. ولتجنب ذلك ينبغي استعمال فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة. كما يوصي الخبراء الألمان باستعمال خيط الأسنان بشكل إضافي للفرشاة، نظراً لأن الخيط يساعد على إزالة الأوساخ وبقايا الطعام بين فراغات الأسنان، والتي لا تتمكن الفرشاة من الوصول إليها.
ومن ناحية أخرى، حذرت المبادرة من الإكثار من شرب الليمونادة، نظرا لأن الليمون يحتوي على أحماض تهاجم مينا الأسنان، ما قد يؤدي إلى التسوس أو أمراض اللثة.