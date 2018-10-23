جريمة‭ ‬بشعة‭.. ‬رجل‭ ‬يقتل‭ ‬والديه‭ ‬بمساعدة‭ ‬زوجته

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

رفع‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬الألماني‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬زوجين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نورنبرج‭ ‬الألمانية‭ ‬بتهمة‭ ‬القتل‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬بعدما‭ ‬عثرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬والدي‭ ‬الرجل‭ ‬مخبأتين‭ ‬داخل‭ ‬جدار‭ ‬مرآب‭ ‬خرساني‭.‬

وقال‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭ ‬إن‭ ‬الزوجين‭ ‬سبق‭ ‬لهما‭ ‬أن‭ ‬حاولا‭ ‬مرتين‭ ‬تسميم‭ ‬الأم‭ ‬‭/‬66‭ ‬عاما‭/‬‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وجه‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬تهمة‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬قتل‭ ‬الأبوين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭.‬

ويُتهم‭ ‬الابن‭ ‬بقتل‭ ‬والديه‭ ‬بمطرقة‭ ‬بينما‭ ‬كانا‭ ‬يستلقيان‭ ‬في‭ ‬فراشهما‭ ‬في‭ ‬منزلهما‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬شنايتاخ‭. ‬وكان‭ ‬الأبوان‭ ‬المسنان‭ ‬وابنهما‭ ‬وزوجته‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المنزل‭.‬

وأخفى‭ ‬الرجل‭ ‬‭/‬26‭ ‬عاما‭/‬‭ ‬وزوجته‭ ‬‭/‬22‭ ‬عاما‭/‬‭ ‬الجثتين‭ ‬في‭ ‬حائط‭ ‬خرساني‭ ‬أقاماه‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬بجوار‭ ‬المرآب‭. ‬ثم‭ ‬قاما‭ ‬بتجديد‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬لإزالة‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬للقتل،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬ممثلو‭ ‬الادعاء‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر،‭ ‬أبلغ‭ ‬الزوجان‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬الوالدين،‭ ‬ثم‭ ‬أطلقا‭ ‬حملة‭ ‬للبحث‭ ‬عنهما‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬وإحدى‭ ‬المحطات‭ ‬التليفزيونية‭ ‬المحلية‭.‬

عندما‭ ‬حققت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬وجدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المتضاربة،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يعثر‭ ‬المحققون‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬مغادرة‭ ‬الأبوين‭ ‬المسنين‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬سفرهما‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬أو‭ ‬طائرة‭ ‬أو‭ ‬سيارة‭.‬

وأدى‭ ‬اكتشاف‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهر‭ ‬مدفونة‭ ‬في‭ ‬الأسمنت‭ ‬في‭ ‬المرآب‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬الجثتين‭.‬