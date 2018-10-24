مؤاساة في قصر اليمامة – شامل حمد الله

صلاح وسهل خاشقجي، استفبلهما الملك سلمان وولي عهده الامير محمد، الاثنين، معبرين لنجل وشقيق جمال خاشقجي عن تعاطفهما مع ذوي الصحفي القتيل!

جديدة طريقة العزاء هذه، فالعرف متفق على ان يذهب مقدم المواساة لمكان العزاء، لا ان يأتي المُعزى لمكان المعزي ليسمع دعاء الصبر والسلوان، ولو كان المكان قصرا مثل قصر الملك!

فبعد تبدل رواية الدولة السعودية عن صحة مقتل وظروف قتل جمال، بدأت التغطية الاعلامية بأخبار تهدئة منها اعفاءات طالت مسؤولين كبارا في المستشارية والمخابرات، واعتقالات لمشبوهين” مشتبه بهم”!

ثم اتصالات هاتفية مع عائلة القتيل بلا جسد، فمواساة ولكن دون ان يذهب الامير بنفسه لبيت خاشقجي، بل بالعكس، ولي الدم يصل مكتب الملك ليرد عليه وعلى ابنه بالشكر والدعاء بطول العمر وبقاء الامر!.

غريب ان يكون هذا سلوك احد السديريين السبعة واقصد الملك سلمان، وهو العارف بطبيعة العلاقات التي تحكم التصرف في مثل مناسبة كهذه لاسيما وفعل القتل ومهما حجمت اضاءته فثمة ظل لولي العهد فيه، والقرائن كثيرة عليه، فالامير الشاب الواسع الصلاحيات كثير السلطات، يمثل ايضا الفرع الذي سيكمل سلالة السلطة حيث ان التوريث الافقي بين الاخوة تغير ليكون عموديا لسلمان حتى بوجود الامير احمد”76 سنة” كشقيق اوحد.

لو ان الامير ذهب نيابة عن الملك الوالد لحضور العزاء لكان قيل” يقتل ويمشي في الجنازة” لاسيما انها مختفية!

لكن احضار العائلة او من يمثلها لتلقي مشاعر الالم فلربما تكون فعلة تتطلب مثلا جديدا عن القسوة، كأن يقال اقتلك واحضرك!.

في قصص التاريخ الاسلامي شيء مشابه لحوار العزاء هذا وبطله يزيد الاموي، الذي قال معلقا على ذبح الحسين:” لو كنت اعلم لما ذبحته”!

طبعا خاشقجي ليس حسينا ولا قاتله يزيد، فصلاح وسهل خاشقجي لم يكونا اسيرين في واقعة القنصلية!.