أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬لشغل‭ ‬المناصب‭ ‬الوزارية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬

بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

ذكر‭ ‬المراسل‭ ‬السياسي‭ ‬لجريدة‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مرشحين‭ ‬شبه‭ ‬مؤكدين‭ ‬لشغل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الوزارية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استمر‭ ‬الخلاف‭ ‬حتى‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬حول‭ ‬حقائب‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬امرها‭ . ‬

وقال‭ ‬المراسل‭ ‬ان‭ ‬ابرز‭ ‬المرشحين‭ ‬المحتملين‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬‭:‬

محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وثامر‭ ‬الغضبان‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط‭ ‬و‭ ‬علاء‭ ‬عبدالصاحب‭ ‬العلوان‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وصبا‭ ‬الطائي‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬وقصي‭ ‬السهيل‭ ‬لوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬واياد‭ ‬السامرائي‭ ‬لوزارة‭ ‬التخطيط‭ ‬وصالح‭ ‬الجبوري‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭. ‬

اما‭ ‬المرشح‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬فيكاد‭ ‬يكون‭ ‬المرشح‭ ‬الوحيد‭ ‬والاقوى‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعتراض‭ ‬رئيس‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬يطالب‭ ‬بمرشح‭ ‬مستقل‭ . ‬اما‭ ‬الوزارات‭ ‬غير‭ ‬المحسومة‭ ‬والتي‭ ‬استمر‭ ‬الجدل‭ ‬عليها‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬للأكراد‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬المرشح‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬وهوشيار‭ ‬زيباري‭ . ‬في‭ ‬حين‭ ‬يطالب‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بأربع‭ ‬وزارات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬واحدة‭ ‬لحركة‭ ‬التغيير‭ ‬،‭ ‬ويحرم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬من‭ ‬اية‭ ‬وزارة‭ . ‬وكان‭ ‬اسم‭ ‬فيان‭ ‬دخيل‭ ‬تردد‭ ‬كمرشحة‭ ‬قوية‭ ‬لوزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تحصل‭ ‬اتصالات‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬اختيار‭ ‬مرشح‭ ‬كردي‭ ‬اخر‭ ‬للمنصب‭ .‬

‭ ‬ومازال‭ ‬امر‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬غير‭ ‬محسوم‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬بانتظار‭ ‬ما‭ ‬سيتقرر‭ ‬ظهيرة‭ ‬الاربعاء‭ ‬والمرشحون‭ ‬المحتملون‭ ‬هم‭ ‬هشام‭ ‬الدراجي‭ ‬وكامل‭ ‬كريم‭ ‬الدليمي‭ ‬ونجم‭ ‬الجبوري‭ .‬

اما‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬فقد‭ ‬تردد‭ ‬اسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬حسين‭ ‬سعيد‭ ‬الذي‭ ‬جرت‭ ‬مفاتحته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬سياسية‭ ‬لكنه‭ ‬اعلن‭ ‬رفضه‭ ‬المنصب‭ ‬بسبب‭ ‬حجم‭ ‬الفساد‭ ‬الكبير‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬الذي‭ ‬سيمنعه‭ ‬من‭ ‬اداء‭ ‬دوره‭ ‬كما‭ ‬يحتاج‭ ‬العراق‭ .‬وهناك‭ ‬حقيبتان‭ ‬للمسيحيين‭ ‬والتركمان‭.‬