الوزارات للتفكير أيضاً

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فاتح عبد السلام

لم‭ ‬يجب‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬،‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يتجه‭ ‬العراق‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬لسد‭ ‬احتياجات‭ ‬اساسية‭ ‬بأسعار‭ ‬رخيصة‭ ‬وانتاج‭ ‬نظيف‭ ‬صديق‭ ‬للبيئة‭ .‬

الحكومات‭ ‬تأتي‭ ‬وتذهب‭ ‬ولا‭ ‬تفكر،‭ ‬تنغمس‭ ‬في‭ ‬القال‭ ‬والقيل‭ ‬السياسي،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬تطرح‭ ‬اليوم‭ ‬برنامجاً‭ ‬طموحاً‭ ‬تفصيلياً‭ ‬،‭ ‬فيه‭ ‬مفردات‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاهمية‭ ‬لو‭ ‬جرى‭ ‬تطبيق‭ ‬نصفها‭ ‬لتمكن‭ ‬العراق‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬عنق‭ ‬الزجاجة‭ ‬،‭ ‬ولعاد‭ ‬الى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬تصريف‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة‭ ‬والعناية‭ ‬بحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بروح‭ ‬المواطنة‭ ‬التي‭ ‬خُيّل‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬انها‭ ‬أزهقت‭ ‬للابد‭ .‬

جئت‭ ‬بمثال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحفيز‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬القوالب‭ ‬الجاهزة‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬الدولة‭ ‬وبناء‭ ‬مؤسساتها‭ ‬والالتفات‭ ‬الى‭ ‬المتاح‭ ‬من‭ ‬طاقات‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الشمس‭ ‬والرمال‭ ‬ليس‭ ‬أكثر‭ ‬وكيف‭ ‬بإمكاننا‭ ‬ان‭ ‬نصنع‭ ‬منها‭ ‬وفيها‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬تثري‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتحل‭ ‬الاختناقات‭ ‬المعيشية‭ ‬والخدمية‭ . ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬أن‭ ‬تفعّل‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭ ‬هيئاتها‭ ‬الاستشارية‭ ‬الحقيقية‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬ابتكار‭ ‬البدائل‭ ‬في‭ ‬التعمير‭ ‬والبناء‭ ‬والتنمية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ارهاق‭ ‬موازنة‭ ‬الدولة‭ ‬المقررة‭ ‬،‭ ‬فالهدر‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬كان‭ ‬هائلاً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬وهناك‭ ‬فرصة‭ ‬للتصحيح‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬وإلا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬المسير‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬صحيحة‭ ‬مستقرة‭. ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يطرحه‭ ‬المنهاج‭ ‬الوزاري‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬تكاتف‭ ‬سياسي‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لتجسيد‭ ‬مبدأ‭ ‬التعايش‭ ‬واعلاء‭ ‬شأن‭ ‬المواطنة‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬اعتبار‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬البرامج‭ ‬الخدمية‭ ‬قد‭ ‬تعوق‭ ‬مسيرتها‭ ‬العثرات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬يصنعها‭ ‬سياسيون‭ ‬غير‭ ‬مدركين‭ ‬للمصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬تسمو‭ ‬فوق‭ ‬الاعتبارات‭ ‬الجزئية‭ ‬في‭ ‬الانتماءات‭ ‬التفصيلية‭ .‬

البداية‭ ‬الصحيحة‭ ‬تحتاج‭ ‬الحزم‭ ‬والدقة‭ ‬والانفتاح،‭ ‬والمائة‭ ‬يوم‭ ‬الاولى‭ ‬هي‭ ‬المعيار‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬اهمال‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬انجازه‭ ‬والشروع‭ ‬به

رئيس التحرير – الطبعة الدولية