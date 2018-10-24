العمل ترسل أسماء 130 ألف أسرة تمهيداً لشمولهم براتب الإعانة الإجتماعية

بغداد – الزمان

ارسلت وزارة العمل اسماء 130 الف اسرة لوزارة التخطيط تمهيدا لشمولهم براتب الاعانة الاجتماعية .

وذكربيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه ( تنفيذا لتوجيه وزير العمل محمد شياع السوداني وبعد الاعلان عن اطلاق الدفعتين الثالثة والرابعة من المتقدمين عبر النافذة الالكترونية في عام 2016 للشمول الجديد ، ارسلت الحماية الاجتماعية الاثنين اسماء اكثر من 84 الف اسرة الى وزارة التخطيط تمهيدا لشمولهم براتب الاعانة الاجتماعية).

دفعة رابعة

واضاف ان (الدفعةالرابعة راعت اولوية كبار السن ممن هم فوق 60 عاما وبلغ عــــددهم اكثر من 13 الف اسرة ، كما تم ارسال اسماء الاسر التي تتكون من خمسة افراد مستحقين فما فوق للشمول وبلغ عددهم اكثر من 71 الف اسرة). واوضح البيان ان (اسماء الوجبة الثالثة البالغ 46 الف اسرة ارسلت الاحد الى التخطيط وكانت الاولوية للارامل والمطلقات والمعاقين والعاجزين وبذلك تكون الوزارة قد ارسلت اسماء اكثر من 130 الف اسرة سيتم شمولها على دفعتين ثالثة ورابعة فضلا عن القيام بحملة مسح ميداني لعشرة الاف اسرة قدمت للشمول وتوقف البحث الميداني لنفاد التخصيصات).

وكان السوداني قد اعلن الاحد الماضي عن اطلاق الدفعتين الثــــــــالثة والرابعة للشمول براتب الاعــــانة الاجتماعية بأولوية كبار السن والارامل والمطلقات والعوائل ذات الدخل المحدود التي يبلغ عدد افرادها فوق الخمسة, بعد ان تم تخصيص اموال اضافية المتأتية من وفرة فروقات اسعار النفط وفق ما جاء بقانون موازنة عام 2018.