فطر‭ ‬الشمنبيون‭ ‬لانقاص‭ ‬الوزن‭ ‬

برلين‭ ‬—‭ ‬الزمان‭ ‬

يعد‭ ‬فِطر‭ ‬الشامبنيون‭ ‬بمثابة‭ ‬مفتاح‭ ‬الصحة‭ ‬والرشاقة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يزخر‭ ‬بالفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬التمتع‭ ‬بالرشاقة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضحت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الألمانية‭ ‬مارجريت‭ ‬مورلو‭ ‬أن‭ ‬فِطر‭ ‬الشامبنيون‭ ‬غني‭ ‬بالفيتامينات‭ ‬مثل‭ ‬فيتامين‭ ‬B‭ ‬وفيتامين‭ ‬D،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يزخر‭ ‬بالمعادن‭ ‬مثل‭ ‬الحديد‭ ‬والبوتاسيوم‭ ‬والزنك‭.‬

وأضافت‭ ‬مورلو‭ ‬أن‭ ‬فِطر‭ ‬الشامبنيون‭ ‬يمتاز‭ ‬بانخفاض‭ ‬سعراته‭ ‬الحرارية،‭ ‬نظراً‭ ‬لأنه‭ ‬يتألف‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬91%‭.‬

ويحتوي‭ ‬100‭ ‬غم‭ ‬من‭ ‬فِطر‭ ‬الشامبنيون‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬سعراً‭ ‬حرارياً‭ ‬و0‭.‬3‭ ‬دهون‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭.‬