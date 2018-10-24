مدير عام الصحة يوقّع وثيقة عمل مع نقابة الفنانين العراقيين

الدايني تطالب برفع حواجز كونكريتية تحاصر 70 ألف نسمة في ديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني ، برفع حواجز كونكريتية تحاصر 70 ألف نسمة غرب مدينة بعقوبة منذ 12 عاما. وقالت الدايني لـ (الزمان)، ان (الاجهزة الامنية اقامت اسوارا كونكريتية حول احياء بعقوبة الغربية ، الكاطون n المفرق – حي المعلمين ، واغلقت اغلب مداخلها ومخارجها بعد 2006 لأسباب امنية وقتها).

واضافت الدايني، ان (الوضع الامني الآن مستقر جدا في احياء بعقوبة الغربية التي يزيد عدد سكانها عن 70 ألف نسمة) ، مطالبة بـ (رفع الحواجز الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة لتنشيط الحركة التجارية وتقليل معاناة الاهالي في الوصول الى منازلهم ).

القاء القبض

واعلنَ الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في عموم المحافظة.

وقالَ العطية لــ (الزمان)، ان (مفارز ودوريات من مكافحة اجرام بني سعد وقرة تبة وقسم شرطة هبهب ، تمكنت من القاء القبض على خمسة مطلوبين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء ، مبينا ان تنفيذ اوامر القاء القبض بحق المطلوبين جاء نتيجة الجهود الامنية المستمرة لتعقب المجرمين لتعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة).

ومن جانب آخر، اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي فرع ديالى توزع اكثر من 2000 الفي سيت صحي على العوائل النازحة والعائدة في محافظة ديالى . وقال مدير اعلام الجمعية حيدر احمد لــ (الزمان) ، ان (جمعية الهلال الاحمر فرع ديالى قامت بتوزيع سيت صحي على 200 عائلة نازحة في مخيم معسكر سعد في قضاء بعقوبة ، اضافة الى توزيع 1250 سيت على العوائل النازحة في قضاء خانقين و310 سيت على العوائل العائدة في ناحية السعدية و 400 سيت للعائدين في ناحية جلولاء).

واضاف احمد، ان (عملية توزيع المساعدات جرت وفق استبيان مسبق أعدته الجمعية لمعرفة احتياجات تلك العوائل)، لافتا الى انه (تم القاء عدد من محاضرات التوعية الصحية والنظافة الشخصية للمستفيدين من العوائل النازحة لغرض وقايتهم من الامراض وخاصة الامراض الانتقالية منها).وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب فرات التميمي، عن ملف فساد وصفه بالـ “خطير.

تورط جهات

وقال إنه يهدد قلب المحافظة، فيما اشار الى تورط ثلاث جهات به. وقال التميمي لــ (الزمان)، إن (ملف التصميم الاساسي لمدينة بعقوبة حصلت به عملية تلاعب وتزوير كبيرة جدا، وتغيرات في جنس الاراضي وتحويلها من زراعية الى سكنية ما يؤدي الى تجريف مساحات كبيرة من البساتين والاراضي) . واضاف التميمي، أن (الملف خطير للغاية ومتورطة به عصابات وسياسيين ومسؤولين محليين) ، لافتا الى أن (التصميم سيقضي على ما تبقى من احزمة بعقوبة الخضراء ويعطي صلاحية التجاوز على محرمات الأنهر) . وحمل التميمي (المجلس البلدي في بعقوبة، ومديرية البلدية مسؤولية تداعيات ما يحدث إذا ما تمت الموافقة عليه دون تشكيل لجنة مختصة من قبل وزارة البلديات والاعمار لدراسته بشكل مهني) ، لافتا الى ان (لديه معلومات خطيرة جدا عن مشروع التصميم وسيتم إيصالها الى الجهات المختصة).

ايقاف عمل

وبين التميمي بان (التصميم الاساسي ملف خطير جدا لتورط أكثر من جهة به)، مؤكدا ضرورة (ايقافه والعمل على فتح تحقيق عاجل في ملابساته) .من جهة اخرى اعلن مدير عام دائرة صحة ديالى علي حسين التميمي ، انه وقع وثيقة عمل مع المركز العام لنقابة الفنانين العراقيين تنص على دعم دائرة صحة ديالى الكامل لكافة الفنانين العراقيين من زاخو الى الفاو.

وقال التميمي لـ (الزمان) ، انه (خلال حضوره مهرجان المسرح الحسيني الاول الذي اقيم في محافظة ديالى برعاية المحافظ مثنى التميمي وحضور كوكبة من الفنانين الرواد، وقع على وثيقة عمل وتنسيق مع نائب نقيب الفنانين العراقيين الفنانة آسيا كمال تهدف الى تقديم الدعم والرعاية الصحية لكافة فناني العراق) . واضاف التميمي، ان (كافة المؤسسات الصحية التابعة للدائرة تتكفل وتتعهد بتقديم الخدمات الطبية للفنانين العراقيين وبأحدث المستشفيات ومنها مستشفى الجراحات التخصصية وردهات الاجنحة الخاصة ، فيما تم انشاء قسم خاص تحت عنوان جناح علاج الفنانين العراقيين )، مشيرا الى ان (هذا اقل ما يمكن تقديمه لروادنا الاعزاء من الفنانين لدورهم المميز في بناء مجتمع واع ومتقدم) . وفد نقابة الفنانين العراقيين (اثنى على الدور الفعال الذي يقدمه مدير عام دائرة صحة ديالى في دعم الحركة الفنية والمسيرة الاعلامية في العراق كونه يؤمن بدور هذين المجالين في تعزيز ثقافات المجتمعات بالإنجازات والنجاحات التي تحققها في نقل الرسائل الى مخـــــــتلف شرائح المجتمع ) .