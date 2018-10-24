صحة الكرخ تخصص أكثر من مليار دينار لدعم مؤسساتها

العيادات الشعبية تجهّز النازحين في السليمانية بأدوية الأمراض المزمنة

بغداد – قصي منذر

جهزت دائرة العيادات الطبية الشعبية النازحين في محافظة السليمانية بأدوية الامراض المزمنة للشهر الجاري ، فيما خصص دائرة صحة بغداد الكرخ اكثر من مليار دينار لدعم المؤسسات الصحية التابعة لها . وقال مدير عام الدائرة شاكر احمد الحاج في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناء على توجيهات وزيرة الصحة والبيئة ارسلت الدائرة ومن خلال قسم الصيدلة والمخازن دفعة جديدة من ادوية الامراض المزمنة للنازحين في السليمانية وهي حصة الشهر الجاري)، مشيرا الى ان (تجهيز النازحين بالادوية يتم شهريا وفق جدول زمني وحسب عدد البطاقات الدوائية التي تقدم للدائرة لمعرفة عدد المصابين بالامراض المزمنة ليتم على ضوء ذلك صرف الادوية لهم)، مؤكدا (قيام الدائرة بتجهيز شمال العراق بأدوية الامراض المزمنة لتوزيعها بين المصابين من مواطنيها اثناء مراجعتهم للعيادات الطبية)، وبشأن وصول مراجعي العيادات في جانب الرصافة الى 28 الف مراجع خلال الشهر الماضي شار الحاج الى ان (الدائرة أعدت خطة جديدة لتطوير العمل في العيادات الطبية والاستشارية ومنها تزويدها بالأجهزة الطبية والتشخيصية إضافة إلى توفير الأدوية وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة).

وتابع ان (عدد المراجعين للعيادات في محافظة ميسان خلال الشهر ذاته بلغ اكثر من 9 الاف مراجع منها أمراض مزمنة و عامة أو لجان فحص السياقة وحيازة السلاح إضافة إلى عيادات التأمين الصحي)، ولفت الى ان (المحافظة تضم 12 عيادة شعبية و9 عيادات تأمين صحي ولجان فحص السياقة والتعيين وحيازة وحمل السلاح). الى ذلك اكدت دائرة صحة بغداد الرصافة انجاز مجمع اللجان الطبية 823 معاملة خلال اسبوع واحد . واشار مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي إن (المجمع يتكون من سبعة لجان فرعية وواجبها فحص هذه الإعداد وهي متكونة من لجنة العطل والعجز والتي قامت بفحص 167 بينما لجنة السياقة فحصت 302 واللجنة الدائمية اجرت فحوصات 184 كما قامت لجنة التعيينات بفحص 79 حالة ولجنة التربية والتعليم 56 حالة)، موضحا ان (الدائرة تعمل على توفير المستلزمات الأساسية كافة إلى هذا المجمع من اجل تقديم الخدمات إلى المواطنين)، داعيا الى (توفير وسائل الراحة إلى المراجعين من اجل تقديم الخدمات المتميزة).

فيما اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن تخصيص اكثر من مليار دينار لدعم المؤسسات الصحية التابعة لها . وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة خصصت اكثر من مليار دينار لمستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية الاولية التابعة لها اضافة الى تخصيصاتها الاعتيادية بهدف الارتقاء بالواقع الصحي و تحسين الخدمات الطبية والصحية للمواطن).

كما ترأس الحجامي اجتماعا موسعا لمجلس الإدارة لمستشفى الطفل المركزي لمناقشة انشاء عيادة الربو.

وقال البيان ان (الحجامي عقد اجتماع مع مدير المستشفى فراس هاشم ومدراء اقسام الدائره لمناقشة مختلف المحاور منها دراسة طلب المستشفى بأنشاء عيادة امراض الربو وتجهيزها بجهاز فحص التنفس).

مبينا انه (تم بحث تقويمات المواد المختبرية و طرح المقترحات المقدمة من المستشفى بشأن المشروع الوطني فضلا عن احتياجات المستشفى من الناحية الهندسية بهدف تذليل المعوقات ولتقديم افضل الخدمات للمواطنين).

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