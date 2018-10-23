البكتيريا‭ ‬تزحف‭ ‬بقوة‭ ‬لتدمير‭ ‬مفعول‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

نبه‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬صدر‭ ‬حديثا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنواعا‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬ستحصد‭ ‬أرواح‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2050،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬الطب‭ ‬حلا‭ ‬لأزمة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تفقد‭ ‬نجاعتها‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الصحية‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬أيامنا‭ ‬هذه‭ ‬ستصبح‭ ‬مميتة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬إذا‭ ‬فقدت‭ ‬المسكنات‭ ‬والمضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬نجاعتها‭. ‬وترجح‭ ‬تقديرات‭ ‬أن‭ ‬مقاومة‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاثين‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بتسجيل‭ ‬وفيات‭ ‬كارثية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬أيضا‭. ‬وأورد‭ ‬تقرير‭ ‬أعدته‭ ‬لجنة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بجهد‭ ‬كاف‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬طابعها‭ ‬الملح‭.‬

ويقول‭ ‬متابعون‭ ‬إن‭ ‬شركات‭ ‬صناعة‭ ‬الأدوية‭ ‬لم‭ ‬تصنع‭ ‬جيلا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬أرباحا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يموّل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬الطبية‭.‬