ذات زمان … وذات حب – فوزي الاتروشي

ذات زمان اينع الحب فينا فانعطفت الحياة لمزيد من التحول ادهشني ، وتذكرت ان الحب مصدر المعجزات.

اتذكر اشجار احلامي اثمرت قبل الموسم والمطر هطل بلا مواعيد و كنت استلم بطاقات التهاني من كل حدب وصوب الى حد اسراب الطيـــور والعصافير من حولي باتت تندهش من هول الصدمة.

والـــــشعر ذلك السيد الذي يحتلني ابدا منذ نعومة اظفاري فاق فيضانه مياه دجلة وغـــــدت الذاكرة حبلى بدواوين يغار الواحد منها من الاخر وكل قصــــــيدة تود ان تكون احلى واجمل وارق من سابقتها.

واتذكر في تلك السنة التي هطل علي وجهها مطرا حريريا ناعما انني اكثرت من الصلاة والدعاء لتدوم النعمة وتشتعل غابة من الشموع داخلي لانارة بقايا العتمة و اضاءة دهاليز الامل وطرد اليأس .

واكثرت من قراءة الروايات الرومانسية وغنائيات الغزل و حوارات العاشقين التي وثقها وسجلها تاريخ الحب الممتد عبر قرون سحيقة في القدم. كنت في ذلك الزمان اردد على الدوام قول الشاعر (ما مر ذكرك الا وابتسمت له .. كأنك العيد والباقون ايام) لانني توحدت وانصهرت و ذبت في وجه حبيبتي حتى تصور الاخرون اننا واحد وليس اثنان وان احلامنا و مشاعرنا و مشاريعنا في الحياة موحدة .

واذكر ذات صباح انها قدمت بحزمة شموع بنفسجية ترددت كيف اشعلها بعود ثقاب ام بتنهدات صدري ودفء يدي وحرارة قلبي الذي رقص حينها طربا وبقيت تلك الشموع اشهرا تشتعل حبا دون نار كلما حدقت فيها او حركتها من مكان الى اخر على مائدة الطعام.

وشعرت انني حين اكتب المقال تنقلت شيئا فشيئا من الشأن السياسي الاجتماعي الى شأن الحب وهمومه وشجونه مما اثار اعجاب واندهاش اصدقائي في آن ،لانهم تعودوا مني على مدى سنوات سيولا من المقالات السياسية التي ازدانت بها الصحف والمواقع الالكترونية لكن ما لم يعرفوه حينها ان عاصفة الحب هي السبب والعلة وحين عرفوا بعد حين زال العجب .

ما الهدايا فغدت جزءا لا يتجزأ من حياتي اليومية فكنت مغرما باهداء الحلوى والشالات و القمصان والشموع المعطرة للصديقات والاصدقاء من حولي وصرت اتصل على الدوام ببائعة الملابس لاختيار هدايا جديدة حتى صارت البائعة الانيقة تلك صديقة مقربة ..

وذلك ما حفزني لاكتشاف ان الحب والهدية امران متلازمان لا يفترقان فلا يمكن ان تحب احدا دون ان تهديه شمعا او شالا او كتابا او قطعة حلوى بعد ان تكون قد اهديته قطعة من قلبك .

وفي خضم تلك الايام التي كانت تمر بلمح البصر لم اكن اشعر ان في الحياة ثمة الم وحزن وثمة جراح و مآسي ونكبات و ثمة انكسارات بقدر بيادر الافراح . حتى اطل يوم شعرت فيه ان صرح الحب هوى وتهدمت اركانه وتساقطت اوتاده هكذا على حين غرة ..

وتزامنت معي اوجاع الجسد مع محنة القلب ودخولي بكل حياتي المخملية لاول مرة الى غرفة العناية والانعاش وكان ذلك والحق يقال اكبر مفاجأة مرعبة في حياتي .

ومر بي زمن جديد غادرني فيه الكثير من الاحبة و ودعني الكثير من الاصدقاء و الايادي التي طالما صافحتني بحرارة دب فيها البرد والصقيع والكثير منها لم يعد يتعرف على تقاسيم يدي الممتدة و الى لغة المصافحة الحميمة التي اجيدها انا طوال عمري الحافل بالشعر وبالحب .

والاغـــرب ان التي حرضت في كل معالم الجمال لتبدو للعيان ذات زمان واعشـــــبت داخلي مزارع ريحان و عمرتني بالمسك والحناء اومأت بالــــــــوداع في لحظة كنت اتوقع منها فصلا جديدا من الحب والامل والعطاء لمراكمة حصاد الحياة بشوق ولهفة .

ذات زمـــــان وذات حب وذات مطر وذات شعر اتحفني بحقبة حياة بالغة الرقة والجــــــمال والان اذ يمطر الحزن على قلبي فانني افتح نافذة اخرى تبقـــــــى مشرعة للامل لعل بداية اخرى تـــــهل و يحل مجدد علي الســـــــــلام والامان (فلا يأس مع الحــــــــــــياة ولا حياة مع اليأس) كما قال الكاتـــــــــب الروائي الكبير نجيب محفوظ.