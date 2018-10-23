شذى عثمان عمر المسؤولة الاعلامية لمركز في الرئاسة السودانية لـ (الزمان): حلايب وشلاتين سودانية بالقانون والخرائط ودولة الجنوب غير قادرة على ادارة نفسها

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

شهدت‭ ‬العلاقات‭ ‬السودانية‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تطورات‭ ‬ايجابيه‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬وعبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬او‭ ‬الخرطوم‭ ‬استطاع‭ ‬الرئيسان‭ ‬تصفية‭ ‬غالبية‭ ‬الملفات‭ ‬العالقه‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واعادتها‭ ‬الى‭ ‬وضعها‭ ‬الطبيعى‭ ‬كعلاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لجولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬فى‭ ‬الخرطوم‭ ‬تجرى‭ ‬الخميس‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬د‭ ‬‭/‬‭ ‬شذى‭ ‬عثمان‭ ‬عمر‭ ‬المسؤولة‭ ‬الاعلامية‭ ‬لمركز‭ ‬ابحاث‭ ‬تابع‭ ‬الى‭ ‬الرئاسة‭ ‬السودانية‭ ‬‭:‬

والتى‭ ‬تم‭ ‬تكريمها‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسه‭ ‬العربية‭ ‬الافريقية‭ ‬لسفراء‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬كسفيرة‭ ‬للنوايا‭ ‬الحسنة

‭- ‬كيف‭ ‬تنظرين‭ ‬الى‭ ‬تكريمك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسه‭ ‬العربية‭ ‬الافريقية‭ ‬لسفراء‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبى‭ ‬بمنحك‭ ‬لقب‭ ‬سفير‭ ‬النوايا‭ ‬الحسنة‭ ‬؟

التكريم‭ ‬له‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلفه‭ ‬وجوانب‭ ‬متصورة‭ ‬فتكريم‭ ‬50‭ ‬شخصية‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تحمل‭ ‬فى‭ ‬طياتها‭ ‬صوت‭ ‬عربى‭ ‬واحد‭ ‬كما‭ ‬اكد‭ ‬المكرمين‭ ‬فى‭ ‬كلماتهم‭ ‬ان‭ ‬هدفهم‭ ‬سيكون‭ ‬وحدة‭ ‬شعوبهم‭ ‬ومساعدتها‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬سياسات‭ ‬الدوله‭ ‬التى‭ ‬ينتمى‭ ‬اليها‭ ‬والاهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬تعظيم‭ ‬الاستفادة‭ ‬بحيث‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭ ‬وتقدم‭ ‬المساعده‭ ‬للشعوب‭ ‬الاخرى‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬السودان‭ ‬فقط‭ .‬

‭-‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المؤسسه‭ ‬العربية‭ ‬الافريقية‭ ‬لسفراء‭ ‬التعايش‭ ‬السلمى‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافه‭ ‬السلام‭ ‬ودعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الشعبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اليات‭ ‬معينة‭ ‬؟

ارى‭ ‬ان‭ ‬دور‭ ‬المؤسسه‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬عمليه‭ ‬التكريم‭ ‬فلابد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عده‭ ‬وسائل‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافه‭ ‬السلام‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وتشمل‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬‭:‬

1-نشر‭ ‬الوعى‭ ‬المجتمعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ان‭ ‬لن‭ ‬ياتى‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬كنا‭ ‬مؤمنين‭ ‬بثقافة‭ ‬السلام‭ .‬

2-يلعب‭ ‬الاعلام‭ ‬دورا‭ ‬رئيسياً‭ ‬لانه‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬يوصل‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬الى‭ ‬المجتمع‭ . ‬3-ان‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬نصره‭ ‬قضايا‭ ‬السلام‭ ‬اينما‭ ‬كانت‭ ‬وان‭ ‬تحتل‭ ‬قضيه‭ ‬السلام‭ ‬الاولوية‭ ‬فى‭ ‬اهتماماتنا‭ ‬واذا‭ ‬اتبعنا‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬دورنا‭ ‬اكثر‭ ‬فاعليه‭ . ‬‭-‬وهل‭ ‬ستطرحين‭ ‬تلك‭ ‬الاقتراحات‭ ‬على‭ ‬المسئولين‭ ‬فى‭ ‬المؤسسه‭ ‬كى‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬صورة‭ ‬عملية‭ . ‬سوف‭ ‬نقوم‭ ‬بالفعل‭ ‬بطرحها‭ ‬لاننا‭ ‬اصبحنا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المؤسسين‭ ‬لهذه‭ ‬المنظمة‭ ‬والمؤتمر‭ ‬القادم‭ ‬الذى‭ ‬سوف‭ ‬ينعقد‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬لن‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التكريمات‭ ‬ولكن‭ ‬سوف‭ ‬يناقش‭ ‬ماذا‭ ‬فعلت‭ ‬الـ‭ ‬50‭ ‬شخصية‭ ‬المكرمة‭ ‬داخل‭ ‬بلادها‭ ‬وسوف‭ ‬اطرح‭ ‬تلك‭ ‬الاقتراحات‭ ‬على‭ ‬المسئولين‭ ‬فى‭ ‬المنظمه‭ .‬

