أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬لشغل‭ ‬المناصب‭ ‬الوزارية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬

بغداد -الزمان
ذكر المراسل السياسي لجريدة الزمان ان هناك مرشحين شبه مؤكدين لشغل عدد من المناصب الوزارية في حين استمر الخلاف حتى ساعة مبكرة من فجر الاربعاء حول حقائب لم يحسم امرها .
وقال المراسل ان ابرز المرشحين المحتملين هم على النحو التالي :
محمد علي الحكيم لوزارة الخارجية وثامر الغضبان لوزارة النفط و علاء عبدالصاحب العلوان لوزارة الصحة وصبا الطائي لوزارة التربية وقصي السهيل لوزارة التعليم العالي واياد السامرائي لوزارة التخطيط وصالح الجبوري لوزارة الصناعة.
اما المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض فيكاد يكون المرشح الوحيد والاقوى على الرغم من اعتراض رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي يطالب بمرشح مستقل . اما الوزارات غير المحسومة والتي استمر الجدل عليها ، فهي تلك التي يفترض ان تكون للأكراد وفي مقدمتها وزارة المالية المرشح لها كل من فؤاد حسين وهوشيار زيباري . في حين يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بأربع وزارات بدلا من ثلاث على ان تكون واحدة لحركة التغيير ، ويحرم الاتحاد الوطني الكردستاني من اية وزارة . وكان اسم فيان دخيل تردد كمرشحة قوية لوزارة الهجرة والمهجرين قبل ان تحصل اتصالات فجر اليوم الاربعاء حول احتمال اختيار مرشح كردي اخر للمنصب .
ومازال امر وزارة الدفاع غير محسوم بشكل نهائي بانتظار ما سيتقرر ظهيرة الاربعاء والمرشحون المحتملون هم هشام الدراجي وكامل كريم الدليمي ونجم الجبوري .
اما وزارة الرياضة والشباب فقد تردد اسم الرياضي الدولي حسين سعيد الذي جرت مفاتحته من قبل اكثر من كتلة سياسية لكنه اعلن رفضه المنصب بسبب حجم الفساد الكبير الموجود في الوزارة الذي سيمنعه من اداء دوره كما يحتاج العراق .وهناك حقيبتان للمسيحيين والتركمان.