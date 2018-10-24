كونوا أحرارا في دنياكم .. كونوا أحرارا في دنياكم … – طالب سعدون

نبض القلم

كونوا أحرارا في دنياكم … – طالب سعدون

كونوا أحرارا في دنياكم ..

كلام رائع قيل قبل أكثر من 1400 عام ، ولا يزال يتردد الى اليوم والى ما شاء الله ، لانه إستقر في الضمائر والنفوس قبل صفحات التاريخ …

هذا الكلام لم يكن موجها الى أعداء ، أو خصوم ، ولا الى أتباع دين بعينه، ولا الى طائفة معينة ، أو جماعة محددة بمكان أو زمان ، بل هو خطاب جامع شامل بمضامينه التي تصلح أن تكون دليل عمل للانسانية في كل حين، وبقعة في الارض ، وإن قيل في مناسبة معينة ، لكن ما أعظمها من مناسبة ، وما أكرمه من قائل ، وما أسماه من موقف لن يمحو تعاقب السنين ذكراه ، ولن ينال من قوة صداه ، وســـــيبقى حيا خالدا يناسب كل عصر وزمان وإنسان . كونوا أحرارا في دنياكم …

كلمة يخاطب بها الحسين (ع) كل من يختار العبودية لغير الله منهحا له ، ويرتضى أن يكون عبدا للظالم ، خلافا لفطرة الله التي خلق الانسان عليها ، حرا من كل القيود التي تكبل حريته وعقله ، وينحدر الى قاع الرذيلة ، فيصبح منقادا لأطماعه ورغباته المنحرفة ، ونزعته الشريرة ..

وباختصار شديد يصف الحسين مثل هذا الانسان بأنه عبد للدنيا .. وأمثاله يركضون وراء حطام الدنيا ، ونعيــمها الزائل ، حتى لو خسروا دينهم وأنفسهم ..

كلمة قالها الحسين (ع) عندما أمعن الباطل في الضلالة ، وإنقاد للشر، وركبه الطمع بالدنيا ، ففقد حرية التفكير ، والتمييز بين العمل الصحيح وغير الصحيح ، وتجاوز على حق الانسان في الحياة عندما منع الماء عنه وعن عياله وأصحابه ، ومن بينهم نساء واطفال ورضع ومرضى ، وهذه الممارسة اللانسانية تشكل لوحدها جريمة تعاقب عليها السماء والارض ، لان الماء ضرورة حياتية ، وعندما تحرم إنسانا منه تكون قد حكمت عليه بالموت .. وفي هذه الحالة أصبح الجاني عبدا ، ليس لسيده فقط ينفذ إرادته بغباء ، ويطيعه طاعة عمياء ، وإنما لنزواته الشريرة أيضا ، وأطماعه ، وحقده ، ويكون بذلك قد باع حريته بابخس الاثمان ، ونال غضب الرحمن أيضا …

والحرية التي كان يقصدها الحسين (ع) في كلمته هي أن يكون الانسان حرا في الرأي والفكر والاختيار ، لأن الحرية تعطي الانسان مساحة وافية من التفكير ، وإعمال العقل ، وتضمن له صواب الموقف لتمييز الحق من الباطل ، والصحيح من الخطأ ، والمفيد من الضار ، والخير من الشر ، والتحرر من الاطماع والشهوات وحب السلطة والمال ..

كلمة أخذت مكانها في صفحات الخلود على إمتداد الزمن ، وإستقرت في ضمائر المتطلعين للحرية ، وكسر قيد العبودية ، بكل اشكالها … فكانت معينا للاحرار على مدى التاريخ ، وعونا للضعفاء في معرفة الطريق الصحيح لرفض الظلم وانتزاع حقوقهم المشروعة وحريتهم المصادرة …

كلمة لا يزال يتردد صداها في كل مكان ، منذ أكثر من 1400 عام ، حيثما كان هناك ظلم وعدوان ، ومستبدون وطغاة ، وفاسدون وانحراف عن طريق الحق والعدل والحرية ..

فعندما يقول محرر الهند غاندي مثلا ، (إذا أرادت الهند إحراز النصر فعليها اقتفاء أثر الحسين) ..

فذلك يعني ..

أن الحسين تجاوز بموقفه البطولي والمبدئي المحلية الى العالمية ، والآنية الى الأبدية ، وأصبحت مبادؤه معينا لكل ثائر ضد مستبد ، أو مستكبر ، أو فاسد أو ظالم ، وضد كل من يحاول الاستئثار بالمال العام ، أوالسلطة لاغراض شخصية على حساب المصلحة العامة ..

ومن يتمعن في مبادىء الحسين يجد الحرية كانت متلازمة عند الحسين في منهجه مع الاصلاح …

لقد دفع الحسين ثمنا باهضا لموقفه الرافض للاستبداد والفساد ، ونزعة التسلط ، ومصادرة حرية الانسان ، في وقت لم يجرؤ أحد على أن يقول (لا) للحاكم الظالم ، وهو أمر لم يكن بالسهل اليسير في زمانه ، كما هو الحال اليوم ، حيث تجد الجميع يتحدثون عن الحريات ، وحقوق الانسان ، وهناك منظمات متخصصة بهذا الجانب ودور وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي في فضح الاستبداد والممارسات ، التي تصادر حرية الانسان .. الخ

الحرية … كلمة واحدة لكنها تختصر معاني إنسانية كثيرة … وقد أخذت هذا الاهتمام في الفكر الحسيني لأنها تعطي للحياة قيمتها ، وللانسان دوره فيها ، وبدونها لا تستقيم الحياة قطعا ، وتختل العلاقة الانسانية بين البشر ، وبخلافها يسحق القوي الضعيف ، ويستغل الغني الفقير ، ويستأثر بالسلطة والثروة والجاه من لم يستحقها ، وينتصر الباطل – المستند الى القوة الغاشمة – على الحق ، على العكس من القوة المبصرة فهي تكون عونا للمظلومين ، وسندا للمستضعفين …

لقد إستحق الحسين (ع) بحق واستحقاق أن يكون أبا الاحرار ، واعداؤه هم الاذلاء ، العبيد للمال والسلطة والظالم ، وأعداء الدين والانسانية .. تلاحقهم اللعنات الى يوم الدين ..

وهذا يفرض أن يرتقي الوفاء الى مستوى ذلك العطاء ..

والوفاء هنا ليس كلمة تقال ، أو ممارسة خالية من مضمون تلك المبادىء ، بل هو موقف وسلوك .. عمل وتطبيق ، وليس شعارات فقط ، تقال للاستهلاك ، والكسب غير المشروع ..

أي أن الوفاء للحسين يكون في السير على خطاه ، والالتزام بتلك المبادىء العظيمة التي إستشهد من أجلها ، وتجسيدها في مفردات حياتية ..بالعمل الصالح ، وحسن الأداء ، والتنظيم ، ونصرة المظلومين ، ومحاربة الفساد والفاسدين ..

و يقينا أن ثمن الحرية غال بالتأكيد ، وقد يدفع الانسان دمه في سبيلها ، لأنه بدونها يتحول الى كائن أخر، يُقاد بلا إرادة وتفكير ورأي ، وتصادر كرامته ، و بغيابها تنعدم المساواة ، وتكافؤ الفرص في مجتمعه ، و يسود قانون شريعة الغاب فتكون الغلبة للاقوى .

وما أسهل تقديم التضحيات مهما كانت كبيرة على أصحاب المبادىء العالية ، والضمائر الصافية .

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كلام مفيد :

قيل لاعرابي: انك ميت ..

فقال : ثم الى أين ؟

قيل له : الى الله تعالى ..

قال : ما وجدنا الخير إلا من الله … أفنخشى لقاءه ؟

من أحسن الظن بالله آتاه الله إياه …

فاليقين أساسه العــــمل والايمان بما وعد الله عباده على لسان رسوله وكتابه بســــعة كرمه وفضله ، ووافر رحمته .