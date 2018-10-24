كونوا أحرارا في دنياكم .. كونوا أحرارا في دنياكم … – طالب سعدون

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نبض القلم

كونوا  أحرارا  في دنياكم  …   – طالب سعدون

كونوا أحرارا في دنياكم ..

كلام  رائع  قيل  قبل أكثر من 1400 عام ، ولا يزال يتردد الى اليوم والى ما شاء الله  ، لانه إستقر  في الضمائر والنفوس قبل صفحات التاريخ …

هذا الكلام  لم يكن موجها الى أعداء ، أو خصوم ، ولا الى أتباع دين بعينه، ولا الى طائفة معينة ، أو جماعة محددة بمكان أو زمان  ، بل هو خطاب جامع شامل بمضامينه  التي تصلح أن تكون  دليل عمل للانسانية في كل حين، وبقعة في الارض ، وإن قيل في مناسبة  معينة  ، لكن ما أعظمها من مناسبة ، وما أكرمه من قائل ، وما أسماه من موقف لن يمحو تعاقب السنين ذكراه ، ولن ينال من قوة صداه ، وســـــيبقى حيا خالدا  يناسب كل عصر وزمان وإنسان .  كونوا أحرارا في دنياكم …

كلمة يخاطب بها الحسين (ع)  كل من يختار العبودية  لغير الله  منهحا له ، ويرتضى  أن يكون  عبدا  للظالم ، خلافا لفطرة الله التي خلق الانسان عليها ، حرا من كل القيود التي تكبل حريته وعقله ، وينحدر الى قاع الرذيلة  ، فيصبح  منقادا  لأطماعه ورغباته  المنحرفة ، ونزعته الشريرة ..

وباختصار شديد  يصف الحسين مثل هذا الانسان بأنه عبد للدنيا .. وأمثاله يركضون وراء حطام الدنيا ، ونعيــمها الزائل ، حتى لو خسروا دينهم وأنفسهم  ..

كلمة قالها الحسين (ع) عندما أمعن الباطل  في الضلالة ، وإنقاد للشر، وركبه الطمع بالدنيا ، ففقد حرية التفكير ، والتمييز بين  العمل الصحيح وغير الصحيح ،  وتجاوز على حق الانسان في الحياة عندما منع الماء عنه وعن عياله وأصحابه ،  ومن بينهم نساء واطفال ورضع  ومرضى ، وهذه  الممارسة اللانسانية  تشكل لوحدها جريمة  تعاقب عليها السماء والارض ، لان الماء ضرورة حياتية  ، وعندما تحرم إنسانا منه تكون قد حكمت عليه بالموت ..  وفي هذه الحالة  أصبح  الجاني عبدا ، ليس لسيده  فقط  ينفذ إرادته  بغباء ، ويطيعه طاعة عمياء ،  وإنما لنزواته الشريرة أيضا ، وأطماعه ، وحقده ، ويكون  بذلك قد باع حريته بابخس الاثمان  ، ونال غضب الرحمن أيضا …

والحرية التي كان يقصدها  الحسين (ع)  في كلمته هي أن يكون الانسان حرا في الرأي والفكر والاختيار ، لأن الحرية تعطي الانسان  مساحة  وافية من التفكير ، وإعمال العقل ، وتضمن له صواب الموقف لتمييز الحق من الباطل ، والصحيح  من الخطأ ، والمفيد من الضار ، والخير من الشر ، والتحرر من الاطماع والشهوات وحب السلطة والمال ..

كلمة أخذت مكانها في  صفحات الخلود على إمتداد الزمن ، وإستقرت في ضمائر المتطلعين  للحرية ، وكسر قيد العبودية ، بكل اشكالها … فكانت  معينا للاحرار على مدى التاريخ  ، وعونا للضعفاء في  معرفة الطريق الصحيح لرفض  الظلم وانتزاع  حقوقهم  المشروعة وحريتهم المصادرة …

كلمة لا يزال يتردد صداها في كل مكان ،  منذ أكثر من 1400 عام ، حيثما كان هناك ظلم وعدوان ، ومستبدون وطغاة ، وفاسدون وانحراف عن طريق الحق والعدل والحرية ..

فعندما يقول محرر الهند غاندي مثلا ، (إذا أرادت الهند إحراز النصر فعليها اقتفاء أثر الحسين) ..

فذلك  يعني ..

 أن الحسين تجاوز بموقفه  البطولي والمبدئي المحلية الى العالمية ، والآنية الى الأبدية ،  وأصبحت مبادؤه معينا لكل ثائر ضد مستبد ، أو مستكبر ، أو فاسد أو ظالم ، وضد كل من يحاول الاستئثار بالمال العام ، أوالسلطة لاغراض شخصية على حساب المصلحة العامة  ..

 ومن يتمعن في مبادىء الحسين  يجد الحرية كانت متلازمة عند الحسين في منهجه مع  الاصلاح  …

 لقد دفع  الحسين ثمنا باهضا لموقفه الرافض  للاستبداد والفساد ، ونزعة التسلط ، ومصادرة حرية الانسان  ، في وقت لم يجرؤ أحد على أن يقول (لا) للحاكم الظالم ، وهو أمر لم يكن  بالسهل اليسير في زمانه ،  كما هو الحال اليوم ، حيث  تجد الجميع يتحدثون عن الحريات ، وحقوق الانسان ، وهناك منظمات متخصصة  بهذا الجانب  ودور وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي في فضح الاستبداد والممارسات ، التي تصادر حرية الانسان .. الخ

الحرية … كلمة واحدة  لكنها تختصر معاني إنسانية كثيرة  … وقد أخذت هذا الاهتمام في الفكر الحسيني  لأنها تعطي للحياة قيمتها ، وللانسان دوره  فيها ، وبدونها لا تستقيم  الحياة قطعا ، وتختل العلاقة الانسانية بين البشر ، وبخلافها  يسحق القوي الضعيف ، ويستغل الغني الفقير ، ويستأثر بالسلطة والثروة  والجاه من لم يستحقها ، وينتصر  الباطل – المستند الى القوة الغاشمة – على الحق ، على العكس من القوة المبصرة  فهي  تكون عونا للمظلومين ، وسندا للمستضعفين …

  لقد إستحق الحسين (ع)  بحق واستحقاق أن يكون أبا الاحرار ، واعداؤه  هم  الاذلاء ، العبيد للمال والسلطة والظالم  ، وأعداء الدين والانسانية .. تلاحقهم اللعنات الى يوم الدين ..

وهذا يفرض أن يرتقي الوفاء الى مستوى ذلك العطاء  ..

والوفاء هنا ليس كلمة تقال ، أو ممارسة خالية من مضمون  تلك المبادىء ،  بل هو موقف وسلوك .. عمل وتطبيق ، وليس شعارات  فقط ، تقال للاستهلاك ، والكسب غير المشروع  ..

 أي أن الوفاء للحسين  يكون في  السير على خطاه ، والالتزام بتلك المبادىء  العظيمة   التي إستشهد من أجلها ، وتجسيدها في مفردات حياتية ..بالعمل الصالح ، وحسن الأداء ، والتنظيم  ، ونصرة المظلومين ، ومحاربة الفساد والفاسدين  ..

و يقينا أن ثمن الحرية غال بالتأكيد ، وقد يدفع الانسان دمه في سبيلها ، لأنه بدونها يتحول الى كائن أخر،  يُقاد بلا إرادة وتفكير ورأي  ، وتصادر كرامته ، و بغيابها تنعدم المساواة ، وتكافؤ  الفرص في مجتمعه ، و يسود قانون شريعة الغاب فتكون الغلبة للاقوى .

وما أسهل تقديم التضحيات مهما  كانت  كبيرة على أصحاب المبادىء العالية  ، والضمائر الصافية .

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كلام مفيد :

قيل لاعرابي: انك ميت ..

فقال : ثم الى أين ؟

قيل له : الى الله تعالى ..

قال : ما وجدنا الخير إلا من الله … أفنخشى لقاءه ؟

من أحسن الظن بالله آتاه الله إياه …

فاليقين أساسه العــــمل والايمان بما وعد الله عباده على لسان رسوله وكتابه بســــعة كرمه وفضله ، ووافر رحمته .

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