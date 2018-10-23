فطر‭ ‬الشمنبيون‭ ‬لانقاص‭ ‬الوزن‭ ‬

برلين — الزمان
يعد فِطر الشامبنيون بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة، حيث إنه يزخر بالفيتامينات والمعادن من ناحية ويساعد على التمتع بالرشاقة من ناحية أخرى.
وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية مارجريت مورلو أن فِطر الشامبنيون غني بالفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين D، كما أنه يزخر بالمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والزنك.
وأضافت مورلو أن فِطر الشامبنيون يمتاز بانخفاض سعراته الحرارية، نظراً لأنه يتألف من الماء بنسبة تصل إلى 91%.
ويحتوي 100 غم من فِطر الشامبنيون على 15 سعراً حرارياً و0.3 دهون فقط، ما يساعد على إنقاص الوزن.