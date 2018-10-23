العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬يلتقي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان

عمان - الرياض - الزمان
توجه الملك الأردني عبد الله الثاني الثلاثاء الى الرياض في زيارة عمل حيث اجرى مساء امس مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز والمشاركة في أعمال المؤتمر الاقتصادي. وقال البيان الملكي الاردني إن الملك عبد الله غادر الاردن الى السعودية حيث سيجري مباحثات مع الملك سلمان، مضيفا أن “الملك سيحضر جانبا من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم”. وانطلقت في الرياض الثلاثاء أعمال المؤتمر الاقتصادي الذي تعوّل السعودية عليه لاستقطاب استثمارات، في خضم تداعيات قضية مقتل خاشقجي التي تسببت بانسحاب مسؤولين ورؤساء شركات من المنتدى.
وأشادت الحكومة الأردنية الجمعة بأهمية الخطوات التي اتخذتها الرياض في قضية الصحافي السعودي، من أجل “استجلاء الحقيقة”.
وبعدما أكدت السلطات السعودية أن خاشقجي غادر القنصلية التي دخلها في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر، عادت وقالت إنه قتل في داخلها.
وحمّلت الرياض مسؤولية مقتل خاشقجي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة ويكتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” منتقدة لبعض سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمجموعة من السعوديين قالت إنهم حاولوا التفاوض معه في القنصلية لإعادته الى المملكة، قبل ان يندلع شجار و”اشتباك بالأيدي” ما أدى الى مقتله.
وذكرت أنها أوقفت 18 شخصا على ذمة القضية، متعهدة بمحاسبة المتورطين. وقامت بإعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني.