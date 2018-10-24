الذئاب تقسو على سسكا وإنتصار مهم للبايرن

يوفنتوس يحرج يونايتد أمام جماهيره والريال يصحح مساره

{ مدن – وكالات

هزم يوفنتوس الإيطالي مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 1-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا اول امس الثلاثاء. وخاض يوفي شوط أول ممتاز فنياً سيطر فيه على مجريات اللعب وسجل له الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الوحيد في الدقيقة 17. وفي الشوط الثاني ورغم تحسن أداء فريق المدرب جوزيه مورينيو النسبي، إلا أن النتيجة بقيت على حالها ليحصد فريق المدرب أليغري النقاط الثلاث التي عززت صدارته.

وصار رصيد السيدة العجوز 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الشياطين الحمر، في حين يحتل فالنسيا المركز الثالث بنقطتين بعد تعادله مع يونغ بويز السويسري 1-2 ويحتل الأخير المركز الرابع بنقطة واحدة. وفاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ولم يقدم ريال مدريد ما هو منتظر منه بعد سلسلة نتائجه السلبية منذ قرابة شهر من الآن، لكنه تمكن من الفوز في النهاية رافعاً رصيده إلى 6 نقاط بالصدارة مع روما الإيطالي.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل (11) ثم أضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني (55)، قبل أن يذلل هروسوفســـكي الفارق قبل انتهاء المبــاراة بـ12 دقيقة. وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة نجمه البرازيلي مارسيلو قبل دقائق من نهاية المباراة.

نتيجة عريضة

فاز روما الإيطالي بنتيجة عريضة على ضيفه سسكا موسكو الروسي 3-0 اول امس الثلاثاء في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتابع روما صحوته في البطولة محققاً فوزه الثاني توالياً عقب خسارته في الجولة الأولى من ريال مدريد حامل اللقب.

وافتتح البوسني دزيكو التسجيل لروما في الدقيقة الثلاثين ثم عزّز النتيجة بنفسه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأضاف التركي المتألق مؤخراً آندر الهدف الثالث لفريقه (50) ليرفع روما رصيده إلى ست نقاط وهو ذات رصيد ريال مدريد الذي انتصر على فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1.

وتجمّد رصيد الخاسر عند أربع نقاط فيما يقبـــــع الفـــريق التـــشيكي في المركز الأخيرة بنقطة وحـــيدة.

إنجاز إنكليزي

حقق مانشستر سيتي إنجازا إنكليزيا فريدا، بعد أن حقق الفوز على شاختار دونيتسك، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. وأصبح المان سيتي أول فريق إنجليزي يفوز على الفريق الأوكراني بعقر داره فى مباراة أوروبية، وذلك بعدما خرج شاختار بنتائج إيجابية في كل مواجهاته السابقة أمام الفرق الإنكليزية على أرضه. ووفقاً لشبكة “أوبتا”، فإن شاختار خاض 7 مباريات فى المسابقات الأوروبية أمام الفرق الإنكليزية، حيث نجح في الفوز خلال 5 مناسبات والتعادل بمواجهتين. وحقق ديفيد سيلفا، نجم وسط السيتي، رقماً قياسياً في مسيرته، بعدما سجل للمباراة الثانية على التوالي، لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، حيث أنه أحرز هدفاً فى المباراة السابقة أمام هوفنهايم الألماني. وفاز مانشستر سيتى على شاختار بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتاليست، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ليون الفرنسي. بينما تجمد رصيد شاختار عند نقطتين بالتساوي مع هوفنهايم الألماني.

