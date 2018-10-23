الوزارات للتفكير أيضاً

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فاتح عبد السلام
لم يجب أحد من المسؤولين عن سؤال ، لماذا لا يتجه العراق للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لسد احتياجات اساسية بأسعار رخيصة وانتاج نظيف صديق للبيئة .
الحكومات تأتي وتذهب ولا تفكر، تنغمس في القال والقيل السياسي، لكن هذه الحكومة تطرح اليوم برنامجاً طموحاً تفصيلياً ، فيه مفردات في غاية الاهمية لو جرى تطبيق نصفها لتمكن العراق أن يخرج من عنق الزجاجة ، ولعاد الى الطريق الصحيح في تصريف شؤون الدولة والعناية بحقوق المواطنين والاحتفاء بروح المواطنة التي خُيّل لكثير من الناس انها أزهقت للابد .
جئت بمثال الطاقة الشمسية في صناعة التيار الكهربائي من اجل تحفيز الحكومة على الخروج من القوالب الجاهزة في ادارة الدولة وبناء مؤسساتها والالتفات الى المتاح من طاقات العراق في الشمس والرمال ليس أكثر وكيف بإمكاننا ان نصنع منها وفيها المنجزات التي تثري الاقتصاد وتحل الاختناقات المعيشية والخدمية . آن الأوان أن تفعّل كل وزارة هيئاتها الاستشارية الحقيقية بما يؤدي الى ابتكار البدائل في التعمير والبناء والتنمية من دون ارهاق موازنة الدولة المقررة ، فالهدر في الوزارات كان هائلاً في السنوات السابقة وهناك فرصة للتصحيح اليوم ، وإلا لن يكون هناك أمل في اعادة المسير على سكة صحيحة مستقرة. جميع ما يمكن ان يطرحه المنهاج الوزاري بحاجة الى تكاتف سياسي عام في البلاد لتجسيد مبدأ التعايش واعلاء شأن المواطنة فوق كل اعتبار ، لأن البرامج الخدمية قد تعوق مسيرتها العثرات السياسية التي يصنعها سياسيون غير مدركين للمصالح الوطنية العليا التي تسمو فوق الاعتبارات الجزئية في الانتماءات التفصيلية .
البداية الصحيحة تحتاج الحزم والدقة والانفتاح، والمائة يوم الاولى هي المعيار ولا يجوز اهمال هذا المعيار في تقويم ما تم انجازه والشروع به
رئيس التحرير – الطبعة الدولية