الزمان‭ ‬تنفرد‭ ‬بنشر‭ ‬النص‭ ‬الكامل‭ ‬للمنهاج‭ ‬الوزاري‭ ‬لحكومة‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬

بغداد - الزمان
يتقدم رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبدالمهدي بمنهاجه الوزاري الى البرلمان العراقي اليوم ، وعبر في مقدمته التي تضمنها خطابه الذي يلقيه امام البرلمان العراقي اليوم في جلسة نيل الثقة ، عن الشكر للقوى كافة التي ابدت له الدعم والتأييد للمضي في اظهار مفردات البرنامج والتشكيل الوزاري بالشكل اللائق . وقال عبدالمهدي واصفاً المنهاج في اطاره الزمني الدقيق مشيراً الى ان المدد الزمنية المحددة لكل عنصر من عناصر المنهاج من ٣ الى ٦ شهور والمتوسط من ٧ الى ٨١ شهرا والمدة الطويلة من ٩١ شهراً الى ٨٤ شهراً ، و قال عبدالمهدي في المقدمة ان النقاط المطروحة في المنهاج الحالي لا تشمل جميع الامور بل تعكس اشارات سريعة لمنهاج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة النواب واعدا ببرنامج مفصل ينسجم مع المنهج الوزاري تعده الوزارات خلال المائة يوم الاولى وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري ، ولفت رئيس الحكومة المكلف الى انه لن يتساهل مع اية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة او بعد تشكيلها ، واعلن عبدالمهدي انه ينوي عدم السفر خارج العراق قبل التأكد من انجاز المراحل الاولى للمهام السريعة للمنهاج كما قال ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة . واعتمد المنهاج الذي تنشر الزمان على موقعها الالكتروني نصه الكامل اليوم على نص دستور العراق وورقة مرتكزات الحكومة لعبدالمهدي وورقة من بعثة الامم المتحدة ومقترحات الكتل السياسية وخطة العراق التنموية حتى ٢٢٠٢ والاستراتيجية الوطنية للتخفيف والمبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكومي، ونص البرنامج على مقترحات لاعادة هيكلة مجلس الوزراء وتطوير انظمة الحوكمة بشكل جذري والتصدي لسوء استخدام الحريات والاضرار بالحق العام ومكافحة الفساد والارهاب وهدر المال العام والتركيز على تحسين الخدمات الامنية للمواطنين ، وتحسين اداء وزارة الخارجية والتركيز على تطوير الاداء الدبلوماسي للعراق في العالم .