أياكس في الصدارة

سجل نصير مزراوي هدفا في الوقت بدل الضائع، ليقود أياكس للفوز على بنفيكا، بنتيجة 1-0، في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، على ملعب يوهان كرويف. وسدد المدافع مزراوي كرة أمام منطقة الجزاء، لتصطدم بالدفاع وتغير اتجاهها نحو المرمى، ليهز الشباك للمرة الثانية على التوالي في دوري الأبطال، ليتساوى أياكس مع بايرن ميونيخ في صدارة المجموعة. ويملك كل فريق 7 نقاط، بفارق 4 عن بنفيكا الثالث، الذي سيسعى للفوز على أياكس، خلال الإياب في لشبونة، يوم 7 تشرين الثاني، لينعش آماله في بلوغ دور الـ16. وقد يتحسر بنفيكا على هذه الخسارة، بعد أن أهدر العديد من الفرص السانحة، خاصة في الشوط الأول، عندما كان الطرف الأفضل، وكاد الفريق الزائر أن يتقدم مبكرا عندما تصدى الحارس أندريه أونانا لمحاولة خطيرة من رافا سيلفا. ولاحت لسيلفا وحارس سيفيروفيتش العديد من الفرص لافتتاح التسجيل لبنفيكا، قبل أن يرد أياكس بتسديدة نيكولاس تاليافيكو، التي خدعت حارس بنفيكا وشتتها زميله جيرمان كونتي بحركة بهلوانية من على خط المرمى. وأظهرت تقنية مراقبة المرمى، أن الكرة لم تتجاوز الخط بكامل استدارتها، ليذهب الفريقان إلى الاستراحة بدون أهداف، وتصدى أونانا لمحاولة أخرى خطيرة بعد مرور ساعة من اللعب. وجاء الهدف أخيرا بعد مرور دقيقتين من الوقت بدل الضائع، عندما ارتكب كونتي خطأ في تشتيت كرة لتصل في النهاية إلى مزراوي الذي سددها في الشباك.

انتصار بايرن

تابع بايرن ميونيخ الألماني صحوته على حساب مضيفه أيك اثينا اليوناني عندما تغلب عليه 2-صفر في أثينا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على بنفيكا البرتغالي ثم تعادله على أرضه مع اياكس أمستردام الهولندي 1-1، في حين مني أيك اثينا بخسارته الثالثة تواليا.

ومر بايرن ميونيخ في فترة انعدام وزن خلال الفترة الأخيرة بعد فشله في الفوز في أربع مباريات في مختلف المسابقات، وتحدثت تقارير عن إمكانية إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي استلم مهامه مطلع الموسم الحالي، لكن مجلس إدارة النادي جدد الثقة بالمدرب في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي. ونجح الفريق في وضع حد لنتائجه السيئة بفوزه على فولفسبورغ خارج ملعبه 3-1 في الدوري المحلي السبت الماضي قبل ان يؤكد صحوته ضد أيك اثينا. واستمر المدرب في استبعاد لاعب الوسط المهاجم توماس مولر الذي تراجع اداؤه بشكل رهيب في الآونة الأخيرة قبل أن يشركه في منتصف الشوط الثاني، في حين لم يشارك قطب الدفاع جيروم بواتنغ بداعي الإصابة. وكانت أول فرصة خطيرة لبايرن ميونيخ عندما استغل الإسباني تياغو ألكانتارا خطأ من الدفاع اليوناني فمرر كرة لم يتمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من اللحاق بها والمرمى مشرع امامه (27)، ثم تسديدة في الشباك الخارجية من سيرج غنابري (38). وافتتح لاعب الوسط الاسباني خافي مارتينيز التسجيل لبايرن ميونيخ عندما سدد الهولندي أريين روبن كرة شتتها الدفاع اليوناني ليسددها مارتينيز مباغتة داخل الشباك (62).

ووجه الفريق البافاري ضربة قاضية لأمال ايك اثينا بالعودة في المباراة بإضافته الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة بين غنابري والبرازيلي رافينيا حيث مررها الأخير باتجاه ليفاندوفسكي المتربص أمام المرمى فتابعها بسهولة داخل الشباك.

فالنسيا يكتفي بالتعادل

أهدر فالنسيا نقطتين ثمينتين واكتفى بالتعادل مع يونغ بويز السويسري 1-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا مانحاً مضيفه أول نقطة له في المسابقة القارية الأهم. وبقي فالنسيا بلا فوز بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام يوفنتوس في عقر داره صفر-2، قبل أن يعود بنقطة من مانشستر يونايتد بتعادله سلبا معه. وافتتح المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي المعار من تشيلسي الإنكليزي التسجيل لفالنسيا بعدما راوغ الحارس ماركو فولفلي وسجل في الشباك الخالية (26).

ورد الفريق السويسري الذي يخوض مبارياته على أرضية من العشب الاصطناعي، من ركلة جزاء انبرى لها مهاجمه الفرنسي غيوم هوارو (55).

وكان هذا الهدف الأول لفريقه في المسابقة التي يشارك فــــــيها للمرة الأولى، ومنحه من خلاله أول نقطة أيضا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام يونايتد وفي الثانية أمام يوفنتوس بالنتيجة نفسه (صفر-3).