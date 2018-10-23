واشنطن‭ ‬ستطالب‭ ‬الرياض‭ ‬بأجوبة‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬إردوغان‭:‬‭ ‬جريمة‭ ‬القنصلية‭ ‬مخطط‭ ‬لها‭ ‬بدقة

الرئيس التركي يتصل بعائلة خاشقجي والعاهل السعودي وولي عهده يستقبلان نجله وشقيقه
واشنطن - انقرة - الرياض - الزمان
وعد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الثلاثاء بالضغط على السعودية للحصول على أجوبة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن عملية قتل الصحافي في القنصلية السعودية تم التخطيط لها بدقة. وصرح بنس لصحيفة واشنطن بوست التي كان يكتب فيها خاشقجي مقال رأي أن “العالم يراقب. الشعب الأميركي يريد أجوبة وسنطالب بالحصول على هذه الأجوبة”.
واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الثلاثاء صلاح خاشقجي، نجل الصحافي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، وسهل خاشقجي، شقيق الصحافي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وجرى اللقاء في قصر اليمامة في الرياض. وقدم الملك وولي عهده تعازيهما لعائلة خاشقجي. وأجرى إردوغان الثلاثاء اتصالا بعائلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واعدا ب”القيام بكل ما هو ضروري” ل”كشف ملابسات” قتله في قنصلية بلاده في اسطنبول، وفق ما أفاد مصدر رئاسي. وخلال هذا الاتصال مع عدد من أفراد عائلة خاشقجي، أعلن إردوغان أن تركيا “ستتابع هذه القضية” وأنه “سيتم القيام بكل ما هو ضروري لكشف ملابسات هذه الجريمة”، بحسب المصدر. وأضاف المصدر أن الرئيس التركي أعرب عن “ألمه العميق” خلال هذا الاتصال لافتا الى أن إردوغان تحدث خصوصا الى أحد أبناء الصحافي عبدالله خاشقجي. وفي أوسع تصريحات حتى الآن منذ اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر ثم إعلان مقتله، دعا اردوغان السعودية الى ترحيل المشتبه بهم إلى تركيا لمواجهة العدالة في مقتل الصحافي. وأضاف بنس “تصريحات الرئيس اردوغان صباح اليوم بأن هذه الجريمة الوحشية تمت عن عمد وتم التخطيط لها قبل أيام، تناقض التأكيدات التي أطلقتها السعودية سابقاً”. وأضاف “إنها تؤكد تصميم إدارتنا على معرفة ما حدث”. وتأتي هذه التصريحات القوية بعد أيام من تصريحات متفاوتة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعد خلالها بعقوبات ولكنه استبعد في الوقت نفسه اي اجراءات شديدة مثل وقف بيع الأسلحة الى السعودية، حليفة الولايات المتحدة. ووصف بنس، الذي تنتقد إدارته الإعلام بشكل روتيني، مقتل خاشقجي بأنه “اعتداء على الصحافة الحرة والمستقلة، وإدارتنا مصممة على استخدام جميع السبل المتوافرة لنا للوصول إلى الحقيقة”.
وأضاف “سنطالب بمحاسبة المسؤولين وعندما تصبح كل الحقائق لدينا سيتخذ الرئيس ترامب قراراً يستند الى قيم الشعب الأميركي ومصالحنا القوية الحيوية”.