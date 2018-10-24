حصول المحور الوطني على ست وزارات يثير غضب تحالف القرار

النجيفي يرفض الإشتراك بكابينة عبد المهدي والخنجر يتحفظ على البرنامج الحكومي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

واجهت التشكيلة الحكومية والبرنامج الحكومي اللذين تقدم بهما رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتحفظ ورفض بعض القوى التي قررت اللجوء الى المعارضة وعدم المشاركة بالحكومة نتيجة (عدم الاهتمام بالتوازن الطائفي)، فيما اعلن تحالف سائرون عن رفضه لفكرة التصويت السري على الحكومة الجديدة محذراً من انها تهدف الى تمرير شخصيات ضالعة بالفساد. وعقد مجلس النواب مساء أمس الاربعاء جلسة خاصة حضرها رئيس الجمهورية برهم صالح للتصويت على الكابينة الحكومية الجديدة . وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في استقبال صالح كما استقبل رئيس الوزراء المكلف الذي حضر للبرلمان متأخرا لعرض تشكيلته تمهيداً للتصويت عليها وتضمنت اسماء المرشحين كلاً من محمد هاشم عبد المجيد وزيرا للتجارة وباسم الربيعي للعمل والشؤون الاجتماعية وعبد الله اللعيبي للنقل وفؤاد حسين للمالية وحسن طعمة للثقافة وفيصل الجربا للدفاع وللخارجية محمد علي الحكيم وجمال عباس للموارد المائية وفالح الفياض للداخلية وصالح حسين الحسني للزراعة وللاتصالات نعيم الربيعي وللشباب والرياضة احمد رياض العبيدي وبنيكين ريكاني للاسكان وصالح الجبوري للصناعة وعلاء العلوان للصحة ولؤي الخطيب للكهرباء واسماء سالم صادق للعدل واياد السامرائي للتخطيط وثامر الغضبان للنفط وقصي السهيل للتعليم العالي وصبا الطائي للتربية. وتحفظ تحالف النصر على أربعة مرشحين من بينهم الفياض . واعلنت كتلة البناء رفضها للمرشح لوزارة الدفاع . وقال النائب عن الكتلة محمد الكربولي ان(هذا الترشيح لم يكون من ذوي التكنوقراط ولن نصوت على المرشح)، مضيفا ان(اغلب القوى السنية معترضة على الجربا). وأبدت كتلة المحور الوطني المنضوي تحت تحالف البناء برئاسة خميس الخنجر في بيان تحفظها على منهاج الحكومة المقبلة عازية الامر الى (عدم الاهتمام بالتوازن الطائفي). من دون ايراد تفاصيل. من جانبه اعلن تحالف القرار المنضوي تحت تحالف الاصلاح والاعمار برئاسة اسامة النجيفي عن عدم مشاركته بالحكومة المقبلة وتحفظه على منهاجها . وقال في بيان امس أن (تجربته مع الشركاء سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري)، مشيرا الى ان (شعار ابعاد الفاسدين، بقي شعارا من غير جذور، بل الانكى أن الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت، وتم شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود).ووصف التحالف تمثيل المكون السني في الحكومة بأنه (تمثيل ناقص وأحادي الجانب) واوضح انه(على عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالف الاصلاح والاعمار وتحالف البناء، فإن الواقع يشير أن الوزارات الست ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد هو تحالف البناء، وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة.(ومضى قائلاً انه (يتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري للأسباب التي أوردها وانه غير مشارك في تشكيل الحكومة، وسيشكل جبهة معارضة ايجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، وتقويم هذا الأداء حسب تطور الأمور والأحداث).وقد اكد النجيفي التوجه نفسه خلال لقائه بوفد من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة سعدي بيرة لـ(بحث ومناقشة تطورات الوضع السياسي وبخاصة عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة). وبحسب بيان فإن الطرفين أكدا ان(تشكيل الحكومة تشكيل ناقص ولم يمثل الجميع تمثيلا صحيحا). وهدد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري بـ(موقف حازم) إذا لم يتم تضمين مقترحات في البرنامج الحكومي كان قد تقدم بها ثلاثة من نواب المحافظة.وقال الشمري إن (البرنامج الحكومي لم يتطرق بشكل واضح وتفصيلي إلى معاناة ومتطلبات محافظة نينوى) مضيفاً أنه والنائبان عن المحافظة أحمد الجبوري ولطيف الورشان (سلموا النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورقة تضمنت مقترحات ينبغي إضافتها إلى البرنامج الحكومي قبل التصويت عليه)، محذراً من أنه (في حال عدم تضمين البرنامج الحكومي لتلك المقترحات فسيكون لنا موقف حازم من التصويت عليه).ورهن النائب التركماني نيازي معمار اوغلو في بيان تصويت التركمان على الكابينة الوزارية بالحصول على استحقاق مكونهم .