‭-‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬السيسى‭ ‬والبشير‭ ‬هل‭ ‬ترين‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬المصريه‭ ‬السودانيه‭ ‬تجاوزت‭ ‬التوترات‭ ‬التى‭ ‬شهدتها‭ ‬خلال‭ ‬الفتره‭ ‬الماضيه‭ ‬؟

العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬ازليه‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬التوترات‭ ‬التى‭ ‬تحدث‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬واخرى‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزها‭ ‬لان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬كفيله‭ ‬بذلك‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬احسن‭ ‬حالاتها‭ ‬فى‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وسوف‭ ‬تتوج‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬بلقاء‭ ‬الرئيسين‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬الحالى‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬مصير‭ ‬مستقبل‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الحريات‭ ‬الاربع‭ ‬الموقعه‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬؟

السودان‭ ‬التزم‭ ‬بتلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬ولكن‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬الشعبين‭ . ‬‭(‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لكيفيه‭ ‬حل‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬مثلث‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬نقطة‭ ‬توتر‭ ‬فى‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬؟

حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬سودانية‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬او‭ ‬القرارات‭ ‬الدوليه‭ ‬ولكن‭ ‬الجانب‭ ‬المصرى‭ ‬يتعنت‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬ارادة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فسوف‭ ‬يتم‭ ‬حلها‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬المنط‭ ‬منطقة‭ ‬تكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬؟

لابد‭ ‬اولا‭ ‬اثبات‭ ‬الحق‭ ‬ثم‭ ‬التكلم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬القضية

‭-‬يشكل‭ ‬ملف‭ ‬المياه‭ ‬نقطة‭ ‬حساسة‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬فهل‭ ‬ترين‭ ‬ان‭ ‬التفاهمات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬مؤخرا‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬القضيه‭ ‬؟

قضيه‭ ‬المياه‭ ‬مهمه‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبه‭ ‬للدول‭ ‬الثلاث‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬التوترات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬خلال‭ ‬المرحله‭ ‬الماضيه‭ ‬ترجع‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬معلومات‭ ‬حقيقية‭ ‬ولكن‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬حول‭ ‬كيفيه‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬توترات‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬مستقبل‭ ‬علاقات‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الجنوب‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬مشاركه‭ ‬السودان‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬الفرقاء‭ ‬المتصارعين‭ ‬فى‭ ‬الجنوب‭ ‬؟

ارى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬الاخطاء‭ ‬التى‭ ‬ارتكبت‭ ‬هى‭ ‬انفصال‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬عن‭ ‬شماله‭ ‬لان‭ ‬المشكلة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بين‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬فلقد‭ ‬اثبتت‭ ‬الاحداث‭ ‬ان‭ ‬دولةالجنوب‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ادارة‭ ‬نفسها‭ ‬وان‭ ‬الصراعات‭ ‬بين‭ ‬الفرقاء‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬صراعاتهم‭ ‬مع‭ ‬الشمال‭ ‬وعلى‭ ‬العموم‭ ‬فلقد‭ ‬قام‭ ‬السودان‭ ‬بمسئوليته‭ ‬القوميه‭ ‬تجاه‭ ‬دولة‭ ‬الجنوب‭ ‬بجمع‭ ‬الفرقاء‭ ‬على‭ ‬طاوله‭ ‬المفاوضات‭ ‬لمده‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬شهور‭ ‬لتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬ونجح‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬استقرار‭ ‬الجنوب‭ ‬سينعكس‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬السودان‭ ‬خاصه‭ ‬فى‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والامنى‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تتوقعون‭ ‬ان‭ ‬تشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الامريكيه‭ ‬السودانية‭ ‬انفراجة‭ ‬ان‭ ‬قامت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬برفع‭ ‬بعض‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬السودان‭ ‬؟

لاشك‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬السودانى‭ ‬تضرر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬بذلت‭ ‬مجهودا‭ ‬جبارا‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬بشكل‭ ‬جزئى‭ ‬ولازال‭ ‬الطريق‭ ‬طويلا‭ ‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ .‬

‭-‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬جولات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطنى‭ ‬بين‭ ‬الحكومه‭ ‬السودانيه‭ ‬والمعارضه‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬هدفها‭ ‬بعد‭ ‬مقاطعة‭ ‬بعض‭ ‬الاحزاب‭ ‬كحزب‭ ‬الامة‭ ‬لتلك‭ ‬الحوارات‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لذلك‭ ‬؟

مقاطعه‭ ‬بعض‭ ‬الاحزاب‭ ‬لايعنى‭ ‬فشل‭ ‬الحوار‭ ‬فلقد‭ ‬قطع‭ ‬الحوار‭ ‬الوطنى‭ ‬الذى‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬غالبية‭ ‬الاحزاب‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬خطوات‭ ‬بعيده‭ ‬ولكن‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬فى‭ ‬المشاركه‭ ‬ولكن‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخرجات‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬والتى‭ ‬ارى‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تنفذ‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ .‬