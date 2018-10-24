256‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬قيمة‭ ‬إعلانات‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬أشهر

سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬أعلن‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬256‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أنفقت‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للإعلانات‭ ‬الدعائية‭ ‬السياسية‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬المؤيدة‭ ‬للرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬“لنعد‭ ‬لأميركا‭ ‬عظمتها”‭ ‬‭(‬ميك‭ ‬أميريكا‭ ‬غريت‭ ‬أغين‭)‬‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬المعلنين‭ ‬بإنفاقها‭ ‬3,1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬256,4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬استخدمت‭ ‬بالتحديد‭ ‬لدفع‭ ‬حوالى‭ ‬1,7‭ ‬مليون‭ ‬إعلان‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مرشح‭ ‬لاقتراع،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬خاضع‭ ‬للتصويت‭ ‬او‭ ‬يتناول‭ ‬“إشكالية‭ ‬ترتدي‭ ‬أهمية‭ ‬وطنية”‭. ‬ونشرت‭ ‬مجموعة‭ ‬فيسبوك‭ ‬تقريرها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تثير‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬منذ‭ ‬كشف‭ ‬التلاعب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬عبر‭ ‬الشبكة‭. ‬ووعد‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬بأن‭ ‬يضع‭ ‬بتصرف‭ ‬جمهوره‭ ‬أداة‭ ‬تسمح‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬أرشيف‭ ‬مختلف‭ ‬الإعلانات‭ ‬التي‭ ‬ترتدي‭ ‬طابعا‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ونشرت‭ ‬على‭ ‬منصته‭ ‬وعلى‭ ‬انستغرام‭. ‬وسيتم‭ ‬تحديث‭ ‬هذا‭ ‬الأرشيف‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭.‬

وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬النفقات‭ ‬‭(‬5,4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬ل6024‭ ‬إعلانا‭)‬‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الدعم‭ ‬“بيتو‭ ‬فور‭ ‬تكساس”‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬البرلماني‭ ‬الديموقراطي‭ ‬بيتو‭ ‬أورورك‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬الجمهوري‭ ‬تيد‭ ‬كروز‭ ‬في‭ ‬تكساس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬06‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وفي‭ ‬الموقع‭ ‬الثاني‭ ‬تأتي‭ ‬لجنة‭ ‬دعم‭ ‬ترامب‭ ‬“ميك‭ ‬أميريكا‭ ‬غريت‭ ‬أغين”‭ ‬التي‭ ‬انفقت‭ ‬3,1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬ألفا‭ ‬و148‭ ‬رسالة‭.‬

وللمقارنة‭ ‬حصل‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وحده‭.‬

وهذا‭ ‬الأرشيف‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬مجموعة‭ ‬فيسبوك‭ ‬منذ‭ ‬كشف‭ ‬عمليات‭ ‬التلاعب‭ ‬السياسي‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬خصوصا‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬واتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬التلاعب‭ ‬لكن‭ ‬موسكو‭ ‬نفت‭ ‬ذلك‭.‬