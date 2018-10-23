علماء‭ ‬يبتكرون‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬الكيمياوي‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

عرض‭ ‬علماء‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الأميركية‭ ‬طريقة‭ ‬جديدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬بديلة‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬دون‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬تأثيرات‭ ‬جانبية‭. ‬وتبنى‭ ‬الطريقة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬الجينات،‭ ‬إذ‭ ‬يعلم‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الأمراض‭ ‬السرطانية‭ ‬قابلة‭ ‬للعلاج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحفيز‭ ‬الجينات‭ ‬التي‭ ‬تقمع‭ ‬ظاهرة‭ ‬الانقسام‭ ‬غير‭ ‬الطبيعي‭ ‬للخلايا،‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬السرطان‭.‬

ولكن‭ ‬هذه‭ ‬الوسيلة‭ ‬كانت‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬موجودة‭ ‬نظرياً‭ ‬على‭ ‬الورق،‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬تحقيقها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خبراء‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬مستحضر‭ ‬يساعد‭ ‬الجسم‭ ‬بطريقة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الأورام‭.‬

وبحث‭ ‬العلماء‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬جين‭ ‬يمكنه‭ ‬تحفيز‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬المناعي‭ ‬للجسم،‭ ‬ويمنع‭ ‬تطور‭ ‬الأورام‭ ‬ويقضي‭ ‬على‭ ‬خلاياها‭. ‬ولم‭ ‬تذهب‭ ‬جهود‭ ‬العلماء‭ ‬سدى،‭ ‬فقد‭ ‬اكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬جين‭ ‬PTEN‭ ‬يسمح‭ ‬بمنع‭ ‬تطور‭ ‬الورم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علاج‭ ‬كيميائي‭. ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬دقائق‭ ‬النانو‭ ‬المستقطبة‭ ‬ووضعها‭ ‬داخل‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية،‭ ‬يحفز‭ ‬الجين‭ ‬PTEN‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬نمو‭ ‬الورم‭.‬

ووفقاً‭ ‬لرئيس‭ ‬الفريق‭ ‬العلمي،‭ ‬بروس‭ ‬تسيتير،‭ ‬فإن‭ ‬اختبار‭ ‬المستحضر‭ ‬التجريبي‭ ‬يوقف‭ ‬نشاط‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬ويعيدها‭ ‬إلى‭ ‬حالتها‭ ‬الأولية‭. ‬وهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬وفقاً‭ ‬له‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬وسيلة‭ ‬مستقلة‭ ‬لعلاج‭ ‬السرطان‭ ‬أو‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬المستخدمة‭ ‬حالياً‭.‬