الى ذلك، واجهت فكرة التصويت السري على الكابينة الوزارية معارضة واسعة. وغرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرعلى تويتر امس قائلاً(كلا للتصويت السري وكلا لتقاسم المغانم وكلا للمحاصصة العرقية وكلا للوجوه القديمة وكلا للهيمنه الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين وكلا لهجران الشعب).

بدوره أكد النائب عن سائرون علاء الربيعي رفض تحالفه التصويت السري على الكابينة الحكومية الجديدة، متهماً أحزاباً لم يسمها بالسعي لتمرير شخصيات وصفها بأنها (ضالعة في الفساد) عبر التصويت السري. وحذر النائب عن تحالف البناء عبد الامير المياحي من ان التصويت السري سيكون فخاً للاطاحة بالكابينة الوزارية . في المقابل، قال رئيس كتلة الحوار الوطني المنضوية ضمن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي أن النواب المصوتين على التصويت السري يرفضون المحاصصة . واضاف أن (أعضاء البرلمان سيوصلون رسالتهم بأنهم موجودون ولن تنفع الاتفاقات التي تجرى بالغرف المغلقة).

وأكد النائب عن المكون الصابئي نوفل الناشئ أن الأقليات ستكون مع الاقتراع السري اذا كان لدعم الحكومة لحكومة ، وستكون ضده إن كان للإضرار بها . ازاء ذلك ، أكد عضو إئتلاف دولة القانون أحمد العباسي ان عبد المهدي(حاول ارضاء جميع المحافظات في تمثيلها بالحكومة).ورأى ان الاخير (سيحرج البرلمان اذا ما عرقل تمرير كابينته الحكومة من أجل المحاصصة).

وتضمن المنهاج الحكومي الذي تقدم به عبد المهدي تعهداً بمحاسبة الوزارات المتلكئة في أول 100 يوم من عمر الحكومة. وقال عبد المهدي انه سيقدم في ما بعد برنامجاً مفصلاً واصفاً ما طرحه بأنه ( اشارات سريعة لمنهاج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب). واعرب عن امله في ان (تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع هذا المنهج الوزاري المطروح تعده الوزارات المختلفة خلال الأيام المئة الأولى، وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري).واكد انه لن يتساهل مع (اية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة او بعد تشكيلها لنيل المواقع او لغرض استغلالها لغير الخدمة العامة، وذلك مهما كانت اهمية الشخص والموقع، وسنتخذ اجراءات فورية صارمة بحق من قام او يقوم بذلك). كما تعهد بعدم السفر للخارج قبل انجاز المراحل الأولى للمهام السريعة ضمن برنامجه الحكومي مع الحضور في ميادين العمل والمحافظات. وتضمن المنهاج خطة لحل ازمة الكهرباء تمثلت بـ (العمل فوراً على إتخاذ جميع التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء خلال صيف 2019 والدمج بين حلول كلية طويلة الأجل في المناطق الفقيرة وحلول محلية قصيرة الاجل خصوصاً المحرومة).وتضمنت الخطة أيضاً (البدء فوراً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق الأكثر محرومية وفقرا والأكثر نقصاً بالكهرباء،خارج الخطة الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة). كما حدد عبد المهدي ثلاث مراحل زمنية لتنفيذ منهاجه الحكومي وتنقسم الى مرحلة ذات أمد سريع من 6 – 3 أِشهر، ومتوسط من 18- 7 شهراً، وطويل من 48 – 19 شهراً أو أكثر).