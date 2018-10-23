العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬يلتقي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان

عمان‭ ‬‭-‬‭ ‬الرياض‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

توجه‭ ‬الملك‭ ‬الأردني‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬عمل‭ ‬حيث‭ ‬اجرى‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬الملكي‭ ‬الاردني‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬غادر‭ ‬الاردن‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬سيجري‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬سلمان،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬“الملك‭ ‬سيحضر‭ ‬جانبا‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‭ ‬2018‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬اليوم”‭. ‬وانطلقت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬تعوّل‭ ‬السعودية‭ ‬عليه‭ ‬لاستقطاب‭ ‬استثمارات،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تداعيات‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بانسحاب‭ ‬مسؤولين‭ ‬ورؤساء‭ ‬شركات‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭.‬

وأشادت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬الجمعة‭ ‬بأهمية‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬“استجلاء‭ ‬الحقيقة”‭.‬

وبعدما‭ ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬خاشقجي‭ ‬غادر‭ ‬القنصلية‭ ‬التي‭ ‬دخلها‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر،‭ ‬عادت‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭.‬

وحمّلت‭ ‬الرياض‭ ‬مسؤولية‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ويكتب‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬“واشنطن‭ ‬بوست”‭ ‬منتقدة‭ ‬لبعض‭ ‬سياسات‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬السعوديين‭ ‬قالت‭ ‬إنهم‭ ‬حاولوا‭ ‬التفاوض‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬لإعادته‭ ‬الى‭ ‬المملكة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يندلع‭ ‬شجار‭ ‬و”اشتباك‭ ‬بالأيدي”‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتله‭.‬

وذكرت‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية،‭ ‬متعهدة‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المتورطين‭. ‬وقامت‭ ‬بإعفاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬من‭ ‬مهامهم،‭ ‬بينهم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬أحمد‭ ‬عسيري‭ ‬والمستشار‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬برتبة‭ ‬وزير‭ ‬سعود‭ ‬القحطاني‭.‬