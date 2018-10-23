عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬تستهدف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طالبان‭ ‬وايران

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

استهدفت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الدعم‭ ‬الإيراني‭ ‬لطالبان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬تسعة‭ ‬أفراد‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬وافغانستان‭. ‬وقال‭ ‬مركز‭ ‬استهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬الذي‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬“كشف‭ ‬افرقاء‭ ‬في‭ ‬طالبان‭ ‬ورعاتهم‭ ‬الإيرانيين‭ ‬وعرقلة‭ ‬مساعيهم‭ ‬في‭ ‬تقويض‭ ‬أمن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية”‭. ‬وتشمل‭ ‬القائمة‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬هما‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬وهادي‭ ‬واسماعيل‭ ‬رضائي‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬المركز‭ ‬فإن‭ ‬المسؤولين‭ ‬متورطان‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‭ ‬المالي‭ ‬واللوجستي‭ ‬لطالبان‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬وهادي‭ ‬رتب‭ ‬اتفاقا‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬هراة‭ ‬الافغانية‭ ‬يقدم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬بموجبه‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬والمالي‭ ‬لطالبان‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬مهاجمة‭ ‬الحركة‭ ‬المتشددة‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬هراة‭. ‬وقدم‭ ‬رضائي‭ ‬دعما‭ ‬مماثلا‭ ‬لفصائل‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭.‬‭ ‬كما‭ ‬أدرجت‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬اسماء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صمد‭ ‬فاروقي‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬طالبان‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬هراة،‭ ‬ومحمد‭ ‬داوود‭ ‬مزمل‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬المنصب‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬هلمند،‭ ‬ونعيم‭ ‬باريش‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬علاقات‭ ‬طالبان‭ ‬وإيران،‭ ‬وثلاثة‭ ‬مسؤولين‭ ‬بارزين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬طالبان‭.‬

وتشمل‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬كذلك‭ ‬المسمى‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬المشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬دفع‭ ‬أموالا‭ ‬لطالبان‭ ‬لحماية‭ ‬تهريبه‭ ‬للمخدرات‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬منوتشين‭ ‬أن‭ ‬“توفير‭ ‬إيران‭ ‬للتدريب‭ ‬العسكري‭ ‬والتمويل‭ ‬والأسلحة‭ ‬لطالبان‭ ‬هو‭ ‬مثال‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬تدخل‭ ‬طهران‭ ‬السافر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ودعمها‭ ‬للإرهاب”‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركاءها‭ ‬لن‭ ‬يتسامحوا‭ ‬مع‭ ‬استغلال‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬لأفغانستان‭ ‬لزيادة‭ ‬سلوكهم‭ ‬المسبب‭ ‬لزعزعة‭ ‬الاستقرار”‭.‬

وتم‭ ‬إعلان‭ ‬العقوبات‭ ‬أثناء‭ ‬اجتماع‭ ‬لمركز‭ ‬استهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬وبعض‭ ‬الواردين‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬والدولية‭.‬

وأنشىء‭ ‬مركز‭ ‬استهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2017‭ ‬ويضم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وعمان‭ ‬وقطر‭ ‬والإمارات‭.‬