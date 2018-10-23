واشنطن‭ ‬ستطالب‭ ‬الرياض‭ ‬بأجوبة‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬إردوغان‭:‬‭ ‬جريمة‭ ‬القنصلية‭ ‬مخطط‭ ‬لها‭ ‬بدقة

الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬يتصل‭ ‬بعائلة‭ ‬خاشقجي‭ ‬والعاهل‭ ‬السعودي‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬يستقبلان‭ ‬نجله‭ ‬وشقيقه

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬انقرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الرياض‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

وعد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أجوبة‭ ‬بشأن‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬تم‭ ‬التخطيط‭ ‬لها‭ ‬بدقة‭. ‬وصرح‭ ‬بنس‭ ‬لصحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يكتب‭ ‬فيها‭ ‬خاشقجي‭ ‬مقال‭ ‬رأي‭ ‬أن‭ ‬“العالم‭ ‬يراقب‭. ‬الشعب‭ ‬الأميركي‭ ‬يريد‭ ‬أجوبة‭ ‬وسنطالب‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأجوبة”‭. ‬

واستقبل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صلاح‭ ‬خاشقجي،‭ ‬نجل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬وسهل‭ ‬خاشقجي،‭ ‬شقيق‭ ‬الصحافي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭.‬

وجرى‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬اليمامة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬وقدم‭ ‬الملك‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬تعازيهما‭ ‬لعائلة‭ ‬خاشقجي‭. ‬وأجرى‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اتصالا‭ ‬بعائلة‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي،‭ ‬واعدا‭ ‬ب”القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري”‭ ‬ل”كشف‭ ‬ملابسات”‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬رئاسي‭. ‬وخلال‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬خاشقجي،‭ ‬أعلن‭ ‬إردوغان‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬“ستتابع‭ ‬هذه‭ ‬القضية”‭ ‬وأنه‭ ‬“سيتم‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة”،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬“ألمه‭ ‬العميق”‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إردوغان‭ ‬تحدث‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬الصحافي‭ ‬عبدالله‭ ‬خاشقجي‭. ‬وفي‭ ‬أوسع‭ ‬تصريحات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬منذ‭ ‬اختفاء‭ ‬خاشقجي‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬ثم‭ ‬إعلان‭ ‬مقتله،‭ ‬دعا‭ ‬اردوغان‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬ترحيل‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭. ‬وأضاف‭ ‬بنس‭ ‬“تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬اردوغان‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬الوحشية‭ ‬تمت‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬وتم‭ ‬التخطيط‭ ‬لها‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬تناقض‭ ‬التأكيدات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬السعودية‭ ‬سابقاً”‭. ‬وأضاف‭ ‬“إنها‭ ‬تؤكد‭ ‬تصميم‭ ‬إدارتنا‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬حدث”‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬القوية‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وعد‭ ‬خلالها‭ ‬بعقوبات‭ ‬ولكنه‭ ‬استبعد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اي‭ ‬اجراءات‭ ‬شديدة‭ ‬مثل‭ ‬وقف‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة‭ ‬الى‭ ‬السعودية،‭ ‬حليفة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ووصف‭ ‬بنس،‭ ‬الذي‭ ‬تنتقد‭ ‬إدارته‭ ‬الإعلام‭ ‬بشكل‭ ‬روتيني،‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬بأنه‭ ‬“اعتداء‭ ‬على‭ ‬الصحافة‭ ‬الحرة‭ ‬والمستقلة،‭ ‬وإدارتنا‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬السبل‭ ‬المتوافرة‭ ‬لنا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة”‭.‬

وأضاف‭ ‬“سنطالب‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬وعندما‭ ‬تصبح‭ ‬كل‭ ‬الحقائق‭ ‬لدينا‭ ‬سيتخذ‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬قراراً‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬قيم‭ ‬الشعب‭ ‬الأميركي‭ ‬ومصالحنا‭ ‬القوية‭ ‬الحيوية”‭.‬